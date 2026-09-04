1. מערכת הבריאות בירושלים ניצבת בימים אלה בפני אתגר חסר תקדים: מתן מענה רפואי מתקדם ומותאם אישית לאוכלוסייה שגדלה בקצב גבוה מכל עיר אחרת בארץ, המונה כבר מעל מיליון תושבים. מדובר בעיר עם הרכב אוכלוסייה מגוון וצרכים שאין כמותם בארץ, הרכב הכולל מגזרים בעלי מאפיינים תרבותיים, חברתיים ודמוגרפיים שונים בתכלית במערב העיר ובמזרחה.

בתוך המארג הירושלמי פועלים, למעשה, שני סוגים מרכזיים של מוסדות רפואיים, המפוזרים גאוגרפית כדי לשרת את כלל חלקי העיר:

במערב העיר ובמרכזה פועלים שני המרכזים הרפואיים הגדולים ומהמובילים בישראל – הדסה, על שני הקמפוסים הענקיים שלה - הדסה עין כרם והדסה הר הצופים - והמרכז הרפואי שערי צדק, הכולל גם את שלוחת "ביקור חולים" במרכז העיר. בתי חולים אלו הם ציבוריים, אך ייחודיים במודל הכלכלי שלהם.

במזרח העיר פועלת רשת בתי החולים הכוללת את אל־מוקדס, אוגוסטה ויקטוריה - במתחם המלכים המפורסם בהר הזיתים, סנט ג'וזף הצרפתי, בית החולים הצרפתי סן לואי ומוסדות נוספים. בתי חולים אלו מוכרים ומפוקחים על ידי משרד הבריאות הישראלי, ומעניקים שירותים למבוטחי קופות החולים השונות.

מערכת הבריאות בעיר מציגה הלכה למעשה ניגודיות חריפה בין מצוינות עולמית ובין פערים מבניים עמוקים.

גלריה מערכת בריאות עירונית שמציגה מצוינות עולמית. הדסה עין כרם ( צילום: Teo K-medical ,shutterstock )





המחלקות המובילות והחזקות כיום כוללות מגוון רחב:

מערך הטראומה והכירורגיה: הדסה ושערי צדק נחשבים למובילים עולמיים ברפואת דחופה, כירורגיה מורכבת וטראומה.

מערך הלב והצנתורים: יחידת צנתורי הלב בשערי צדק היא מהגדולות בארץ, עם ביצוע של מעל 5,000 צנתורים בשנה בטכנולוגיות החדישות ביותר.

רפואת אם ועובר במחלקות היולדות: ירושלים מובילה בגדול ברמת הילודה בארץ, ומחלקות היולדות והפגיות בעיר, הן בשערי צדק, הן בהדסה והן בסנט ג'וזף, זוכות לדירוגים גבוהים ביותר.

אונקולוגיה ייחודית: בית החולים אוגוסטה ויקטוריה במזרח העיר מוביל ומצטיין במתן טיפולי סרטן והקרנות מתקדמים, לצד טיפולי דיאליזה לילדים.

אולם, לצד כל הצד החיובי הזה, קיים גם אתגר מרכזי בעיר, שנובע ממחסור חמור בכוח אדם רפואי, ובמיוחד ברופאים מתמחים, הנוטים להעדיף את בתי החולים הגדולים באזור המרכז ולצערנו, גם במרכזים רפואיים מעבר לים. המחסור מורגש בעיקר בתחומי בריאות הנפש, טיפול נמרץ ורפואה פנימית ובמזרח העיר - ברפואת ילדים.

בניגוד לבתי החולים הממשלתיים, הנתמכים ישירות מתקציב המדינה, שעומד ברמה הארצית על כ־25.4 מיליארד שקל לשנת 2026, מרבית בתי החולים בבירה פועלים כגופים עצמאיים או כעמותות ציבוריות:

בתי החולים הדסה ושערי צדק נשענים על הכנסות מקופות החולים, ממכירת שירותים רפואיים, תקציבי שירות רפואה פרטית המאפיינת את ירושלים, ומערך תרומות בינלאומי ענף.

משרד הבריאות מפעיל עם זאת תוכניות לאומיות לתמרוץ בתי חולים לפי ביצועים, כגון קיצור זמני המתנה במיון, ובמסגרתן בתי החולים הדסה ושערי צדק מקבלים עשרות מיליוני שקלים בשנה.

בתי החולים במזרח העיר מתוקצבים בחלקם על ידי אגודות נוצריות וארגונים בינלאומיים, לצד תשלומים שוטפים מקופות החולים הישראליות עבור המבוטחים.

יחד עם זאת יצוין, שירושלים הופכת בהדרגה למעצמת ביו־מד וחדשנות רפואית, כאשר בתי החולים שלה עומדים בחזית הטכנולוגיה ואף עושים כבר שימוש נרחב בבינה המלאכותית.

