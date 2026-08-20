עולם קרנות הגידור תמיד היה מוקף בהילה של בלעדיות. שמות כמו Bridgewater, Citadel ו-Millennium הפכו לסמל של ניהול השקעות מתקדם, אסטרטגיות מורכבות ושימוש בטכנולוגיה ובמערכי מחקר גדולים. במשך שנים התחום נתפס ככזה השמור בעיקר לבתי השקעות גדולים ולגופים בעלי משאבים משמעותיים. אלא שהמציאות משתנה: תשתיות המסחר והאוטומציה הפכו נגישות יותר, וכיום גם מנהלי השקעות מנוסים, יזמים פיננסיים וגופים מקצועיים יכולים לבחון הקמת קרן גידור כחלק מהרחבת הפעילות שלהם.

עם זאת, הקמת קרן גידור אינה מסתכמת בבחירת מניות או בפיתוח אסטרטגיה מוצלחת. מדובר בהקמת פעילות פיננסית הכוללת היבטים משפטיים, רגולטוריים, תפעוליים וטכנולוגיים. הקרן צריכה להיות מסוגלת לנהל את כספי המשקיעים בצורה מסודרת, לבצע בקרה שוטפת, להפיק דו״חות ולעבוד מול ברוקר, רואי חשבון, עורכי דין וספקי אדמיניסטרציה. לכן, לצד אסטרטגיית ההשקעה עצמה, גם התשתית שעליה הקרן פועלת היא חלק משמעותי מההיערכות.

מהי בכלל קרן גידור?

למרות השם, קרן גידור אינה עוסקת רק בגידור סיכונים. מדובר בקרן השקעות פרטית שפועלת בהתאם למדיניות השקעה מוגדרת ויכולה להשתמש במגוון רחב יחסית של אסטרטגיות ומכשירים פיננסיים. קרנות גידור עשויות לפעול במניות, אג"ח, מט"ח, אופציות, חוזים עתידיים ומכשירים נוספים, ולעיתים להשתמש גם במכירה בחסר ובמינוף.

האסטרטגיות שונות מקרן לקרן. חלקן מבוססות Long/Short, אחרות פועלות במסחר כמותי, ארביטראז', מאקרו גלובלי או שילוב של מספר אסטרטגיות במקביל. הגמישות הזאת היא אחד המאפיינים המרכזיים של הענף, אך היא גם הופכת את ניהול הקרן למורכב יותר ודורשת מערכות שמסוגלות לעקוב אחר חשיפות, ביצועים וסיכונים בזמן אמת.

איך מקימים קרן גידור?

השלב הראשון הוא גיבוש אסטרטגיית השקעה ברורה. מנהל הקרן צריך להגדיר באילו שווקים הוא מתכוון לפעול, באילו מכשירים פיננסיים ישתמש, כיצד ינהל את הסיכון ומה יהיה היתרון היחסי של הקרן. האסטרטגיה אינה רק הסיפור שמוצג למשקיעים - היא הבסיס שעליו נבנית כל הפעילות העסקית והתפעולית.

לאחר מכן מגיעים ההיבטים המשפטיים והרגולטוריים. יש לבחור מבנה משפטי מתאים, להכין את מסמכי הקרן, להסדיר את מערכת היחסים מול המשקיעים ולבחור את הגורמים המקצועיים שילוו את הפעילות, בהם עורכי דין, רואי חשבון וספקי אדמיניסטרציה. בהתאם למבנה הקרן ולאופן פעילותה, יש לבחון את הדרישות המשפטיות והרגולטוריות הרלוונטיות עם בעלי המקצוע המתאימים.

במקביל יש לבחור את הברוקר ואת מערכות המסחר. קרן גידור אינה זקוקה רק למסך שבו מזינים פקודת קנייה או מכירה, אלא לסביבת עבודה שמאפשרת ניהול הרשאות, הקצאת עסקאות, הפקת דו״חות, ניהול סיכונים ואוטומציה. ככל שהפעילות גדלה, התשתית הופכת לאחד המרכיבים המרכזיים ביכולת של מנהל הקרן להמשיך לנהל אותה בצורה יעילה.

בנוסף, קרן גידור עשויה לבצע עסקאות במספר שווקים, להשתמש בכמה סוגי נכסים ולנהל אסטרטגיות שונות במקביל. תשתית שאינה מותאמת לכך יכולה להוסיף עבודה ידנית, להקשות על הבקרה ולהפוך את הפעילות למסורבלת ככל שהקרן גדלה. לעומת זאת, מערכת שמרכזת את המסחר, הדיווח וכלי ניהול הסיכונים יכולה לפשט משמעותית את העבודה השוטפת.

אינטראקטיב ישראל מציעה ללקוחות מוסדיים ולקרנות גידור גישה לתשתיות המסחר של Interactive Brokers, לרבות מערכות לניהול סיכונים ואוטומציה, ומציינת גישה ל-135 שווקים ב-33 מדינות. השירות כולל גם ליווי אישי בעברית המותאם למאפייני הפעילות של הלקוח המוסדי.

