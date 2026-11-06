



גלריה חגיגה לגיל הזהב ( צילום: עיריית ירושלים )





לוותיקים בהצדעה: חודש האזרח הוותיק

טבע־תרפיה, בינה מלאכותית, מיצוי זכויות, אימון קוגניטיבי באמצעות משחק, תחרויות ספורט לבני 60+ ועוד ועוד. עיריית ירושלים תקדיש את חודש נובמבר לאזרחים הוותיקים, עם עשרות אירועי תרבות, פנאי, בריאות והעשרה שיתקיימו ברחבי העיר. התוכנית, בהובלת המחלקה לגיל השלישי באגף חברה, מבקשת לעודד אורח חיים פעיל, למידה מתמשכת וחיזוק הקשרים החברתיים והקהילתיים בקרב בני הגיל השלישי.

חגיגה לגיל הזהב ( צילום: עיריית ירושלים )





לכל אורך החודש יתקיימו פעילויות מגוונות, ובהן מופעים מוזיקליים, סדנאות, טיולים, מפגשי תוכן, אירועי בריאות וקורסים ייעודיים. בין היתר, יוכלו המשתתפים ליטול חלק ביום ההליכה העולמי, בסדנאות לאימון הזיכרון והחשיבה, בקורס שחמט, בטיולים ברחבי העיר, ביריד אומנים לבני 60+, במפגשי יזמות ובפעילויות המשלבות אימון קוגניטיבי, טבע וקהילה.

לצד אלה ייערכו מופעי תזמורת "ירושלמים מזרח ומערב" בשכונות העיר, כנסים בנושאי בריאות וזכויות, יום בריאות עירוני תחת הכותרת "בריאות = זהב" ומפגשים במסגרת התוכנית "לומדים כל החיים - צומחים יחד כקהילה".

"האזרחים הוותיקים שלנו הם חלק בלתי נפרד מהסיפור הירושלמי. חודש האזרח הוותיק מבטא את המחויבות שלנו להמשיך להעניק להם הזדמנויות לפעילות, ללמידה, למפגש ולחיי קהילה עשירים ומשמעותיים", מציין ראש העיר משה ליאון.

לוח האירועים המלא זמין באתר עיריית ירושלים (חפשו את לשונית חודש האזרח הוותיק באתר העירייה).

חגיגה לגיל הזהב ( צילום: עיריית ירושלים )





שגרירות קולומביה עכשיו בירושלים

קולומביה חנכה לאחרונה את שגרירותה בירושלים והפכה למדינה העשירית המפעילה שגרירות בבירת ישראל. בטקס החגיגי השתתפו שר החוץ גדעון סער, שר החוץ של קולומביה עומר בולה אסקובר, ראש העיר משה ליאון ושגרירי ונציגי שתי המדינות.

המהלך נתפס כביטוי להעמקת היחסים בין ישראל לקולומביה ומחזק את מעמדה הבינלאומי של ירושלים כמרכז דיפלומטי.

פתיחת שגרירות קולומביה ( צילום: דוברות עיריית ירושלים )





נחנכה דרך חיים גורי

עיריית ירושלים חנכה דרך חדשה בשכונת ארנונה על שמו של חיים גורי ז"ל, חתן פרס ישראל, איש פלמ"ח, משורר, סופר ויקיר ירושלים. חנוכת הדרך מתקיימת במסגרת אירועי 60 שנה לאיחוד ירושלים ומוקירה את תרומתו ארוכת השנים של גורי לספרות, לתרבות ולמורשת הישראלית.

דרך חיים גורי ( צילום: ארנון בוסאני )





גורי, שלחם על ירושלים במלחמת ששת הימים, תיעד ביצירתו את סיפורה של העיר והותיר אחריו נכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית.

ראש העיר משה ליאון: "חיים גורי היה מעמודי התווך של הרוח והמורשת הישראלית והירושלמית. דרך חיים גורי תזכיר לדורות הבאים את אהבת הארץ, הרעות והערכים שהותיר אחריו".

דרך חיים גורי ( צילום: ארנון בוסאני )





ערוכים לחורף

עיריית ירושלים הודיעה על השלמת ההיערכות לקראת חורף תשפ"ז. הפעולות כוללות ניקוי מערכות ניקוז, עבודות גיזום במרחב הציבורי, תגבור מלאי המלח להתמודדות עם קרה ושלג והיערכות משותפת עם גופי החירום וההצלה.

במקביל קוראת העירייה לתושבים לבדוק את תקינות מערכות החימום והחשמל בבתיהם, לנקות מרזבים, לחזק חפצים העלולים לעוף ברוחות ולהקפיד על כללי הבטיחות במזג אוויר סוער.

לדברי ראש העיר משה ליאון, "כלל הגורמים העירוניים נערכים למגוון תנאי מזג האוויר האופייניים לחורף הירושלמי. לצד הפעילות העירונית, אני קורא לתושבים להיערך בבתיהם ולפעול בהתאם להנחיות הבטיחות".