האתגר המרכזי של מערכת הבריאות הירושלמית נובע כעת בראש ובראשונה מהדמוגרפיה הייחודית של העיר, שמתאפיינת בשיעור הריבוי הטבעי הגבוה ביותר בישראל, המונע משיעורי פריון גבוהים במיוחד בעיקר באוכלוסייה החרדית וגם במגזר הערבי. נתון זה מייצר לחץ קבוע ומתגבר על תשתיות האשפוז, ולכן קיימות כיום שתי בעיות עיקריות ברפואת הבירה:

חדרי הלידה בירושלים הם העמוסים ביותר במדינה. בתי החולים בעיר קולטים עשרות אלפי יולדות מדי שנה, מצב שמצריך הרחבה מתמדת של מחלקות האם והילד, הפגיות ומחלקות טיפול נמרץ לילדים. בד בבד בתי החולים נאלצים להתמודד עם עלייה משמעותית במיוחד בתוחלת החיים של האוכלוסייה המבוגרת בישראל.

שילוב זה יוצר "מלכודת דמוגרפית", שבה המערכת נדרשת להצטיין ברפואת ילדים ובגריאטריה במקביל, תחת מחסור קבוע במיטות אשפוז. הממשלה הבאה תצטרך לתת ממש בהקדם את דעתה למצב המיוחד הזה.

2. אחת הסיסמאות המוכרות בירושלים היא שבכל מקום שבו יחפרו בור כדי לבנות בניין או לסלול מנהרה או כביש – יתגלה ממצא ארכיאולוגי בעיר בת 3,000 השנים.

התגליות הארכיאולוגיות האחרונות בירושלים, כמו גילוי תבנית חרס עתיקה לייצור צלמיות שמוכיחה מדעית שהפסלונים המקראיים יוצרו בלב ירושלים, שופכות אור נוסף על התגליות הארכיאולוגיות ההיסטוריות החשובות והמפתיעות שנודעו בתקופה האחרונה.

הממצא, שהתגלה בשבועות האחרונים בחפירות רשות העתיקות במתחם הקישלה שבמוזיאון מגדל דוד, מתוארך לשלהי ימי הבית הראשון (המאות 6–8 לפנה"ס). מדובר בתבנית הראשונה מסוגה שנמצאה בירושלים. היא מעניקה הוכחה מדעית ישירה לכך שפסלוני הפולחן הביתי, המוכרים מכל אתר ביהודה, יוצרו ממש בלב העיר ולא יובאו מבחוץ.

לצד תגלית זו, נחשפו לאחרונה ממצאים מפתיעים נוספים בעיר דוד ובבריכת אל־חמרה, הכוללים ביצורים קדומים מימי מלכי יהודה ושרידי מבני ציבור מפוארים מהתקופה ההרודיאנית. חשיבותם המיוחדת של הממצאים החדשים נושאת ערך היסטורי ומדעי כביר:

עצמאות יצרנית: הוכחת קיומה של תעשיית קודש ופולחן מקומית וממוסדת בבירת ממלכת יהודה.

עדות תרבותית: המחשת חיי היומיום ופולחן הפוריות הביתי של תושבי העיר, שלעיתים עמד בסתירה לתוכחות נביאי ישראל.

רצף התיישבותי: הוכחה מוחשית וחד־משמעית לעוצמתה המדינית והכלכלית של ירושלים כמרכז עירוני דומיננטי בעת העתיקה.

וכך בשנת 2026 חשיפת פס ייצור מקורי שכזה מחברת אותנו באופן בלתי אמצעי ללב העשייה הירושלמית לפני כ־2,700 שנה – ועוד ידי החופרים נטויות לגילוי ממצאים נוספים.

3. פרדוקס ירושלמי עצוב: הארנונה הגבוהה בישראל נופלת דווקא על האוכלוסייה החלשה ביותר בארץ. מדדי משרד הפנים והלמ"ס חושפים מציאות עגומה ומקוממת עבור תושבי הבירה: ירושלים ניצבת, למעשה, במקום הראשון בישראל בגובה החיוב המשוקלל בארנונה למגורים ולעסקים.

המדובר בתעריף שמגיע לכדי עשרות אחוזים מעל הממוצע הארצי, וזהו, למעשה, עיוות כלכלי וחברתי חריף, שהרי ירושלים מדורגת באשכול סוציו־אקונומי נמוך במיוחד (אשכול 2), וגובה דווקא מחלק מתושביה את המיסים המוניציפליים היקרים במדינה.

הביקורת המרכזית מתעצמת לנוכח נתוני הגבייה וההשוואה לערים מרכזיות:

בירושלים: התעריף הממוצע נע סביב כ־72.8 שקל למ"ר. עם זאת, בשל שיעור גבוה של פטורים והנחות מטעמי הכנסה, שיעור הגבייה בפועל מהחיוב הפוטנציאלי עומד על כ־61.4% בלבד.

