מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

גלריה משקיע מול גרפים של שוק ההון ( shutterstock )





אחת ההחלטות הפיננסיות החשובות ביותר הניצבות בפני בעלי הון פנוי היא בחירת הדרך שבה ינוהל הכסף שלהם בשוק ההון. הדילמה המרכזית נעה בין מסירת המושכות למנהל השקעות מקצועי בתיק מנוהל, לבין נטילת אחריות אישית וניהול הכספים בחשבון מסחר עצמאי. בעוד שהאפיק המנוהל מציע שקט נפשי וחיסכון בזמן, הוא גובה מחיר משמעותי בדמות דמי ניהול שוטפים. מנגד, מסחר עצמאי מאפשר חיסכון דרמטי בעלויות ושליטה מוחלטת בנכסים, אך דורש משמעת, ידע ויכולת קבלת החלטות. בכתבה זו ננתח את היתרונות והחסרונות של כל גישה, נציג את ההשפעה המספרית של העלויות לאורך זמן, ונסביר לכם איך תוכלו להתאים את התיק בהתאם לפרופיל שלכם.





למי מתאים תיק השקעות מנוהל ומהם היתרונות והחסרונות שלו?

תיק השקעות מנוהל הוא שירות פיננסי הניתן על ידי בתי השקעות או חברות לניהול תיקים, במסגרתו הלקוח מעניק ייפוי כוח למנהל השקעות בעל רישיון לקנות ולמכור ניירות ערך עבורו, בהתאם לפרופיל סיכון שהוגדר מראש (למשל, 30% מניות ו-70% איגרות חוב). היתרון הבולט ביותר של מודל זה הוא הנוחות והעברת האחריות. משקיעים שהם בעלי קריירה תובענית, או כאלו שאינם בקיאים במושגי שוק ההון ומעדיפים להימנע מהתעסקות פיננסית, יכולים למצוא בתיק המנוהל פתרון אידיאלי. מנהל התיק אחראי על ניתוח השווקים, בחירת הנכסים, איזון התיק בתקופות של תנודתיות, וביצוע התאמות מאקרו-כלכליות בהתאם לשינויי ריבית או אירועים גיאופוליטיים, מה שעשוי להפחית החלטות אמוציונליות מצד הלקוח.

עם זאת, הנוחות הזו מלווה בעלויות ישירות ועקיפות שחשוב להביא בחשבון. מודל התמחור של ניהול תיקים מבוסס על גביית דמי ניהול מצבירה - לרוב בשיעור הנע בין 0.8% ל-1.5% לשנה מסך הנכסים בתיק (בתוספת מע"מ), ללא קשר לשאלה האם התיק הניב רווח או הפסד באותה שנה. בנוסף, חשבון הלקוח שעליו פועל מנהל התיקים מתנהל לרוב בבנק מסחרי, מה שגורר תשלום נוסף של דמי משמרת בנקאיים ועמלות קנייה ומכירה שהבנק גובה על פעולות מנהל התיק. חיסרון מהותי נוסף הוא רף הכניסה הגבוה: רוב בתי ההשקעות דורשים סכום מינימלי של 300,000 עד 500,000 שקלים לפתיחת תיק, מה שחוסם את הגישה לאפיק זה בפני משקיעים בתחילת דרכם. אך זה לא תמיד חייב להיות ככה בבית ההשקעות אינטראקטיב ישראל לא קיים מינימום להשקעה מה שפותח את האופציה לקהל רחב יותר של אנשים להיכנס לעולם שוק ההון. כמו כן, בניגוד לקופות גמל להשקעה, כל פעולת מכירה רווחית שמבצע מנהל התיקים בתוך החשבון מהווה אירוע מס המחייב תשלום מס רווחי הון באותה עת, מה שעלול לפגוע ביעילות הריבית דריבית בתיקים אקטיביים. גם לפה נכנסת אינטראקטיב ישראל לתמונה בכך שהיא מאפשרת ללקוחותיה לבצע ניכוי מס אוטומטי על רווחי הון בחשבון שלהם.

ניכוי מס על רווחי הון באינטראקטיב ישראל ( אינטראקטיב ישראל )





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מדוע משקיעים עוברים למסחר עצמאי ומהם האתגרים הכרוכים בכך?

בשנים האחרונות, ניכרת מגמה הולכת וגוברת של משקיעים הבוחרים לוותר על שירותי ניהול התיקים לטובת ניהול עצמאי של הונם. המניע המרכזי לכך הוא כלכלי ומתמטי. בפלטפורמות מסחר עצמאיות גלובליות הפועלות בישראל, כדוגמת אינטראקטיב ישראל, המשקיע אינו משלם דמי ניהול מצבירה או דמי משמרת כלל. התשלום היחיד הנגבה הוא עמלת ביצוע נקודתית בעת ביצוע הפעולה (לרוב סנטים בודדים למניה או מינימום זניח של כדולר וחצי), לצד המרת מט"ח בשערי שוק רציפים. מבנה עלויות זה מבטיח שכמעט כל האחוזים מהתשואה שהתיק מייצר נשארים בחשבון, ממשיכים לצמוח ומייצרים אפקט ריבית דריבית חזק משמעותית לאורך שנים.

יתרה מכך, מסחר עצמאי מעניק למשקיע שליטה אבסולוטית על הנכסים, שקיפות מלאה בזמן אמת, ויכולת להשקיע סכומים קטנים וגדולים כאחד, ללא רף כניסה נוקשה. משקיעים יכולים לבחור באסטרטגיה פסיבית לחלוטין למשל רכישת קרנות סל (ETFs) מחקות מדדים כגון S&P 500 או נאסד"ק.

