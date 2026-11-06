"יום אחד, לפני למעלה מ־35 שנה, ישבתי במרפאה, בתפקידי כאחות. לפתע ‘שמעתי’ קול שמדבר אליי", מספרת מאיה סלע, היום מתקשרת, בעלת בית ספר לפיתוח האינטואיציה, מדריכה רוחנית, כלכלית ורגשית, וסנגורית של הנשמה, להגדרתה. "עד אותו היום, התנהלו חיי כמצופה וכרגיל לבת קיבוץ של השומר הצעיר", היא ממשיכה. "בסיום לימודיי התיכוניים, למדתי בבית ספר לאחיות כעתודה, נישאתי, ילדתי שלושה בנים, עבדתי כאחות וחיי התקדמו יפה. הייתי אישה רציונאלית ופרקטית. כל מה שקשור לאמונה, רוחניות ודברים שמעבר לידוע, לא התקיים עבורי".

“באותו היום במרפאה, הייתי לבדי כשאותו 'קול' דיבר וסיפר לי כל מה שהולך לקרות בשבוע הקרוב", היא ממשיכה. "הוא גם ציין, שלא הקשבתי לו לפני הרבה שנים כשבא אליי בחלום. באותו רגע נזכרתי, שאכן זה קרה. כשהייתי בת 28, חלמתי שאני ‘רואה’ איש דתי, נאנק מכאבים בלב, עם מבט של תחינה לעזרה. כששמתי לב, שהאיש דומה למשפחתו של אבי, שאלתי את אבי, האם יש במשפחתנו קשר לדת. אבי השיב בשלילה, ואני המשכתי בחיי. הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, הקשבתי וכתבתי את ששמעתי. לאחר אותו שבוע, כשראיתי שכל מה שנכתב אכן התרחש, התחלתי ‘לשוחח’ עם הקול הזה, שגם ציין את שמו. רציתי להבין מי זה ומה הוא רוצה ממני. מבדיקה הסתבר, שסבתי ז"ל השאירה לפני מותה 3 קלטות עם סיפור חייה, ושם היא ציינה את שמו של אותו איש. כך בעצם היא נתנה את המפתח לשפיות. הבנתי שיש נשמה שיוצרת איתי קשר ומנסה דרכי להעביר מסרים ולעזור לאנשים".

גלריה ( צילום: Dmitry Rukhlenko, shutterstock )





כאמור, זו היתה נקודת השינוי בחייה של סלע. היום היא מסייעת לאנשים, כשהיא זקוקה רק לשמם, לשם משפחתם ולתאריך הלידה שלהם. היא מתחילה את התהליך בתקשור עם נשמתם, באמצעות ריכוז ומדיטציה, וכשהם מגיעים אליה לייעוץ, כבר כתוב לפניה מי האדם, מה "השיעורים" שהוא בא ללמוד בגלגול הנוכחי, מה הדרך, וכיצד חייו הקודמים משפיעים על הנוכחיים. "יצאתי למסע חיי לפני 35 שנה", היא ממשיכה, "לאחר שנדרתי נדר ללמוד להקשיב לאינטואיציה, לחוש השישי, שמחובר למרכז מידע אינסופי שמקדם הבאת טוב לעולם, וללמד כמה שיותר אנשים בארץ ובעולם להקשיב לעצמם, להגדיל את ביטחונם ואת היכולת לקבל החלטות בכל תחומי החיים מתוך נאמנות ללב. זה מקדם בריאות, שפע, מערכות יחסים, ייעוד והצלחה. אינני קוסמת ולא מגלה עתידות", היא מדייקת את עצמה. "אני מכוונת, מדריכה, מעודדת, מחזקת ותומכת כל אדם על פי צרכיו".

מה מקום האינטואיציה בחיים בכלל ובתהליך זה בפרט?

"המסע שלי עם האינטואיציה החל כשעוד הייתי אחות. לצערי, לא מיד הבנתי את מקומה. רק לאחר שני מקרים, כשחששתי ולא הקשבתי לקול שצרח בתוכי, שעלו בחיי שני אנשים שהכרתי, התחלתי לעבור עם עצמי מסע לגילוי האומץ המצוי בתוכי, ששינה את חיי".

מאיה סלע ( צילום: פרטי )





תסבירי.

"אינטואיציה קיימת אצל כל בני האדם, אולי אפילו לפני האינטליגנציה, רק שהיא נזנחה עם התפתחות העולם המודרני. לאחר שהבנתי את התרומה שלה לחיי, הקמתי את בית הספר לאינטואיטציה. המטרה שלי היא להגביר את המודעות לחיבור איתה ככלי אנטי חרדתי, לחיבור לשקט פנימי והתמודדות עם חוסר המודעות שמקיף אותנו בשנים האחרונות. עליי רק לציין, שהקשבה לאינטואיציה דורשת אומץ, כי זו הסכמה להקשיב פנימה ולא החוצה".

מה התוצאה של ההקשבה לה?