תל־אביב, למשל, נהנית מתעריפי ארנונה נמוכים משמעותית למגורים, לצד שיעורי גבייה שוטפת גבוהים במיוחד, החוצים את רף ה־90%.

חיפה מציגה תעריפים משוקללים נמוכים יותר מירושלים, כ־62.3 שקל למ"ר, אך נהנית מציבור משלמים יציב ומשיעורי גבייה גבוהים בהרבה.

הנתונים מוכיחים, כי עיריית ירושלים מטילה לדאבוננו נטל כבד מנשוא על מעמד הביניים המצטמצם בעיר. במקום לייצר מנועי צמיחה כלכליים, העירייה "קונסת" את תושביה העובדים, כדי לחפות על שיעורי גבייה נמוכים ופטורים נרחבים, ומעמיקה את ההגירה השלילית מהבירה.

עיריית ירושלים. הארנונה הגבוהה בישראל נופלת על האוכלוסייה החלשה ביותר ( צילום: Teo K ,shutterstock )





4. ואנחנו עדיין בענייני הדירות בירושלים. אירוע קריסת המרפסת ברחוב קק"ל מדליק נורת אזהרה בוהקת עבור תושבי הבירה ומחייב פעולה דחופה.

בעיר המאופיינת בבנייה עתיקה לצד מבנים בני עשרות שנים, סכנת קריסה של מרפסות והכרזת מבנים כמסוכנים הפכו לאיום ממשי על חיי אדם. הסכנות העיקריות בירושלים מצויות בשכונות החרדיות, באזור הקטמונים ובשכונות במזרח העיר, שם לא מעטים בנו מרפסות ותוספות לדירות קטנות באלתורים שונים, לא אחת בלי אישורים כנדרש.

השילוב של פגעי מזג האוויר, התיישנות חומרים והעדר תחזוקה שוטפת, דורש ממעטפת התכנון והפיקוח העירונית, ובעיקר מבעלי הנכסים, לגלות אחריות אזרחית ולבצע בדיקות הנדסיות מיידיות.

על־פי חוק, האחריות על בטיחות המבנה והמרפסות מוטלת ישירות על בעלי הדירות. כדי למנוע את האסון הבא, על בעלי הדירות והבתים בירושלים – ורצוי מאוד עוד לפני החורף - לבדוק באופן אקטיבי מספר סימני אזהרה קריטיים במבנה שלהם.

ראשית יש לבחון את יציבות המרפסת והמעקות, ולחפש סדקים עמוקים בחיבורים שבין המרפסת לקיר המבנה התומך.

שנית יש לשים לב לנשירת חלקי בטון, חשיפה של זיזי פלדה חלודים או התנפחויות בבטון, המשקפות חדירת לחות וחלודה פנימית שמחלישה את היסודות.

בנוסף יש לבדוק את מצב חיפוי האבן הירושלמית החיצוני. אבנים רופפות או סדוקות עלולות לנשור מגובה רב ומהוות סכנה מיידית לעוברי אורח.

לבסוף מומלץ לבחון את מערכות הניקוז במרפסות, כדי למנוע הצטברות מים הגורמת לכשלים מבניים. בכל מקרה של ספק חובה להזמין מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, שיבצע בדיקת עמידות מקיפה וימנע קריסה.

קריסת המרפסת בירושלים ( צילום: גיל יוחנן )





5. קשה להאמין, אולם מאז איחוד ירושלים מחדש חלפו כמעט שישה עשורים (!) וגם המלעיזים והמבקרים יודו שאיחוד העיר עלה יפה וברוב המקרים תושבי מערב ומזרח העיר מסתדרים היטב יחדיו.

לרגל חגיגות 60 שנות איחוד ירושלים נחשף בימים אלה לוגו רשמי חדש, המשלב בין עברה המפואר לעתידה המבטיח של בירת ישראל. הסמל הייחודי מאחד ישן וחדש, ומציג בחלקו האחד את חומות העיר העתיקה, המהוות עדות חיה למורשת ההיסטורית העמוקה של העם היהודי בירושלים.

תבנית ליצירת צלמיות ( צילום: אמיל אלג'ם - רשות העתיקות )





לצד החומות העתיקות, הלוגו משלב גם את גשר המיתרים האייקוני כייצוג לקדמה ולחדשנות ארכיטקטונית, ואת הרכבת הקלה כביטוי למהפכה התחבורתית והחידושים הטכנולוגיים בעיר.

השילוב הוויזואלי מדגיש את פניה המגוונות של ירושלים: עיר המשמרת בחרדת קודש את שורשיה ההיסטוריים, ובו בזמן צועדת קדימה כבירה מודרנית, תוססת ומתפתחת.