מנגד, האתגר המרכזי במסחר עצמאי הוא פסיכולוגי והתנהגותי. המשקיע הפרטי נושא במלוא האחריות להחלטותיו. בתקופות של פאניקה בשווקים, ירידות חדות או משברים כלכליים, משקיעים נטולי משמעת או ניסיון עלולים להיכנע ללחץ ולמכור את נכסיהם בהפסד, תוך סטייה מתוכנית ההשקעה המקורית שלהם. בנוסף, הניהול העצמאי דורש למידה בסיסית של אופן תפעול מערכת המסחר, הבנה של מושגי יסוד בכלכלה, ואחריות אישית על הגשת דוחות מס שנתיים לפקיד השומה (פעולה שלרוב מתבצעת בסיוע רואה חשבון, אך עדיין דורשת יוזמה מצד המשקיע).

כדי להמחיש את הפער האמיתי בין שני האפיקים, נבחן סימולציה סטטיסטית של משקיע המקצה סכום של 500,000 שקלים לטובת השקעה בשוק ההון לתקופה של 15 שנים. לשם ההשוואה, נניח ששני האפיקים (המנוהל והעצמאי) מייצרים תשואה שנתית ממוצעת זהה ברוטו של 7%.

בתרחיש הראשון, המשקיע מעביר את הסכום לניהול בתיק השקעות מנוהל. חברת ניהול התיקים גובה דמי ניהול שנתיים של 1% מסך הצבירה. כתוצאה מכך, התשואה השנתית נטו שהתיק מייצר יורדת ל-6%. לאחר 15 שנים של צמיחה, שווי התיק יעמוד על כ-1,198,000 שקלים (לפני ניכוי מס רווחי הון במימוש הסופי).

בתרחיש השני, המשקיע פותח חשבון מסחר עצמאי באחת הפלטפורמות הבינלאומיות ומרכיב בעצמו תיק פסיבי מחקה מדדים. מכיוון שאין בחשבון דמי ניהול מצבירה או דמי משמרת (ועמלות הקנייה הן זניחות לחלוטין בחישוב לטווח ארוך), התשואה נטו נשארת 7% בשנה. לאחר 15 שנים, שווי התיק בחשבון העצמאי יזנק לכ-1,379,500 שקלים.

הפער בין שני התרחישים עומד על למעלה מ-181,000 שקלים. סכום זה, המהווה למעלה משליש מקרן ההשקעה המקורית, הוא המחיר המתמטי המדויק שהמשקיע שילם עבור הנוחות של העברת האחריות לידי מנהל התיקים, כתוצאה מפגיעה באפקט הריבית דריבית לאורך שנות ההשקעה.

השוואה ממוקדת: תיק השקעות מנוהל לעומת חשבון מסחר עצמאי





תיק השקעות מנוהל מול מסחר עצמאי ( ynet )









תרחישי השקעה וכללי אצבע

קבלת ההחלטה בין ניהול עצמאי לתיק מנוהל אינה תלויה רק במתמטיקה, אלא בפרופיל האישי והפסיכולוגי של המשקיע. כדי לסייע במיפוי, ישנם מספר כללי אצבע אסטרטגיים שניתן להפעיל טרם פתיחת החשבון.

הכלל הראשון מתמקד בהערכת הזמן והנכונות ללמידה. משקיע שמוכן להקדיש מספר שעות לקריאה אודות מדדי מניות מרכזיים (כגון S&P 500), הבנת אופן שידור פקודת מסחר בסיסית במערכת, ויישום אסטרטגיה של קנייה והחזקה (Buy & Hold), יגלה שמסחר עצמאי אינו מחייב מעקב יומי. פעולה של רכישת תעודת סל אחת לרבעון אורכת דקות ספורות וחוסכת עמלות אדירות. לעומת זאת, מי שחש רתיעה מוחלטת ממספרים וממערכות טכנולוגיות, ואינו מעוניין להקדיש לכך אפילו דקה אחת, ייטיב לשלם את הפרמיה למנהל התיקים.

הכלל השני מתייחס לחוסן המנטלי ולנטייה להתערבות רגשית. סביבת שוק ההון רצופה לעיתים בכותרות מלחיצות, משברים פוליטיים ותנודות מחירים. משקיע המודע לכך שיש לו נטייה לחרדה פיננסית ולפעולה פזיזה של מימוש הפסדים בימי מסחר אדומים, עשוי להינצל מעצמו אם ישתמש בשירותיו של מנהל תיקים. לחלופין, בחשבון מסחר עצמאי, הפתרון לסיכון זה הוא שימוש בכלים אוטומטיים כמו תוכנית השקעה קבועה, המבצעת קניות בסכום קבוע ללא התערבות רגשית. בסופו של דבר, ההחלטה הנכונה משלבת בין הבנה ברורה של עלויות הניהול לבין היכרות כנה של המשקיע עם אופיו והרגליו הכלכליים.

לסיכום, הוויכוח בין ניהול תיק עצמאי לבין שימוש בחברות לניהול תיקים מתנקז לשאלת העלות מול התועלת. תיק השקעות מנוהל עשוי לספק מעטפת של שקט נפשי והסרת אחריות, אך גובה מחיר יקר המצטבר למאות אלפי שקלים לאורך עשורים. מנגד, הבחירה בחשבון מסחר עצמאי דרך פלטפורמות בינלאומיות פוטרת את המשקיע מתשלום דמי ניהול שוטפים ומאפשרת לשמור על תשואת התיק במלואה. מעבר למסחר עצמאי דורש למידה ראשונית, משמעת עצמית ונכונות להתמודד עם שוק ההון באופן ישיר, אך אין בחירה אחת נכונה חשוב להתאים את אופן ההשקעה לפי האופי שלכם.