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פתיחת תיק השקעות זוגי נשמעת לכאורה כמו החלטה טכנית. אם הכסף משותף, מדוע לא פשוט לפתוח חשבון אחד ולנהל הכול ביחד? אלא שבפועל, המבנה שבו נפתח החשבון קובע מי נחשב לבעלים שלו, מי רשאי לבצע פעולות ומה קורה כאשר אחד מבני הזוג רוצה למשוך כסף, לשנות את מבנה התיק או להפסיק את הפעילות. ההבדלים הללו יכולים להפוך משמעותיים ככל שהיקף ההשקעות גדל.

מנגד, חשבון על שם אדם אחד בלבד מעניק מבנה פשוט וברור מבחינת בעלות ושליטה, אך בן או בת הזוג אינם הופכים אוטומטית לבעלי החשבון רק משום שהכסף מנוהל במסגרת משק הבית. לכן זוג שמתכנן להשקיע יחד לאורך שנים צריך לחשוב לא רק על אילו מניות או קרנות סל לרכוש, אלא גם על הדרך שבה הוא רוצה שהבעלות והשליטה בתיק ייראו.

חשבון פרטי: בעלים אחד, שליטה ברורה

חשבון מסחר פרטי, Individual Account, נפתח על שם אדם אחד. אותו אדם הוא בעל החשבון והוא זה שמנהל את הנכסים, מבצע פעולות ומקבל החלטות ביחס לתיק. גם אם הכסף שבו משמש בפועל את משק הבית כולו, מבחינת הברוקר החשבון משויך לבעלים הרשום שלו.

המבנה הזה יכול להתאים למי שכבר מחזיק תיק השקעות לפני תחילת הקשר, למי שמעוניין לשמור חלק מהנכסים בנפרד או לזוג שבו לכל אחד מבני הזוג קיימת אסטרטגיית השקעה שונה. אחד יכול, למשל, להעדיף תיק ארוך טווח המבוסס בעיקר על קרנות סל, בעוד השני מנהל באופן עצמאי תיק מניות או אסטרטגיה אחרת.

חשבון נפרד גם מאפשר לראות בצורה ברורה את הביצועים, ההפקדות והמשיכות של כל אחד מבני הזוג. מצד שני, כאשר תיק משמעותי של המשפחה נמצא רק על שם אחד מהם, חשוב להבין מראש כיצד בן הזוג השני יוכל לפעול במקרה שבו בעל החשבון אינו מסוגל לעשות זאת, ומהן ההשלכות המשפטיות במקרה של פטירה. סוגיות כאלה תלויות במבנה החשבון ובדין הרלוונטי ולכן דורשות לעיתים תכנון נוסף.

חשבון משותף: שני בני הזוג הם חלק ממבנה החשבון

בחשבון משותף, Joint Account, שני בני הזוג רשומים במסגרת החשבון בהתאם לסוג הבעלות שנבחר ולתנאים החלים עליו. המשמעות היא שהחשבון נועד מלכתחילה לניהול נכסים משותף ולא למצב שבו אחד מבני הזוג פשוט מאפשר לשני להשתמש בחשבון האישי שלו.

עבור זוג שמנהל את רוב ההון המשפחתי במשותף, מדובר במבנה שיכול להיות טבעי יותר. שני בני הזוג יכולים לראות את התיק ולהיות חלק ממערכת ההרשאות, והנכסים מנוהלים במסגרת אחת. הדבר יכול להקל גם על המעקב: במקום שני תיקים שמחזיקים לעיתים את אותן קרנות ומניות, קיימת תמונה אחת של החשיפה המשפחתית.

עם זאת, המילה "משותף" אינה אומרת שכל חשבון פועל בדיוק באותה צורה. בחשבונות מסחר בינלאומיים קיימים לעיתים מבני בעלות משותפת שונים, והזכויות במקרה של פטירה או העברת בעלות עשויות להשתנות בהתאם לסוג החשבון, למדינת התושבות ולדין החל. לכן את ההשלכות המשפטיות והמיסויות כדאי לבדוק בנפרד ולא להניח שחשבון משותף פותר אוטומטית כל סוגיית ירושה או בעלות.

אחד ההבדלים הפרקטיים ביותר הוא ההרשאה לפעול. בחשבון פרטי בעל החשבון הוא הגורם המרכזי שמוסמך לבצע פעולות. ניתן במקרים מסוימים להעניק הרשאות לאדם נוסף, אך הרשאה לפעול בחשבון אינה בהכרח זהה לבעלות על הנכסים עצמם.

בחשבון משותף המבנה נועד מראש למספר בעלי חשבון, ולכן קיימת אפשרות ששני בני הזוג יהיו מעורבים בניהול. עם זאת, חשוב לבדוק מהם כללי הברוקר לגבי מסחר, הפקדות, משיכות ושינויים מהותיים בחשבון. לא כל פעולה מתנהלת בהכרח באותו אופן, ולגופים פיננסיים קיימים מנגנוני אימות ובקרה שנועדו להגן על בעלי החשבון.

