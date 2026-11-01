מטעם אינטראקטיב ישראל

מקור הכינוי "7 המופלאות" מיוחס לבנק אוף אמריקה שבשנת 2023, השווה את אותן חברות לקבוצת הגיבורים מהמערבון הקלאסי, מתוך כוונה לסמן את אותן חברות כמי שמחזיקות את השוק על כתפיהן. במובנים רבים, מדובר ביורשות של קבוצת FAANG המפורסמת, אם כי כאן הצטרפו מיקרוסופט ואנבידיה והוחלפה נטפליקס בטסלה.

מה מגדיר מניה כ"מופלאה"? מדובר בשילוב של מספר פרמטרים: ביצועים פנומנליים לאורך זמן, הובלה בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה משמעותי, יציבות פיננסית, חסם כניסה גבוה למתחרים ויכולת לעמוד בפני תנודתיות שוק. מניות אלו מצטיינות בשווי שוק אדיר כל אחת מהן נסחרת בשווי של מאות מיליארדי דולרים, וחלקן אף חצו את רף הטריליון דולר. הן גם לרוב נהנות משיעורי צמיחה מרשימים, מאיזון פיננסי בריא וממנועי הכנסה מגוונים.

הביצועים של "7 המופלאות" בולטים במיוחד על רקע ההתאוששות של שוק המניות בשנה האחרונה. ב-2023, מניות אלו היו אחראיות על כ-40% מהעלייה של מדד נאסד"ק, ובלעדיהן הרווח השנתי של המדד היה עלול להיות אפסי. לדוגמה, מניית אנבידיה (NVDA) זינקה ביותר מ-230% באותה שנה, הודות לגל הצמיחה בתחום הבינה המלאכותית.





גלריה 7 המופלאות ( shutterstock )





אפל (AAPL) שומרת על מעמדה כחברה הציבורית הגדולה ביותר בעולם, בזכות שילוב של מותג חזק, חדשנות מתמדת ותזרים מזומנים מרשים. מיקרוסופט (MSFT) ממשיכה להוביל את שוק הענן וה-AI, תוך שילוב כלים כמו ChatGPT במוצרי הדגל שלה. אמזון (AMZN) לא רק שולטת באי-קומרס, אלא גם שומרת על יתרון ברור עם AWS בתחום מחשוב הענן.

אלפאבית (GOOGL), חברת האם של גוגל, ממשיכה לשלוט בתחום החיפוש והפרסום הדיגיטלי, ומחזקת את מעמדה בענן וב-AI. מטא (META), שבבעלותה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, שמה את כל כובד המשקל על תחום המטא-וורס. אנבידיה (NVDA), מובילה עולמית בתחום השבבים הגרפיים, הפכה להיות לב הליבה של מהפכת הבינה המלאכותית. טסלה (TSLA), למרות התנודתיות, ממשיכה להכתיב את הקצב בשוק הרכב החשמלי.

מה שמייחד את "7 המופלאות" הוא היותן בעלות חומה בפני מתחרים. עם יתרונות לגודל, שליטה באקו-סיסטם שלם והשקעה עיקשת במחקר ופיתוח מה שמקשה מאוד להתחרות בהן. יתרה מכך, כל אחת מהן פועלת במספר תחומים, כך שגם אם תחום פעילות מסוים נחלש, יש מנועי צמיחה נוספים שתומכים בשווי החברה. הרוחב התפעולי הזה מעניק להן יציבות בשווקים תנודתיים.

המניות של "7 המופלאות" המוצגות במסכים בבורסה

קיימות תעודות סל שניבנו כדי לעקוב אחרי ביצועי "7 המופלאות" , אחת מהן היא תעודת סל ייעודי בסימול MAGS שנבנתה כדי לעקוב אחרי "7 המופלאות" באופן שווה, תוך חלוקה שווה בין כל אחת מהמניות בקבוצה. בנוסף, תעודות סל כמו MGK, XLG ו-OEF מציעות חשיפה רחבה ל"7 המופלאות", כאשר לעיתים הקבוצה מהווה קרוב למחצית ממשקל התיק דבר המעיד על עוצמת ההשפעה שלהן בשוק. באינטראקטיב ישראל תוכלו להשקיע במניות של כל אחת מ- "7 המופלאות" ותעודות הסל העוקבות אחריהן.

לצד ההזדמנויות, קיימים גם סיכונים בריכוז כה גבוה בשבע מניות. ראשית, רמות התמחור שלהן גבוהות מאוד, מה שמותיר להן פחות מקום לטעויות. שנית, רגולציה, במיוחד בתחומי פרטיות, בינה מלאכותית וניטור מידע, עלולה להשפיע לרעה על המודלים העסקיים שלהן. כמו כן, תלות יתר באותן מניות בתעודות סל רבות עלולה לגרום להאצה של ירידות בעת תיקון שוק.





7 המופלאות ( shutterstock )





אחד המאפיינים הבולטים של "7 המופלאות" הוא העמידות שלהן בפני משברים. בזמן מגפת הקורונה, רוב החברות האלו דווקא נהנו מעלייה בשימוש ובמכירות בזכות שירותים מקוונים, פתרונות ענן, מוצרי צריכה טכנולוגיים ורכבים חשמליים. גם בעת העלאות ריבית ב-2022-2023, חלקן הצליחו להציג תזרים חזק ורווחיות יציבה למרות סנטימנט שלילי בשוק. והשירותים והמוצרים של חברות אללו נמצאים בכל חלק מחיינו מה שהופך אותן לעמידות גם בתקופת משבר.

לאורך השנים, "7 המופלאות" הצליחו למשוך כמות אדירה של השקעות מצד משקיעים מוסדיים, קרנות פנסיה, קרנות גידור ומשקיעים פרטיים. היכולת שלהן להמשיך ולספק צמיחה לצד רווחיות גבוהה עשוייה הופכת אותן לבחירה מועדפת בתיקים ארוכי טווח. רבים רואים בהן סוג של "אגרות חוב מודרניות" מניות שמספקות יציבות יחד עם סיכוי לצמיחה משמעותית.

יחד עם זאת, קיימים קולות שמזהירים מפני בועה. קצב הצמיחה הגבוה, התמחורים המנופחים וההתמקדות של השוק בקומץ מניות בלבד מעוררים חששות בקרב כלכלנים מסוימים. יתרה מזאת, מאחר ומדובר בחברות טכנולוגיות החשיפה בתיק עשויה להיות מאוד ריכוזית לסקטור הטכנולוגיה מה שעלול להביא לתנודתיות גבוה וגם לסיכון מופרז ברגע שיש תיקון בסקטור הטכנולוגיה. בהיסטוריה של השווקים היו כבר מקרים דומים, בהם ריכוזיות הובילה לתיקונים חדים.

לסיכום, "7 המופלאות" הן סמל לעידן הנוכחי של חדשנות טכנולוגית, דומיננטיות עסקית ועוצמה פיננסית. הן עיצבו את שוק המניות בשנים האחרונות וממשיכות להשפיע על כל משקיע ישיר או עקיף. עם זאת, דווקא בגלל ההשפעה העצומה שלהן יש לנהוג בזהירות, לפזר את ההשקעות ולהבין שגם ענקים יכולים למעוד. השוק העתידי תלוי ביכולת של "7 המופלאות" להמשיך ולהתחדש, להתרחב ולהישאר רלוונטיות במשחק שמשתנה כל הזמן.

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