ראש השנה כבר מעבר לפינה, וזה בדיוק הזמן להתחדש, לפנק ולהצטייד לקראת החגים. אספנו מבצעים והצעות מיוחדות לחודש תשרי: מכלי בישול, דרך מוצרי טיפוח, גאדג'טים ומוזיקה ועד חופשה, מתוקים לחג ומארזים חגיגיים.
כל הפרטים, המחירים וההטבות לפניכם:
דובשניות לחג
רשת מאפה נאמן משיקה את קולקציית ראש השנה “פותחים שנה, פותחים שולחן” ומגדילה את עוגת הדבש הקלאסית מ־550 גרם ל־600 גרם ומוזילה
את מחירה ל־39 שקל,
בנוסף יש מבצע על הדובשניות: 3 יחידות ב־59.90 שקל, להשיג בסניפי הרשת, בתוקף בכל חודש ספטמבר
בשילוב כותנה מצרית
ורדינון משיקה קולקציה חדשה ולראשונה בתולדות המותג משלבת 100% כותנה מצרית בקולקציה השוטפת ובמחיר של דגמי הסאטן הרגילים.
מחיר: 504 שקל לסט זוגי 160/200, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בקניית 2 פריטים ממגוון הקולקציה, בתוקף עד 25.10 ו/או עד גמר המלאי
ביוטי בבית
מסכת לד לפנים Shark CryoGlow של שארק ביוטי - מסכת לד טיפולית לעור הפנים, מאפשרת טיפוח העור בטכנולוגיית iQLED מתקדמת. המסכה מאושרת משרד הבריאות, FDA אמריקאי ומכון התקנים הישראלי, ומטפלת באקנה, קמטוטים, הידוק אזורים נפולים, נפיחות מתחת לעיניים ועוד.
מחיר: 1,284 שקל (במקום 1,590 שקל), תוקף המבצע: 15.9,
נינג'ה חוגגת עשור בישראל, כל מוצרי Ninja ו-Shark ב-15%, הנחה עד ה-15.9, להשיג באתר שריג ורשתות החשמל - www.sarig.com
5 כלים במארז אחד
סולתם משיקה את MultiChef -המארז מאגד מגוון רחב של אפשרויות בישול, צלייה, טיגון, אפייה והגשה במוצר אחד, תוך חיסכון במקום ואחסון חכם, הודות לכך שכל חלקי המארז מתלבשים זה בתוך זה.
מחיר השקה: 299 שקל (במקום 599 שקל), להשיג בסניפים ובאתר: www.Soltam.co.il
מנוחה בהנחה
במלון וורט ים המלח, מבית רשת מלונות אפריקה ישראל, מציעים בספטמבר חופשה בהנחה של 15%. במלון מחכה מתחם ספא ו־Wellness חדש, לצד הנוף הייחודי של ים המלח.
מחיר: החל מ־803 שקל ללילה, תוקף המבצע: 30.9
אנטריקוט ועוף
רשת בורגר סטיישן יוצאת במבצע מיוחד על מגוון הטורטיות החמות שלה. במסגרת המבצע, לקוחות שירכשו טורטייה, יקבלו את הטורטייה השנייה ב־40% הנחה, הזול מביניהן.
המבצע מתקיים מדי יום בין השעות 11:00-16:00. בתפריט הטורטיות של הרשת ניתן למצוא טורטיית אנטריקוט וטורטיית עוף.
להשיג באתר: burgerstation.co.il ובסניפי הרשת.
תכשיט ומחברת
מעצבת התכשיטים שירלי מרסר, בעלת מותג התכשיטים “מרסרווד”, מציעה 2 מארזי חג מיוחדים: שרשרת חי עם ציפוי זהב במחיר של 329 שקל או צמיד “אהבה” במחיר של 249 שקל ומחברת מעוצבת במתנה.
להשיג באתר: mercerwoodjewellery.com/en ובחנות
חוסכים מקום
נעמן מציעה מארז Smart Stack, כולל שלושה כלי בישול בגדלים ובגבהים שונים, הנערמים זה בתוך זה, וידית נשלפת המתחברת בלחיצת כפתור. הכלים עשויים יציקת אלומיניום לפיזור חום אחיד, וכוללים ציפוי Non-Stick קרמי.
מחיר: 199.90 שקל לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתוקף עד 20.9 ו/או עד גמר המלאי
מתנה לעור הפנים
חברת הטיפוח הישראלית TALIA מציעה 4 ערכות טיפוח במחירים מיוחדים. אחת מהן היא TALIA C+ Brightening Glow - ערכת ויטמין C לזוהר, חיוניות ומראה עור אחיד, הכוללת ג'ל ניקוי, שמן פנים עם ויטמין C פעיל ומסכת לילה הידרו־אקטיבית.
מחיר מיוחד לחג: 245 שקל (במקום 395 שקל). המבצעים יתקיימו במהלך חודש ספטמבר. לרכישה באתר: www.taliaskincare.co.il
לעונת הנסיעות
ד"ר מרינה לנדאו מציעה לרגל עונת הנסיעות: ספיישל קיט נסיעות חדש מסדרת מוצרי MAHUT, המכיל חמישה מוצרים שתפקידם בשיקום הבסיסי של העור: מי ניקוי מוקצפים, קרם יום, קרם לילה, סרום, מסכת לחות.
מחיר: 939 שקל לערכה. לאתר: www.mahut.me
שיקום ונפח
Moroccanoil: משיק ארבע ערכות חג במהדורה מוגבלת, המותאמות לסוגי השיער השונים: מארז לשיקום, מארז ללחות, מארז לנפח ומארז לנטרול קרזול, כולל תיק קוסמטי במתנה והנחה של 35%.
מחיר של כל ערכה: 205 שקל (במקום 314 שקל), עד גמר המלאי. אתר החברה: www.moroccanoil.com/il
חופשה בחגים
לקראת ראש השנה וסוכות מציעה רשת המלונות פרימה הנחות של עד 40% במלונות נבחרים, ממלונות אורבניים בתל אביב ובירושלים ועד חופשות ספא ונופש בים המלח ובגליל. לדוגמה: באואזיס ספא קלאב ים המלח תינתן 15% הנחה בתאריכים 24-28 בספטמבר.
מחירים: החל מ־1,148 שקל (במקום 1,350 שקל) על בסיס לינה וארוחת בוקר. לאתר הרשת: www.prima.co.il
יין ושוקולד
מארז מיוחד לראש השנה של יקב טורא כולל: קברנה סוביניון מסדרת מאונטיין ויסטה, שמן זית 400 מ"ל - יקב טורא, רמת חומציות של עד 0.3%, תו מועצת הזית,
צנצנת דבש 250 גרם מבית ברטה ואגוזי לוז מצופים, עד גמר המלאי. מחיר: 195 שקל.