עבור זוגות, השאלה המעשית היא האם שניהם רוצים להיות מעורבים בתיק באופן שווה. יש זוגות שבהם שני הצדדים עוקבים אחר ההשקעות ומקבלים החלטות יחד, ולעומתם זוגות שבהם אחד מנהל את ההשקעות והשני מעדיף להיות פחות מעורב. מבנה החשבון צריך לשקף גם את המציאות הזו.

זוג מסתכל על מחשב ( shutterstock )

זוג שמתכנן להשקיע יחד לאורך שנים צריך לחשוב לא רק על אילו מניות או קרנות סל לרכוש, אלא גם על הדרך שבה הוא רוצה שהבעלות והשליטה בתיק ייראו.

ומה לגבי מס, ירושה ומצב שבו בני הזוג נפרדים?

דווקא כאן ההבדל בין החשבונות הופך לרגיש יותר. בחשבון פרטי קל יחסית לזהות מי רשום כבעל החשבון, אך העובדה שהחשבון רשום על שם אדם אחד אינה בהכרח קובעת לבדה את כל הזכויות הכלכליות בין בני זוג. בישראל, למשל, שאלות של רכוש משותף יכולות להיות מושפעות ממועד רכישת הנכסים, מקור הכסף, הסכמים בין בני הזוג ונסיבות נוספות.

גם בחשבון משותף לא נכון להניח שהכול פשוט מתחלק באופן אוטומטי בכל תרחיש. במקרה של פטירה, ירושה או פרידה, התוצאה יכולה להיות מושפעת ממבנה החשבון ומדינים נוספים. הדברים מקבלים משנה חשיבות כאשר החשבון מוחזק אצל גוף בינלאומי או כולל ניירות ערך זרים.

גם מבחינת מס יש לבחון את התמונה המלאה. רווחי הון, דיבידנדים וקיזוזי הפסדים כפופים לכללי המס הרלוונטיים, ומבנה החשבון אינו מחליף בדיקה של חבות המס של כל אחד מבני הזוג. כשמדובר בתיק גדול או במצב משפחתי מורכב, מומלץ לבחון את הנושא מול בעל מקצוע מתאים.

לא רק מה קונים - גם על שם מי מוחזק התיק

לזוג שמנהל את החסכונות כהון משותף, מפקיד לתיק משני מקורות ההכנסה ומתכנן להשתמש בכסף למטרות משפחתיות משותפות, חשבון משותף יכול לספק מבנה מסודר וברור יותר. הוא מאפשר לרכז את התיק במקום אחד ולהעניק לשני בני הזוג נראות ומעורבות בנכסים המשותפים.

לעומת זאת, זוגות שרוצים לשמור על עצמאות פיננסית מסוימת עשויים להעדיף חשבונות פרטיים. הדבר יכול להיות רלוונטי במיוחד כאשר לכל אחד קיימים נכסים קודמים, אופק השקעה שונה או גישה אחרת לניהול הסיכון. גם זוג שבו אחד מבני הזוג סוחר באופן פעיל והשני בונה תיק ארוך טווח עשוי להעדיף להפריד בין הפעילויות.

קיימת גם אפשרות שלישית, שלעתים משקפת טוב יותר את המציאות המשפחתית: שילוב בין חשבון משותף לחשבונות פרטיים. החשבון המשותף יכול לשמש לליבת ההון המשפחתי ולמטרות ארוכות טווח, בעוד שכל אחד מבני הזוג שומר חשבון נוסף להשקעות אישיות. כך ניתן להפריד בין הכסף שמיועד למטרות המשותפות לבין ההחלטות שכל אחד רוצה לקבל באופן עצמאי.

אינטראקטיב ישראל מאפשר לכם ליצור חשבון משותף (Joint Account) ובאמצעות פתרונות המסחר הזמינים ללקוחות אינטראקטיב ישראל ניתן לנהל השקעות בשווקים הגלובליים ולהיחשף למניות, קרנות סל, אג"ח ומכשירים פיננסיים נוספים. בעת פתיחת החשבון חשוב לבחור את מבנה הבעלות המתאים ולהבין את ההרשאות והתנאים החלים עליו, ולא להסתכל רק על מערכת המסחר או על עלויות הפעילות.

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בסופו של דבר, אין תשובה אחת לשאלה האם לזוג עדיף חשבון פרטי או משותף. זוג שמנהל את כל ההון ביחד עשוי להעדיף מבנה משותף, בעוד שאצל אחרים הפרדה בין החשבונות תתאים יותר לאופן שבו הם מנהלים את הכסף. השאלה החשובה אינה רק מי ילחץ על כפתור הקנייה, אלא למי שייכים הנכסים, מי יכול לקבל החלטות ומה אמור לקרות לתיק כאשר הנסיבות משתנות.

לפני פתיחת חשבון משמעותי כדאי לכן להחליט מראש כיצד בני הזוג רוצים לנהל את הבעלות, ההרשאות והכסף לאורך זמן. בחירה נכונה של מבנה החשבון לא משנה את ביצועי המניות עצמן - אבל היא יכולה להפוך את ניהול ההשקעות המשפחתי לברור ומסודר הרבה יותר.

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