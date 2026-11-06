כשנכנסים למגדלי הים התיכון בשכונת ארנונה בירושלים, משהו באווירה מרגיש אחרת. זה לא רק העיצוב המוקפד, אלא רחש השיחות בלובי: עברית, אנגלית וצרפתית, דתיים וחילונים, צברים לצד עולים חדשים. כאן התגבשה קהילה אמיתית, המעניקה לכל אחת ואחד מהדיירים משמעות, שייכות קהילתית וערבות הדדית, לצד ניהול אורח חיים פרטי ועצמאי, תוך נגישות למרכזי התרבות והפנאי של ירושלים ולתחבורה הציבורית בעיר.

גלריה הבית של מגדלי הים התיכון בירושלים ( צילום: מגדלי הים התיכון )





"הלב הפועם של הבית הוא קהילת הדיירים", מסבירה נעה ברדוגו־פסטרנק, מנכ"לית מגדלי הים התיכון בירושלים. "זוהי קהילה מיוחדת שנשענת על ערכים של ציונות, פתיחות, הכלה, נתינה וחיבור אמיתי. הפסיפס האנושי, הדיאלוג, הכבוד ההדדי והרצון ללמוד זה מזה, הופכים את הבית שלנו למיקרוקוסמוס של ישראל היפה והמאוחדת".

"אחד מהיתרונות במגדלי הים התיכון ירושלים הוא שמדובר בבית בוטיק ואינטימי", מסבירה ברברה שמע, יו"ר ועד הדיירים, "כולם מכירים כאן את כולם ומקבלים זה את זה. אנחנו ממש קיבוץ גלויות מודרני. יש פה קשרים אמיתיים, לצד הכלה וקבלה של אנשים מאוכלוסיות ומארצות שונות, מרקעים ומתחומי מקצוע שונים. הקשרים האלו יוצרים עניין וטעם לחיים".

לדברי שמע, מעבר לחיי החברה התוססים, הבית מספק מענה לצדדים המורכבים יותר של החיים. "לא מעט דיירים הגיעו לכאן לאחר אובדן של בן/בת זוג ועם מטען רגשי לא פשוט, והם מוצאים בו מעטפת קהילתית, שמעניקה להם אמפתיה, תמיכה ואכפתיות, החשובים בכלל בחיים ובפרט לאחר אירועים מורכבים. לצד זאת ישנם דיירים שמצאו בתוך הבית זוגיות אמיתית ויפה, וזה בהחלט מחמם את הלב ומרגש".

הגיל החדש: לא רק כמה שנים נחיה, אלא איך נבחר לחיות אותן

מגדלי הים התיכון, המומחים לגיל החדש, פיתחו שיטה מבוססת מחקר, הרואה בשנים שלאחר הפרישה שלב חיים חדש פעיל, עצמאי ובעל משמעות, הנשען על יסודות מרכזיים: כושר ותנועה, תזונה נכונה, למידה, קשרים חברתיים ומשמעות ומטרה. הייחוד אינו רק בהגדרת היסודות, אלא באופן שבו הם באים לידי ביטוי בשגרת החיים.

בתחום התזונה - הדיירים במגדלי הים התיכון ירושלים נהנים מהרצאות העשרה של מומחה התזונה המוערך יאיר קרני, המעניקות להם ידע מקצועי וכלים לבחירה באפשרויות תזונה בריאות. בנוסף יש אפשרות לקבל גם ליווי מקצועי של קרני בהתאמה אישית. המטרה המרכזית היא להפוך את הבחירה הבריאה לפשוטה, נגישה וטבעית, כחלק בלתי נפרד משגרת היומיום.

( צילום: מגדלי הים התיכון )





בתחום התנועה - דיירי הבית עוברים בדיקות "צ’ק־אפ" מתקדמות למדידת מדדים פיזיולוגיים שונים. על בסיס הנתונים, נבנית לכל דייר ודיירת תוכנית אימונים אישית, שמטרתה לשפר את המצב הפיזי ולייצר תחושת חיוניות גבוהה יותר בשגרה.

לצד הפיזיולוגיה, מושם דגש על למידה המובילה לעשייה, לקשרים חברתיים משמעותיים וליצירת משמעות אישית. הדיירים לא רק משתתפים בפעילויות, אלא נוטלים חלק פעיל בעיצוב חיי הקהילה: הם עוברים קורס "מובילי קהילה", יוזמים פעילויות חברתיות ומשתתפים בהרצאות בעלות ערך מעשי, המעניקות תוכן, משמעות והמשכיות לחיי היומיום.

שייכות וביחד, לצד פעילות רחבה למען הקהילה

אחד היתרונות המרכזיים של הבית בירושלים והקהילה שבו מקבל משמעות כפולה בתקופות חירום, שפקדו אותנו רבות בעיקר בשנים האחרונות. הבית סיפק מעטפת בטיחותית, שאפשרה שמירה על שגרת חייהם של הדיירים באופן כמעט מלא, הפחיתה את תחושת הבידוד והעניקה להם יציבות. בתקופות ביטחוניות מורכבות הועתקה הפעילות השוטפת למרחבים מוגנים, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, והדיירים המשיכו ליהנות מחוגים, הרצאות ופעילויות, תוך צמצום הצורך לצאת החוצה. "ברגעים של חירום הבדידות מתעצמת, ודווקא אז מתחדדת החשיבות של קהילה. אנחנו כאן כדי לאפשר לדיירים להמשיך לחיות בביטחון", מדגישה ברדוגו־פסטרנק.

צילום: דניאל רונברג

הפעילות הקהילתית לא נעצרת בין כותלי הבית, והיא חלק טבעי מתפיסת החיים של הגיל החדש, הרואה בקשרים אנושיים ובנתינה מקור למשמעות.

לאורך השנה משתתפים הדיירים במגוון רחב של יוזמות התנדבותיות למען הקהילה. הבולטת שבהן בשנה הנוכחית היא אימוץ חיילים בודדים המתגוררים בשכונת ארנונה, בשיתוף המרכז לזכרו של מייקל לוין. "הידיעה שדייר בן 80 דואג לחייל בן 20 היא ההוכחה שנתינה ועזרה לזולת מהווים משמעות אמיתית בכל גיל", מסכמת ברדוגו־פסטרנק.