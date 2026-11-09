מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

חודש אוקטובר ידוע היסטורית כאחד החודשים התנודתיים והמרתקים ביותר בשוק ההון האמריקאי, ואוקטובר האחרון בהחלט לא איכזב את ציבור המשקיעים. עם עונת דוחות כספיים שנמצאת בשיאה, נתוני מאקרו שמכתיבים את תוואי הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי, וזינוק מתמשך בסקטור הבינה המלאכותית שמושך אחריו את כל המדדים המובילים, המשקיעים המקומיים מצאו את עצמם בלב העשייה הפיננסית העולמית. הישראלים, שידועים בחיבה העמוקה שלהם לסקטור הטכנולוגיה, לאימוץ מוקדם של טרנדים ולחדשנות פורצת דרך, ניצלו את הפלטפורמה המתקדמת של אינטראקטיב ישראל כדי לבצע התאמות מהירות בתיקי ההשקעות שלהם, לקבע רווחים בתקופות של עליות ולחפש את נקודות הכניסה הבאות לחברות שמובילות את הכלכלה העולמית.

ניתוח נתוני המסחר של עשר המניות הסחירות ביותר בפלטפורמת אינטראקטיב ישראל במהלך חודש אוקטובר חושף תמונה מרתקת על הלך הרוח של המשקיע המקומי. בניגוד לתקופות עבר, שבהן ראינו פיזור רחב יותר בין סקטורים מסורתיים כמו בנקאות, תעשייה, אנרגיה או צריכה בסיסית, הרשימה הנוכחית נשלטת באופן כמעט מוחלט על ידי חברות טכנולוגיה, יצרניות שבבים, ספקיות של תשתיות ענן ופורצות דרך בתעשיית החלל. זהו שיקוף מדויק של האמונה הישראלית בכך שהמהפכה התעשייתית הרביעית, המובלת על ידי מודלי שפה גדולים, כוח מחשוב עצום ואוטומציה, נמצאת עדיין רק בתחילת דרכה. המשקיעים מבינים היטב שכדאי להיות חלק מהצמיחה הכלכלית של העשור הקרוב.





חגיגת השבבים ותשתיות המידע ממשיכה להוביל את המסחר

את המקום הראשון והמפתיע ברשימת המניות הסחירות ביותר תפסה בחודש אוקטובר ענקית הזיכרונות מיקרון טכנולוגיות ( MU ). הזינוק בפעילות המסחר סביב מיקרון אינו מקרי כלל; המשקיעים מבינים ששבבי זיכרון בתקן HBM הם למעשה צוואר הבקבוק הנוכחי של מהפכת הבינה המלאכותית. ללא הזיכרונות המהירים והמתקדמים של החברה, המעבדים הגרפיים החזקים בעולם אינם יכולים לתפקד ביעילות. לצדה, במקום השלישי, התברגה חברת סנדיסק ( SNDK ), שמייצגת גם היא את הצורך העצום בפתרונות אחסון מתקדמים לחוות השרתים העצומות שקמות ברחבי העולם במטרה לעבד כמויות דמיוניות של מידע. הדרישה העולמית חסרת התקדים לתשתיות נתונים הפכה את חברות האחסון והזיכרון לסחורה החמה והמבוקשת ביותר בוול סטריט.

במקום הרביעי ברשימה ניתן למצוא את אחת ההפתעות הגדולות של השנה: חברת נביוס ( NBIS ). קבוצת נביוס, שצמחה מתוך הארגון מחדש של יאנדקס ומתמקדת כיום בבניית תשתיות ענן ובינה מלאכותית, מרכזת עניין עצום בקרב הישראלים. זאת, לא מעט בזכות מרכזי הפיתוח המשמעותיים שלה בישראל והמעבר האסטרטגי שלה לאספקת תשתיות מחשוב מבוססות חומרה מתקדמת לאירופה ולארצות הברית. במקביל, המאבק המסורתי והיצרי בעולם העיבוד ממשיך לרכז מחזורי מסחר אדירים: ענקית השבבים אנבידיה ( NVDA ) התייצבה במקום החמישי עם ביקוש בלתי פוסק סביב השקת שבבי ה-Blackwell החדשים שלה, בעוד המתחרה הגדולה שלה AMD , תפסה את המקום התשיעי כשהיא מנסה בעקביות לנגוס בנתח השוק של אנבידיה בתחום השרתים ומרכזי הנתונים. גם יצרנית השבבים הוותיקה אינטל ( INTC ) לא נשארה מאחור והתברגה במקום השישי, כאשר משקיעים ישראלים רבים מזהים במחיר המניה הנוכחי הזדמנות קנייה, במקביל לסנטימנט המקומי העמוק כלפי החברה שמעסיקה אלפי עובדים בישראל ומצויה בעיצומו של תהליך התייעלות מקיף ומרתק.

