"שוב שכחתי היכן הנחתי את המפתחות? מה קורה לי?"

אם אתם נמנים עם בני 60+, הווה אומר הגיל השלישי, ולא אחת ולא שתיים קורה לכם שאתם מרגישים ירידה ברמת הזיכרון, הקצר והארוך, וחוששים מזה, אז דעו: אתם לא לבד. "כבר בתחילת שנות ה־40 מתחילים שינויים קוגנטיביים במוח האנושי, כשאחד התחומים שמקבלים לזה ביטוי הוא הזיכרון", מסביר איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר־אילן בתחום. "שינויים אלו מתחדדים עם העלייה בגיל, ומתחילים להטריד לרוב בעשור השביעי והשמיני של החיים, כשלירידה בזיכרון יש השפעה על חיי היומיום".

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עניאל מדגיש את ההבדל בין גיל כרונולוגי, שזה הגיל הרשום בתעודת זהות, לגיל ביולוגי, שזה מצב המערכות הגופניות, וגיל מנטלי, זו הפונקציה המנטלית של מתי מרגישים מה. "על הגיל הכרונולוגי קשה להשפיע, על שני האחרים בהחלט אפשרי", הוא אומר. "בגיל כרונולוגי מסוים יוצאים לפנסיה. את המוח אסור להוציא לפנסיה בשום גיל".

עובדה היא, שירידה או פגיעה בזיכרון, אחד מהיכולות המוחיות המסובכות והמרתקות של המוח האנושי, מובילה לפגיעה באיכות החיים. פגיעה בזיכרון, שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, באה לידי ביטוי, בין היתר, בשכחה של שמות, חפצים, פגישות או אירועים, פוגעת בחיים היומיומיים. "הגנטיקה בתחום זה משחקת תפקיד של בין 5% ל־10%. כל היתר אלו גורמי אורח החיים, שתלויים בנו, וזה מעודד", מדגיש עניאל. "ומכיוון שכך ומכיוון שמדובר ביכולת לזכור מידע חשוב ככלי לחיים רגועים ולתפקוד מיטבי, יש להעצים את הזיכרון בכל גיל ובוודאי בגיל השלישי".

חדר כושר למוח וקצת AI: תוכנית אימון קבועה

חוקרי מוח רבים מתייחסים לתופעה מעניינת, שיכולה ללמד על מבנה המוח האנושי והזיכרון, ולהוביל לפתרון בעיות ניווניות של המוח, כמו אלצהיימר ודמנציה: תופעת הסופר־אייג'רסים. הכוונה היא לשיעור של פחות מ־5% מהאוכלוסייה, שמגיעים לגיל 80 ויותר עם חדות קוגניטיבית של אנשים צעירים מהם ביותר משלושה עשורים.

ממחקר של חוקרים ישראלים, שפורסם ב־"Nature" ובדק את תופעת ה"סופר־אייג'רס", הסתבר שהמוח שלהם מייצר נוירונים חדשים בקצב גבוה מבני גילם הרגילים, ולכן יש להם יכולת זיכרון לטווח קצר וארוך ברמה של צעירים מהם בעשרות שנים. החוקרים הדגישו, כי תשומת לב קפדנית לבריאות המוח קריטית לשימור התפקוד הקוגניטיבי לעת זקנה, לכן יש חשיבות רבה להקפדה על בריאות כללית ועל אורח חיים מכוון שימור הזיכרון.

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הדאגה לשימור הזיכרון הביאה בשנים האחרונות ל”טרנד” שמתפשט בקרב בני הגיל השלישי: חדר כושר למוח. במהלך התרגול, בעל־פה או באמצעות המחשב, המתרגלים מקבלים תרגילים שונים שמפעילים את המוח. "מדובר בתוכנית אימון, שמתמקדת בתפקודי הזיכרון והלמידה, ומטרתה שימור היכולות הקוגניטיביות ותרגול מיומנויות זיכרון בגיל זה", מסביר עניאל.

אנחנו חיים בעידן של מסכים, AI, בינה מלאכותית שמחליפה את המוח האנושי בפעולות שונות. עד כמה בגיל השלישי יש להיעזר בקידמה הטכנולוגית, ש"משחררת" ממאמץ לזכור דברים, ואולי הופכת לחיסרון?

"יש להתייחס לנושא זה כאל מציאות מכפילת כוח ולא מחלישה. השאלה היא הבחירה, איזה שימוש יש לעשות בכלים טכנולוגיים אלו, איך וכמה. הכול שאלה של מינון. כדוגמה, להתייעץ עם AI, אבל לא לתת לו לחשוב במקומנו".

6 כללים לטיפוח הזיכרון: תנו למוח להזיע

1. גיוון פעולות מוכרות והתנסות בפעילויות חדשות. שחקו בסודוקו, פתרו תשבץ, אבל הוסיפו גם משחקי קופסה. הוסיפו מרכיב מפתיע למתכון ישן. אם אתם משחקים במחשב, הוסיפו משחקים חדשים, שיגרו את המוח.

2. שינה: הקפידו על לפחות 7 שעות שינה בלילה.

3. ספורט: הקפידו על פעילות ספורט של לפחות 150 דקות בשבוע. רצוי שחלקה יהיה אירובי.

4. תזונה: הקפידו על תזונה ים־תיכונית. בין היתר, צרכו שמן זית, אבוקדו, קטניות, דגנים מלאים, פירות וירקות טריים, דגים וביצים. הימנעו מריבוי מוצרי חלב וממוצרים מעובדים.

זה בסדר גם להינות מכוס יין אדום ביום, מומלץ שלא לצרוך יותר מארבע כוסות בשבוע. חשוב לציין: בניית תפריט היא אישית. לכן רצוי להיוועץ בדיאטנית או רופא, ולזכור את שאלת המינון ולא להגזים בדבר.

5. אל תהיו לבד: יצרו לעצמכם קשרים חברתיים קבועים, צאו לאירועים חברתיים, קחו חלק בדיונים מעוררי חשיבה. אפשר למצוא קהילות חברתיות, שבהן החברים מאתגרים זה את זה בפעילויות שונות.

6. סטרס: נסו להפחית את סטרס ככל האפשר.