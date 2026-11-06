ירושלים, בירת הנצח, מובילה בגאווה מפוקפקת את צמרת התייקרויות הדיור בישראל. העיר עוברת בולמוס בנייה חסר תקדים, המאופיין בהסתערות של מגדלי ענק, המשנים ללא הכר את קו הרקיע ההיסטורי שלה. הדוגמה המובהקת ביותר לקו התכנוני הדורסני הזה היא מגדל הענק בקריית יובל, שסופג בצדק ביקורת ציבורית נוקבת בשל ניתוקו המוחלט מהאופי הקהילתי והאדריכלי של השכונה.

ירושלים, בירת הנצח, מובילה בגאווה מפוקפקת את צמרת התייקרויות הדיור בישראל. העיר עוברת בולמוס בנייה חסר תקדים, המאופיין בהסתערות של מגדלי ענק, המשנים ללא הכר את קו הרקיע ההיסטורי שלה. הדוגמה המובהקת ביותר לקו התכנוני הדורסני הזה היא מגדל הענק בקריית יובל, שסופג בצדק ביקורת ציבורית נוקבת בשל ניתוקו המוחלט מהאופי הקהילתי והאדריכלי של השכונה.

1. מגדלים פורחים באוויר. ירושלים, בירת הנצח, מובילה בגאווה מפוקפקת את צמרת התייקרויות הדיור בישראל. העיר עוברת בולמוס בנייה חסר תקדים, המאופיין בהסתערות של מגדלי ענק, המשנים ללא הכר את קו הרקיע ההיסטורי שלה. הדוגמה המובהקת ביותר לקו התכנוני הדורסני הזה היא מגדל הענק בקריית יובל, שסופג בצדק ביקורת ציבורית נוקבת בשל ניתוקו המוחלט מהאופי הקהילתי והאדריכלי של השכונה.