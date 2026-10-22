ירושלים תהפוך בחודש נובמבר לזירה בינלאומית לשיח על עתיד החינוך: ב־9 וב־10 בנובמבר יתכנסו בעיר אלפי אנשי חינוך, מקבלי החלטות, מנהיגים, אנשי אקדמיה, יזמים ומובילי דעה מהארץ ומהעולם, במסגרת כנס החינוך הבינלאומי הראשון בישראל, EDUNATION, שיתקיים בבנייני האומה ע"ש שמעון פרס – מרכז הקונגרסים הבינלאומי הגדול בישראל.

הכנס יעסוק באחת השאלות המרכזיות של התקופה: כיצד מעצבים מערכת חינוך שתדע להכין ילדים ובני נוער לעולם המשתנה במהירות – טכנולוגית, חברתית וביטחונית. קיום הכנס בירושלים מציב את העיר כנקודת מפגש בינלאומית לשיח חינוכי, רב־תרבותי וחדשני, ומחזק את מעמדה כמרכז לידע, חדשנות, מצוינות, פלורליזם ושיתופי פעולה בתחום החינוך.

לצד הדוברים בכנס, ישתתפו שרי חינוך ומקבלי החלטות ממדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן ישתתפו בו בכירים ממערכות החינוך מאירופה, אפריקה ודרום אמריקה, לצד מובילי מערכות חינוך יהודיות מאוסטרליה, פינלנד, רוסיה, הולנד, בריטניה, שוודיה והונג קונג.

בין המשתתפים גם אנשי אקדמיה ומומחים מובילים בתחום החינוך, בהם הרב דיוויד מאייר, מנכ"ל PaJeS, פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת, פרופ' רבקה ודמני שאומן מהמועצה להשכלה גבוהה (מל״ג), אוניברסיטת אריאל וכן אנשי חינוך, מחקר וחדשנות ממדינות נוספות.

גלריה מעון ראשון בניהול עיריית ירושלים לגילאי לידה עד שלוש ( צילום: שלומי כהן )





לראות את הדילמות על הבמה

על בימת הכנס יופיעו דמויות מובילות מעולמות החינוך, האקדמיה, היזמות והמנהיגות מהארץ ומהעולם. בין הדוברים: יזם המדיה ויוצר התוכן נאס דיילי (Nas Daily), בוגר אוניברסיטת Harvard ומייסד Nas Company; נח הלר, מרצה לחינוך בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת Harvard, העוסק בעתיד ההוראה, מנהיגות מורים ופדגוגיה; ופרופ' מולי להד, מומחה בינלאומי לטראומה וחוסן.

בין הדוברים הישראלים נמנים אלון גונן, יזם, איש העסקים, ממובילי ההייטק הישראלי וממייסדי חברת הפינטק Plus500; דלית שטאובר, לשעבר מנכ"לית משרד החינוך; ד"ר מיכה גודמן וכן אנשי חינוך, חוקרים, יזמים ומובילי מערכות חינוך מישראל וממדינות רבות נוספות.

הכנס יעסוק בשאלות שמעסיקות כיום מערכות חינוך ברחבי העולם, אך יעשה זאת באמצעות מפגשים ופאנלים המחברים בין מקבלי החלטות, אנשי שטח, טכנולוגיה, חברה ובני הדור הצעיר.

הכנס יתנהל סביב שני צירי עומק מרכזיים: EduHuman, שיעסוק באדם, בתלמיד, במורה ובקהילה, ו־EduSystem, שיעסוק במנגנונים, בתשתיות ובטכנולוגיות שיאפשרו למערכת להתמודד עם אתגרי המחר.

תיכון 'דרך' בירושלים ( צילום: ארנון בוסאני )





בין המושבים המרכזיים בימי הכנס:

"רשת ביטחון | חינוך בעידן הסושיאל" – שרון בנימין, מורה לתנ"ך שפועל ברשתות החברתיות; תא״ל במיל׳, עמית אדרי, יו"ר סייף סקול ומנכ״ל משרד החינוך לשעבר, ליאור וינטרוב, סמנכ"ל מדיניות ציבורית וקשרי ממשל ב־TikTok ישראל, ורן בראון, עובד סוציאלי, מטפל, מדריך הורים ומרצה, מייסד ומנהל מכון מתבגרים, יעסקו בשאלה שמעסיקה הורים ומחנכים בכל העולם: האם אפשר לנצח את האלגוריתם או שצריך ללמוד להשתמש בו? המושב יבחן כיצד ניתן להפוך את הרשת החברתית מסיכון ביטחוני־נפשי לכלי פדגוגי.

"נלחמים למען הלוחמים | חשיבה יזמית" – מפגש שיחבר בין חינוך, יזמות והמציאות הישראלית ויציג מקרה בוחן יחד עם פצועי צה"ל ואת הפיתוח שנוצר עבורם.