טבלת דירוג מניות לחודש אוקטובר ( מתוך אתר אינטראקטיב ישראל )





ענקיות הטכנולוגיה המסורתיות מוכיחות שהן כאן כדי להישאר

לצד יצרניות החומרה והשבבים, גם חברות התוכנה, הרשתות החברתיות והשירותים הדיגיטליים הגדולות המשיכו לרכז את עניין המשקיעים באוקטובר והפגינו נוכחות מרשימה. במקום השמיני ברשימת המניות הסחירות של אינטראקטיב ישראל נמצאת מטא ( META ). חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם וואטסאפ הוכיחה השנה שוב ששילוב של כלי בינה מלאכותית במערכות הפרסום והמיקוד שלה מתורגם ישירות ומהר לשורת הרווח. המשקיעים הישראלים מעריכים מאוד את תזרים המזומנים העצום והחזק של מטא, אשר עשוי לאפשר לה להמשיך להשקיע מיליארדי דולרים בפיתוח עולמות המציאות הרבודה והווירטואלית, תוך חלוקת דיבידנדים נדיבים ורכישה עצמית של מניות התומכות במחיר המניה בבורסה.

את העשירייה הפותחת סוגרת ענקית טכנולוגית בלתי מעורערת נוספת ביניהן אלפאבית ( GOOGL ), חברת האם של גוגל ויוטיוב. למרות אתגרים רגולטוריים מורכבים וחקירות מתוקשרות של הגבלים עסקיים באירופה ובארצות הברית, המשקיעים ממשיכים לראות במניית אלפאבית עוגן הכרחי, יציב ומרכזי בכל תיק השקעות טכנולוגי. ההתפתחות המהירה של מודל הבינה המלאכותית Gemini, יחד עם הצמיחה הדו-ספרתית בהכנסות מתחום הענן הארגוני, משאירים את המניה באור הזרקורים של וול סטריט. באמצעות פלטפורמת המסחר המתקדמת של אינטראקטיב ישראל, משקיעים יכולים לרכוש גם שברי מניות של ענקיות אלו, מה שמאפשר גם למשקיעים בעלי הון התחלתי צנוע יכולים להיחשף בקלות לחברות ששוות טריליוני דולרים, מבלי להידרש להשקיע סכומי עתק ברכישת מניה שלמה בודדת.

הכביש החשמלי: המרוץ אל הכוכבים שוברים שיאי מסחר

שתי המניות שמשלימות את רשימת עשר הגדולות מגיעות מבית היוצר של היזם המיליארדר אילון מאסק, מוכיחות שהמשקיע הישראלי מחפש מנועי צמיחה לא רק בעולמות הווירטואליים של התוכנה, אלא גם בעולם הפיזי, המוטורי ואפילו החללי. במקום השני והמכובד ממוקמת יצרנית הרכבים החשמליים טסלה ( TSLA ), שממשיכה להיות ללא ספק אחת המניות האהובות, התנודתיות המדוברות ביותר בוול סטריט. חודש אוקטובר ריכז סביב טסלה עניין שיא, בין היתר סביב אירועי ההשקה של הרובוטקסי, פרסום נתוני מסירות הרכבים ברבעון השלישי, והציפיות לשילוב טכנולוגיות נהיגה אוטונומית מתקדמות יותר. התנודתיות הגבוהה של המניה הופכת אותה לאטרקטיבית במיוחד הן עבור סוחרי יום שמחפשים תנועות מהירות וניצול מומנטום, והן עבור משקיעי טווח ארוך המאמינים בחזון החשמלי והרובוטי של החברה.

אך הסיפור המרתק ביותר ברשימה נמצא במקום השביעי, אותו כבשה ענקית החלל ספייס אקס ( SPCX ). מאז שהונפקה בנאסד"ק בהנפקת הענק ההיסטורית, ספייס אקס הפכה למניה שכל משקיע טכנולוגי רוצה לראות בתיק שלו. חזון הכלכלה הרב-פלנטרית, ההכנסות החוזרות והיציבות מרשת האינטרנט הלוויינית סטארלינק והשיגורים המוצלחים של מערכת הסטארשיפ העצומה, הפכו את תעשיית החלל מסגמנט נישתי וניסיוני למנוע צמיחה פיננסי עצום ממדים. הנוכחות של החברה ברשימת המניות הסחירות ביותר מוכיחה מעל לכל ספק שהישראלים ממהרים לאמץ תעשיות חדשות, ונעזרים בכלים המתקדמים של אינטראקטיב ישראל כדי לקבל גישה מהירה, יעילה ונוחה להנפקות החדשות והמסעירות ביותר בוול סטריט.

בסופו של דבר, רשימת עשר המניות הסחירות ביותר לחודש אוקטובר משקפת ציבור משקיעים ישראלי מעורב, מבין עניין, טכנולוגי וממוקד בצמיחה עתידית. באמצעות מערכות המסחר של אינטראקטיב ישראל, הלקוחות נהנים לא רק מגישה ישירה למניות הלוהטות ביותר בעולם, אלא גם מעמלות מסחר מזעריות, פטור מלא לחלוטין מדמי ניהול וכלים לניהול סיכונים המאפשרים להם להשקיע בחברות הענק בדיוק בתנאים של הגופים המוסדיים הגדולים. עם זאת, גם כאשר משקיעים בחברות המוכרות, החזקות והאהובות ביותר בעולם, חשוב תמיד לזכור את כללי הברזל של שוק ההון: פיזור סיכונים נבון, משמעת עצמית ברזל והשקעה עקבית לטווח ארוך הם המפתחות האמיתיים לבניית הון יציב ומשמעותי לאורך זמן.

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