היתרונות בהקמת חשבון לקרן גידור באמצעות אינטראקטיב ישראל

אחד השיקולים החשובים עבור כל מנהל קרן הוא עלויות המסחר. בקרן פעילה שמבצעת מספר גדול של עסקאות, גם פער קטן בעמלה עשוי להצטבר לאורך זמן לסכומים משמעותיים. אינטראקטיב ישראל מציעה ללקוחות מוסדיים עמלות מסחר שהיא מגדירה כאטרקטיביות ומהנמוכות בישראל. הפחתת עלויות המסחר אינה מבטיחה תשואה עודפת, אך היא עשויה לצמצם את הוצאות הקרן ולהשאיר חלק גדול יותר מהתשואה ברמת הנטו.

יתרון נוסף הוא הגישה הגלובלית. באמצעות התשתית ניתן לפעול במגוון שווקים ובורסות ולסחור בסוגי נכסים שונים מתוך סביבת מסחר אחת. עבור קרן שפועלת במספר אסטרטגיות או מחפשת הזדמנויות במדינות שונות, היכולת לרכז את הפעילות עשויה להפחית את הצורך לעבוד מול מספר מערכות וספקי ביצוע.

גם נושא הביטחון וההגנה על הנכסים חשוב במיוחד עבור גוף שמנהל כספי משקיעים. לפי אינטראקטיב ישראל, בחשבונות אמריקאיים קיימת הגנת SIPC של עד 500 אלף דולר לחשבון, הכוללת עד 250 אלף דולר במזומן, ובנוסף קיים כיסוי עודף באמצעות Lloyd's בהתאם לתנאים ולתקרות הרלוונטיות. בחשבונות הנפתחים ב-Interactive Brokers Ireland חל מנגנון פיצוי אחר, עד 20 אלף אירו. לכן חשוב לבדוק את סוג החשבון ואת תנאי הכיסוי הספציפיים לו, ולא להתייחס ל"ביטוח כספים" כמנגנון אחיד לכל חשבון.

לקרנות שפועלות בצורה אלגוריתמית או מבקשות לבצע אוטומציה, קיימת גם סביבת API ו-FIX של Interactive Brokers. היא מאפשרת לפתח מערכות אוטומטיות, להתחבר ליכולות ביצוע ולשווקים ולהפעיל פתרונות דרך TWS או IB Gateway. עבור קרנות כמותיות, מנהלי אלגוריתמים או גופים שרוצים לחבר מערכות פנימיות למסחר, מדובר בכלי שעשוי להפוך לחלק מרכזי בתשתית.





ממשקי API ( אתר אינטראקטיב ישראל )





כלי נוסף הוא תוכנית השאלת המניות. לקוחות שעומדים בתנאי התוכנית יכולים לאפשר השאלה של מניות וניירות ערך אחרים שבחשבון ולקבל הכנסה כאשר מתבצעת השאלה בפועל. לפי אינטראקטיב ישראל, ניתן גם למכור נייר ערך מושאל ללא מגבלה, וההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום נוסף. עבור קרן המחזיקה פוזיציות ארוכות, האפשרות עשויה לייצר מקור הכנסה נוסף מהנכסים הקיימים, בכפוף לתנאי התוכנית ולסיכונים הכרוכים בה.

לצד הטכנולוגיה, אינטראקטיב ישראל מדגישה גם את השירות המוסדי האישי: ליווי של צוות מקצועי לאורך תהליך פתיחת החשבון ובהמשך הפעילות, כולל סיוע בהתאמת מבנה החשבון ושימוש במערכות. עבור קרן חדשה, שממילא נדרשת להתמודד במקביל עם עורכי דין, רואי חשבון, אדמיניסטרציה וגיוס משקיעים, כתובת מקומית בעברית עשויה להפוך את העבודה מול תשתית מסחר גלובלית לפשוטה יותר.

בסופו של דבר, הקמת קרן גידור היא הרבה יותר מהחלטה על אסטרטגיית השקעה. היא דורשת מעטפת של תפעול, רגולציה, בקרה, טכנולוגיה וניהול סיכונים. בחירת תשתית שמסוגלת להתמודד עם צמיחת הקרן, לספק גישה לשווקים שונים, לשמור על עלויות תחרותיות ולאפשר אוטומציה ודיווח עשויה להשפיע בצורה משמעותית על יעילות הפעילות לאורך זמן.

עבור מנהלי השקעות ויזמים פיננסיים ששוקלים לעשות את הצעד הבא, אינטראקטיב ישראל מציעה פתרון שמחבר בין התשתיות הגלובליות של Interactive Brokers לבין שירות מוסדי מקומי בעברית. המטרה אינה להחליף את אנשי המקצוע הנדרשים להקמת הקרן, אלא לספק את תשתית המסחר והכלים שיאפשרו למנהל להתמקד בליבת הפעילות - ניהול ההשקעות.





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