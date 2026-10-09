



גלריה ( צילום: עיריית ירושלים )





ארונות חשמל ומים הם חלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי, אך לרוב הם נתפסים כמתקנים פונקציונליים בלבד. בעיריית ירושלים בחרו להפוך אותם לחלק מהנוף העירוני, באמצעות מיזם שמכניס צבע, אומנות וסיפור מקומי אל הרחובות.

במסגרת המיזם, שמוביל מינהל התפעול בעירייה, מתקנים ברחבי העיר זוכים למראה חדש. את הציורים מבצע האומן אליסף מיארה, תושב עוטף עזה, שעוסק בציור כ־20 שנה וצבר ניסיון רב ביצירת ציורי קיר ובציור על מתקנים במרחב הציבורי. לאורך השנים צייר מיארה על מאות מיגוניות בצפון ובדרום, וכן על קירות בתי ספר, גני ילדים, פארקים וארונות חשמל ברחבי הארץ.

מיארה פועל לצד אנשי מינהל התפעול בעיריית ירושלים, שמאתרים מתקנים ומרחבים שבהם ניתן לשלב אומנות ומתאימים את הציורים לאופי ולסביבה. הפרויקט יצא לדרך בגן סאקר ומשם התרחב לשכונות ולמקומות נוספים ברחבי הבירה. העבודה נמצאת בעיצומה וצפויה להתרחב בתקופה הקרובה.

( צילום: עיריית ירושלים )





הייחוד בפרויקט הוא ההתאמה של כל יצירה למקום שבו היא מוצבת. במקום עיצוב אחיד לכלל המתקנים, הציורים נועדו להשתלב בסביבה, באופי השכונה ובסיפור המקומי.

"אני צייר כבר 20 שנה, ואני מרגיש שכל 20 השנים האלה היו למעשה הכנה לרגע שבו אזכה לצייר ברחובות ירושלים. ציירתי עד היום על מאות מיגוניות ברחבי הארץ, בצפון ובדרום וגם על בתי ספר, גני ילדים, פארקים וארונות חשמל, אבל עבורי, ירושלים היא משהו אחר. זו עיר הבירה שלנו, עיר הקודש, ולכן להגיע ולצייר ברחובותיה זו מבחינתי משימת קודש", אומר מיארה.

לדבריו, התאמת היצירה למקום היא חלק מרכזי בעבודה: "המטרה שלי בפרויקט היא לקחת ארון חשמל, שהוא בדרך כלל משהו מנותק וזר למרחב, ולהפוך אותו לחלק ממנו. לחבר אותו לסביבה, לאופי ולסיפור של המקום. אם זה בגן סאקר, הציור יתכתב עם הירוק והטבע. אם זה בעיר העתיקה, הוא יהיה בעל אופי מסורתי וישלב את הנופים והמבנים של ירושלים. ואם הוא יהיה בסמוך לרכבת הקלה, הציור יתחבר גם לחיים העירוניים העכשוויים".

( צילום: עיריית ירושלים )





במינהל התפעול רואים בפרויקט חלק מתפיסה רחבה יותר של השקעה במרחב הציבורי – לא רק בתשתיות, ניקיון ותחזוקה, אלא גם בפרטים הקטנים שמעצבים את חוויית התושב והמבקר בעיר.

מיארה מקווה שהיצירות יהפכו לחלק טבעי מההליכה ברחובות העיר: "אני רוצה שאנשים ילכו ברחובות ירושלים, יראו את הציורים, יתחברו אליהם ויאהבו יותר את העיר. שירושלים תהיה עבורם עיר יפה, עדכנית, מטופחת וכזו שמשקיעים בה גם בדברים שהם מעבר לצורך הקיומי, כמו אומנות ותרבות. מבחינתי, אם בזכות הציורים אנשים ירגישו יותר שייכים לירושלים ויאהבו אותה יותר, השגתי את מטרת העל שלי".

( צילום: עיריית ירושלים )





הפרויקט, מבחינתו, הוא גם הגשמת חלום אישי: "אני רוצה להודות לעיריית ירושלים על האמון ועל ההזדמנות להגשים חלום של שנים. עבורי זו באמת משימת קודש להגיע לרחובות שאנחנו כל כך אוהבים ולהוסיף להם צבע, אומנות וחיים".