"כרוניקה של שיבוש" – כיצד מלמדים ומנהלים מערכת חינוך, כאשר משבר אינו עוד אירוע חריג, אלא מציאות מתמשכת? פרופ' מולי להד, פרופ' לפסיכולוגיה ומומחה בינלאומי לטיפול בטראומה וחוסן, כרמית הרוש, מנהלת מחוז ירושלים ומנהלת מינהל החינוך העירוני, ג'רמי סטואו-לינדנר, מנהל בית ספר יהודי ביאליק קולג' מאוסטרליה, ואירית טויטו, מנכ"לית מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, יעסקו בחיבור שבין מנהיגות אדפטיבית, חוסן וניסיון מהשטח.

"המטריקס הפדגוגי | מחשבים חינוך מחדש" – האם אפשר למדוד מערכת חינוך כמו שמודדים סטארט־אפ? המושב יחבר בין נתונים, מדידה וערכים, וישתתפו בו רונית נחמיה, לשעבר מפקחת על מגמת "מידע ונתונים" DATA ANALYSIS מינהל חדשנות וטכנולוגיה במשרד החינוך, סגנית שר החינוך של גיאורגיה וד"ר פאוואז מ. חבאל מאבו דאבי, מנכ"ל מרכז אמירייטס סקולר למחקר ועיון.

"מורה נבוכים | משבר המעמד" – דלית שטאובר תנחה דיון שיעסוק בשאלה מה קורה כשהשליחות פוגשת שחיקה. במושב ישתתפו ברנית גולן-יוסובש, סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים ויו"ר סניף ירושלים של הסתדרות המורים, מנהלת בית ספר מישראל, נציג מערכת החינוך ביוון, נציג הסתדרות המורים בגרמניה ונציג הסתדרות המורים ביפן, שישוחחו על השחיקה, מעמד המורה והאפשרות להחזיר יוקרה למקצוע.

"קול העתיד | בני נוער מדברים על עתיד החינוך" – באחד המפגשים יוצאי הדופן בכנס בני נוער ומקבלי החלטות יישבו סביב אותו שולחן, וידונו בשאלה האם מערכת החינוך אמיצה מספיק כדי לתת לדור הבא לעצב את העתיד של עצמו. במפגש ישתתפו נציגי מועצות תלמידים, בני נוער וכן תלמידים יזמים מרשת אמי"ת.

"ממשק מנצח" – נציגי השלטון המקומי והמרכזי מישראל ומחו"ל יעסקו בשאלה האם החיבור בין ממשלה, רשויות מקומיות ושותפים נוספים יכול להפוך למנוע צמיחה לאומי. במושב ישתתפו, בין היתר, סגנית ראש העיר ירושלים ומחזיקת תיק החינוך חגית משה, ראש עיריית אום אל-פח'ם, סגנית ראש העיר באר שבע, סגנית ראש עיריית ראשון לציון ונציג מאבו דאבי.

"מי מפחד מיהדות התפוצות?" – קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן יקיימו דו־שיח על מערכת היחסים בין ישראל ליהודי העולם, על ציונות, שייכות ועל השאלה האם וכיצד ישראל והתפוצות צריכות לעצב יחד את דור העתיד. וגם: מי מעצב את התרבות – היוצר, הקהל או האלגוריתם?

עוד ייגע הכנס במפגש שבין חינוך, תרבות וטכנולוגיה. במושב "אומנות האלגוריתם | מי מעצב את מי?" תוצב על הבמה השאלה כיצד בינה מלאכותית, רשתות חברתיות ואלגוריתמים משנים את האופן שבו נוצרת ונצרכת תרבות. בין המשתתפים: משה סיני, מנכ"ל רימון בית הספר למוזיקה, דויד פרידמן, מייסד משותף מיוזיקטק חדשנות ישראל, הצ'לנית מאיה בלזיצמן ואנשי תרבות נוספים.

נושא מרכזי נוסף יהיה הקשר שבין ידע אקדמי לעשייה בשטח. במושב "האקדמיה בפרק חסר | Mind the Gap" ייפגשו חוקרים ואנשי שטח כדי לשאול מדוע הספרות האקדמית נשארת לעיתים על המדף, בזמן שהמערכת מתמודדת עם אתגרים בוערים, ומה ניתן לעשות כדי לגשר על הפער בין תיאוריה לפרקטיקה.

