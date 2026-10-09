מגמת הגירושים בישראל מצביעה על עלייה ניכרת במהלך העשורים האחרונים, ומתברר, שהיא קיימת גם בקרב זוגות בגיל השלישי. יש לתופעה לא מעט סיבות, בהן העלייה בתוחלת החיים והרצון לחיות בטוב ובשלמות נפשית בחלק האחרון של החיים, השיפור במעמד הכלכלי של נשים, שמאפשר להן לחיות לבד, אם הן מרגישות שזה רצונן, וגם שינוי בסטיגמה החברתית וקבלה הולכת וגוברת של גירושים כאפשרות לגיטימית עבור זוגות לא מאושרים.

כשגירושים מגיעים לגיל השלישי לאחר שנות נישואין רבות, הרי שבתוך הקטגוריה הזו כלולים גם סבתות וסבים רבים. אפשרות אחת עבור ילדיהם ונכדיהם היא, שהם כבר היו גרושים כשהנכדים נולדו, אפשרות אחרת היא, שסבתא וסבא 'בחרו לפרק את החבילה', לאחר שהילדים והנכדים הכירו אותם כתא משפחתי אחד.

"האמת שלא ראיתי את זה מגיע", מספרת ענת (שם בדוי), היום בת 40, נשואה ואם לשניים, שהוריה התגרשו לפני כחמש שנים. "לא ידעתי איך 'לאכול' את המציאות החדשה. אימי הייתה בת 60, אבי בן 63. ‘עכשיו מתגרשים?’ שאלתי אותם, והם השיבו בחיוב. ‘כן’, אימי השיבה לי אז, ‘בכל גיל מגיע להיות מאושרים’. אחד הקטעים הקשים עבורי היו איך אני מספרת על כך לילדים”.

( צילום: fizkes, shutterstock )





הסיטואציה הלא פשוטה הזו מעלה מספר שאלות חשובות, בהן איך, באמת, מספרים לנכדות ונכדים שסבתא וסבא כבר לא, בהינתן שהם היו נשואים כשהנכדים נולדו? או מה חלוקת הביקורים אצל הילדים והנכדים, גם כשגרה וגם בסופי שבוע ובחגים ואירועים משפחתיים? שאלה לא פחות חשובה, שיש לתת עליה את הדעת, היא, איך מציגים לנכדות ולנכדים את בת או בן הזוג של הסבתא או הסבא, שאין להם כל קרבה משפחתית לנכדות ולנכדים? ואיך מגיבים אם סבתא או סבא מתבטאים בצורה לא 'יפה' על הצד השני? יש לזכור, שמדובר בנפש רכה של ילדות וילדים, שהתא המשפחתי חשוב להם, והרצון שלהם הוא לראות את סבתא וסבא ביחד.

כמה נקודות למחשבה ולפעולה בנושא. כל מקרה, כמובן, עומד בפני עצמו

1. לפנות לגורם טיפולי עם התמחות בתחום

גם אם סבתא וסבא כבר גרושים כשנכדות ונכדים נולדים, וגם אם הגירושים מגיעים לאחר שכבר יש נכדות ונכדים, אפשר ולפעמים אפילו רצוי לפנות לגורם טיפולי, כגון פסיכולוג או מומחה בניהול משברים משפחתיים, כדי לקבל ייעוץ בהתנהלות. שוב, יש לזכור, שסבתא וסבא הם גורם משמעותי במיוחד עבור הנכדים, ויש להציג בפניהם את העובדה בצורה הנכונה והרגישה ביותר.

2. סבתא וסבא גרושים אוהבים לא פחות

להבהיר לנכדות ולנכדים, שגירושים לא הופכים סבתא וסבא לפחות אוהבים ולפחות דואגים.

3. הסדרי ראייה עם סבתות וסבים

המציאות המודרנית הציבה בעיה משפטית חדשה בתחום. בעקבות מקרים שבהם הורים ניסו לנתק או להרחיק את ילדיהם מסבתם וסבם, להלן 'ניכור של הדור השלישי', הרי שיש לדעת שהחוק מכיר בזכות סבא וסבתא להסדרי שהות (ראייה) כלפי נכדיהם. לפי התיקון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן כיום להגיש תביעה למימוש זכויות סבא וסבתא להסדרי ראייה מכוח סעיף 68 לחוק. לפי זה ייקבעו הסדרי ראייה בין סבא וסבתא לנכדיהם, ובלבד שאותם סבתות וסבים אינם גורמים נזק לקטין, למשל, בתנאי שאינם פוגעים בדרך כלשהי בסמכות ההורית של אביו או אימו. נקודת המוצא של בית המשפט היא טובת הילד. הסבתות והסבים נדרשים להראות כי הקשר עימם מיטיב עם הקטין, מעניק לו יציבות והמשכיות משפחתית, תחושת שייכות או תמיכה רגשית ממשית. במקביל בית המשפט בוחן גם את עמדת הילד, ככל שגילו ובשלותו מאפשרים זאת.

4. הסתה מצד הסבתות והסבים כלפי ההורים

כשהקשר עם הסבתות/סבים מלווה בהסתה שלהם נגד ההורים, מה שיוצר לחץ רגשי או פגיעה ביציבות הילד, בית המשפט עשוי לצמצם את הקשר, להתנות אותו בליווי מקצועי או להימנע מקביעת מפגשים.

5. בלי "תחרות"

לעיתים אחד מבני הזוג, הסבתא או הסבא, נמצא במצב כלכלי פחות טוב ונוח מהצד השני. רצוי להימנע מכניסה למצב של תחרות, כשמדובר במתנות או בילויים עם הנכדים. לא לחשוש מלהגיד את האמת, לתת כמיטב היכולת ולא מעבר לה.