מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

וול סטריט הפכה בשנים האחרונות לנגישה הרבה יותר עבור המשקיע הישראלי. חברות כמו אפל, מיקרוסופט, אנבידיה ואמזון, שבעבר ההשקעה בהן הייתה מזוהה בעיקר עם גופים מוסדיים וסוחרים מקצועיים, זמינות כיום גם למשקיעים פרטיים באמצעות חשבונות מסחר דיגיטליים. אלא שעבור מי שמעולם לא רכש מניה, המרחק בין קריאת חדשות כלכליות לבין ביצוע עסקה אמיתית עדיין עשוי להיראות גדול. המונחים באנגלית, הגרפים, סוגי הפקודות ושעות המסחר השונות יוצרים תחושה שמדובר בתהליך מורכב, למרות שבפועל הפעולות הטכניות עצמן פשוטות יחסית.

עם זאת, חשוב להבחין בין הקלות שבה ניתן לבצע רכישה לבין המורכבות של קבלת החלטת השקעה. לחיצה על כפתור הקנייה אינה מבטיחה שההשקעה תהיה מוצלחת, וגם חברה מוכרת עם פעילות עסקית חזקה יכולה לסבול מירידות חדות במחיר המניה. לכן לפני הרכישה הראשונה חשוב להבין לא רק כיצד משתמשים במערכת המסחר, אלא גם מה בדיוק רוכשים, כיצד נקבע מחיר העסקה ואיך מנהלים את ההשקעה לאחר מכן. הבנת התהליך יכולה לאפשר למשקיע לקבל החלטות מושכלות יותר ולהימנע מטעויות הנובעות מחוסר היכרות עם שוק ההון.

מה צריך לעשות לפני שקונים את המניה הראשונה?

השלב הראשון בדרך להשקעה בוול סטריט הוא פתיחת חשבון מסחר המאפשר גישה לבורסות האמריקאיות, ובהן נאסד"ק ובורסת ניו יורק. כיום ניתן לעשות זאת באמצעות בנקים, בתי השקעות וברוקרים המציעים פלטפורמות מסחר עצמאיות. תהליך פתיחת החשבון כולל בדרך כלל הזדהות, מילוי פרטים אישיים, הצהרות על ניסיון בהשקעות ואישור מסמכים רלוונטיים. לאחר השלמת התהליך ואישור החשבון ניתן להעביר כספים ולהתחיל לפעול בשווקים בהתאם להרשאות המסחר. מכיוון שרוב המניות האמריקאיות נסחרות בדולרים, חשוב להביא בחשבון גם את עלויות המרת המטבע ואת עמלות הקנייה והמכירה.

אחד השינויים המשמעותיים בתחום הוא האפשרות לנהל את הפעילות ישירות מהטלפון הנייד, בלי להסתמך על גורם חיצוני לצורך שליחת כל פקודה. כמו באמצעות אפליקציית Interactive IL Invest, מבית אינטראקטיב ישראל, שבה ניתן לחפש ניירות ערך, לצפות בנתוני מסחר, לשלוח הוראות ולעקוב אחר ההחזקות בחשבון. אינטראקטיב ישראל מאפשרת גישה למערכות המסחר של Interactive Brokers ולמגוון שווקים בינלאומיים, לצד שירות לקוחות בעברית. עבור משקיע שעושה את צעדיו הראשונים, האפשרות לקבל מידע ולנהל את הפעילות ממערכת אחת עשויה להקל על ההתמצאות בעולם המסחר.

גלריה המדריך המלא לרכישת מנייה בוול סטריט ( צילום: shutterstock )

אלא שחשבון מסחר הוא רק התשתית, וההחלטה החשובה באמת היא איזו מניה לרכוש. לכל חברה ציבורית יש סימול מסחר, המכונה Ticker, המשמש לזיהוי שלה בבורסה. למשל, מניית אפל נסחרת תחת הסימול AAPL, מיקרוסופט תחת MSFT ואנבידיה תחת NVDA. באפליקציית המסחר ניתן להזין את שם החברה או את הסימול בשורת החיפוש ולבחור את נייר הערך המתאים. בשלב הזה חשוב לוודא שמדובר במניה הרצויה ולא בקרן סל, באופציה או במכשיר פיננסי אחר בעל שם דומה. בנוסף, כדאי לבחון את פעילות החברה, הדוחות הכספיים שלה, תחום הפעילות והסיכונים המרכזיים שעשויים להשפיע על ביצועיה.

אפליקציית Interactive IL Invest

אחרי שמוצאים את המניה הרצויה, מגיע השלב שבו מתחילים להבין כיצד מתנהל המסחר בפועל. במסך המניה מופיעים בדרך כלל המחיר האחרון שבו בוצעה עסקה, השינוי היומי, גרף המחירים ונתוני מסחר נוספים. אלא שהמחיר האחרון אינו בהכרח המחיר שבו ניתן לרכוש את המניה באותו רגע. בשוק קיימים קונים ומוכרים המגישים הצעות במחירים שונים, והפער בין הצעת הקנייה הגבוהה ביותר, Bid, לבין הצעת המכירה הנמוכה ביותר, Ask, נקרא Spread. במניות גדולות ונזילות הפער עשוי להיות קטן יחסית, בעוד שבמניות דלות מסחר הוא עלול להיות משמעותי יותר.

כאן נכנסת לתמונה אחת ההחלטות החשובות ביותר בעת ביצוע העסקה: בחירת סוג פקודת הקנייה. פקודת Market היא הוראה שמטרתה לרכוש את המניה במחיר הזמין בשוק בעת ביצוע העסקה. היתרון שלה הוא מתן עדיפות למהירות הביצוע, אך החיסרון הוא שהמחיר הסופי אינו מובטח. כאשר השוק תנודתי, למשל בעקבות פרסום דוחות כספיים או הודעה משמעותית של החברה, מחיר המניה עשוי להשתנות במהירות בין רגע שליחת הפקודה לבין הביצוע בפועל. לכן משקיע שמשתמש בפקודת Market צריך להביא בחשבון אפשרות שהעסקה תתבצע במחיר שונה מזה שהופיע על המסך.