מרכז החדשנות 'פריזמה' בירושלים ( צילום: ארנון בוסאני )





בערב הראשון: TEDxJerusalem – "צמיחה באי־ודאות"

לצד הכנס הבינלאומי, יתקיים בערב יום שני, 9.11, ה-TEDxJerusalem, אירוע TEDx רשמי, שייערך באולם אוסישקין בבנייני האומה בירושלים, תחת הכותרת "צמיחה באי־ודאות". האירוע - שיתקיים בתשלום, ייפתח בשעה 17:00 וההרצאות בו יתקיימו בין 18:00 ל־21:00 – יפגיש על במה אחת דוברים מובילים מתחומי החינוך, החדשנות והחברה, לצד מופע אומנותי.

בין הדוברים: נאס דיילי (Nas Daily); הילה חדד־חמלניק, מהנדסת אווירונאוטיקה ומנכ"לית Moonshot Space ולשעבר מנכ"לית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה; ד"ר ליאת יקיר, ביולוגית, סופרת ומייסדת האקדמיה למדע הרגשות; אור טייכר, יוצר, יזם ובמאי ומייסד קולולם; ד"ר נאדר בוטו; מעיין בן ציון; ודוד אברמוב, Darwish DJ ומפיק מוזיקלי. את הערב ינחו השחקנים ידין גלמן ונואל ברקוביץ'. מארגן האירוע ובעל רישיון הפקה מטעם TED הוא דניאל קובלר, יזם טכנולוגיות למידה.

נאס דיילי (נוסייר יאסין) ( צילום: יח"צ )





מהכיתה אל תערוכת החדשנות

לצד הכנס וה־TEDx, יתקיימו גם סיורים מקצועיים, שיאפשרו למשתתפים להיחשף מקרוב לעשייה ולמודלים חינוכיים בעיר. בתערוכת החדשנות של כנס החינוך הבינלאומי בירושלים יוצגו מגוון חברות, ארגונים ויוזמות, הפועלים בתחומי החינוך, הטכנולוגיה, היצירה והחדשנות החינוכית. בין המציגים: Nick Academy, קק"ל, מגוון 2002, טיולים בצלילים, Edupedia, דלילה, אקדמיית מצמיחים, אגודת ניצן, מוזיאון הטבע התנ"כי, Inet, Kids Speak School, הנגר מההר, תיאטרון אבני הדרך, Edventure, עמותת לתת פה, מקדמיה עם שוקולד ו־Tomax. התערוכה תאפשר למשתתפי הכנס להיחשף למגוון פתרונות, תוכניות ומיזמים חדשניים המציעים דרכים חדשות ללמידה, העשרה, פיתוח מיומנויות והעצמת תלמידים ואנשי חינוך.

ראש העיר משה ליאון: "בשנים האחרונות הופכת ירושלים למרכז בינלאומי לשיח חינוכי ערכי, רב־תרבותי וחדשני, כחלק ממדיניות עירונית ברורה המציבה את החינוך בראש סדר העדיפויות וממצבת את ירושלים לא רק כבירת ישראל, אלא גם כבירת החינוך של ישראל. מערכת החינוך הירושלמית היא גאוותנו הגדולה, ואנחנו פועלים כל העת להתחדשות, למצוינות וליצירת הזדמנויות, שיאפשרו לכל ילדה וילד למצות את יכולותיהם, כל אחד בדרכו. הוועידה הבינלאומית לחינוך היא ביטוי נוסף למעמדה של ירושלים כעיר המקדמת שיח חינוכי פתוח, ומחברת בין ערכים, תרבות, זהות וחדשנות. אני שמח לקראת הגעתם של אנשי חינוך ומובילי מדיניות מהארץ ומהעולם, ומקווה שהוועידה תהיה תחילתה של מסורת שנתית שתוביל לשיתופי פעולה, ללמידה הדדית ולצמיחה".

לדברים מוסיפה סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך בעירייה, חגית משה: "ירושלים היא הלב הפועם של החינוך בישראל. מערכת החינוך הגדולה והמגוונת בעיר, לצד הפסיפס האנושי והקהילתי הייחודי לה, הופכים אותה למיקרוקוסמוס עולמי ולמקור לחדשנות חינוכית. אני גאה להוביל את כנס החינוך הבינלאומי הראשון מסוגו בירושלים, שיפגיש עשרות שרי חינוך, מנהיגים, חוקרים ואנשי חינוך מהארץ ומהעולם לדיון באתגרי השעה ולעיצוב עתיד הלמידה. נפעל להפוך את הכנס למסורת שנתית, שתבסס את ירושלים לא רק כבירת ישראל, אלא גם כמרכז בינלאומי לחדשנות ולמנהיגות חינוכית".

כנס החינוך הבינלאומי יתקיים בבנייני האומה ירושלים ע"ש שמעון פרס – מרכז הקונגרסים הבינלאומי הגדול בישראל, ביום שני, 9 בנובמבר 2026, וביום שלישי, 10 בנובמבר 2026.

לפרטים נוספים:

אריאלה סמילנסקי-דרעי, 050-3122004