לעומתה, פקודת Limit מאפשרת למשקיע להגדיר מראש את המחיר המקסימלי שהוא מוכן לשלם עבור המניה. נניח שמניה מסוימת נסחרת סביב 200 דולר, אך המשקיע מעוניין לרכוש אותה רק במחיר של 195 דולר או פחות. במקרה כזה ניתן להזין פקודת Limit במחיר של 195 דולר, וההוראה תוכל להתבצע רק במחיר שנקבע או במחיר נמוך ממנו. היתרון המרכזי הוא השליטה במחיר הקנייה, אבל קיימת גם מגבלה: אם המניה לא תגיע למחיר המבוקש, ייתכן שהעסקה כלל לא תתבצע. לכן אין פקודה אחת שמתאימה לכל מצב, והבחירה תלויה בנזילות המניה, בתנודתיות ובמטרת הפעולה.

מה קורה מהרגע שלוחצים על קנייה?

לאחר בחירת המניה וסוג הפקודה, יש להגדיר את כמות המניות שרוצים לרכוש. לדוגמה, אם מניה נסחרת במחיר של 200 דולר, רכישת חמש מניות תייצג השקעה של כ-1,000 דולר לפני עמלות ועלויות נוספות, בהנחה שהעסקה תתבצע במחיר הזה. בשלב הזה חשוב לבדוק את הסכום הכולל שיוקצה לעסקה ואת השפעתו על תיק ההשקעות. משקיע שמקצה חלק גדול מההון למניה אחת הופך את התיק לרגיש יותר לתנודות במחירה, ולכן גודל העסקה הוא חלק בלתי נפרד מניהול הסיכון ולא רק החלטה טכנית לגבי מספר המניות.

לפני שליחת הפקודה כדאי לעבור על פרטי ההזמנה פעם נוספת: שם החברה, סימול המסחר, כמות המניות, סוג הפקודה והמחיר שהוגדר במקרה של Limit. בנוסף, ניתן להגדיר בחלק מסוגי ההוראות את משך הזמן שבו הפקודה תישאר פעילה. הוראת Day תקפה בדרך כלל ליום המסחר הרלוונטי, בעוד הוראת GTC עשויה להישאר פעילה לתקופה ממושכת יותר בהתאם לכללי מערכת המסחר. לאחר אישור הפרטים ניתן לשלוח את ההוראה, אך חשוב להבין ששליחת פקודה אינה בהכרח אישור לכך שהמניות נרכשו. פקודה יכולה להתבצע באופן מיידי, להישאר ממתינה, להתבצע באופן חלקי או לפקוע ללא ביצוע.

לפני שליחת הפקודה כדאי לעבור על פרטי ההזמנה פעם נוספת: שם החברה, סימול המסחר, כמות המניות, סוג הפקודה והמחיר שהוגדר במקרה של Limit ( מתוך אתר אינטראקטיב ישראל )

כאשר העסקה מבוצעת, המניות שנרכשו מופיעות בתיק ההשקעות, וניתן לעקוב אחר הכמות המוחזקת, מחיר הביצוע והשינוי בשווי הפוזיציה. באמצעות מערכות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל ניתן לצפות בהחזקות, לעקוב אחר נתוני שוק ולנהל את הפעילות מממשק אחד. לצד הגישה לשווקים בינלאומיים, החברה מציעה שירות לקוחות בעברית ומבנה עמלות תחרותי, בכפוף למסלול ולתנאים הרלוונטיים. עבור משקיעים הפועלים בשוק האמריקאי, שילוב של נגישות טכנולוגית, מגוון כלי מסחר ותמיכה מקומית עשוי להיות שיקול בבחירת חשבון המסחר.

הקנייה הראשונה היא רק ההתחלה - מה חשוב לזכור?

אחת הטעויות שמשקיעים מתחילים עלולים לעשות היא להתייחס לרכישת המניה כאל סיום התהליך, כאשר בפועל מדובר רק בתחילתו. מחיר מניה יכול לעלות או לרדת מדי יום בעקבות דוחות כספיים, שינויים בריבית, מצב הכלכלה או התפתחויות הנוגעות לחברה עצמה. לכן לאחר ביצוע הרכישה חשוב להמשיך לעקוב אחר פעילות החברה ולבחון האם הסיבות שבגללן נבחרה ההשקעה עדיין תקפות. במקביל, כדאי להבין את החשיבות של פיזור ההשקעות, שכן החזקה של מספר נכסים מסוגים שונים עשויה לצמצם את התלות בביצועיה של חברה אחת, אף שאינה מבטיחה הגנה מפני הפסדים.

בסופו של דבר, הטכנולוגיה הפכה את הגישה לוול סטריט לפשוטה ונוחה יותר, אך האחריות לקבלת החלטות השקעה נותרת בידי המשקיע. פתיחת חשבון מסחר, חיפוש סימול, בחירת פקודת Market או Limit ושליחת הוראת קנייה הם צעדים שניתן ללמוד במהירות יחסית. השאלה החשובה אינה רק כיצד קונים מניה, אלא מה עומד מאחורי ההחלטה לרכוש אותה, מהו הסיכון הכרוך בה וכיצד היא משתלבת במטרות הפיננסיות של המשקיע. הבנה של העקרונות האלה יכולה להפוך את הרכישה הראשונה מצעד טכני בלבד לחלק מתהליך השקעה מסודר ומחושב.

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