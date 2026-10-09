



גלריה מקרר ה־ LG MoodUP ( צילום: יח"צ )





"בעבר היינו מתכננים את המטבח ואז משלבים בתוכו את מוצרי החשמל. היום זה יכול לקרות בדיוק הפוך", אומרת יפעת מנטש, בעלת משרד לאדריכלות, תכנון ועיצוב הבית. "כשמערכת בישול מגיעה עם נוכחות עיצובית חזקה, צבע יוצא דופן וגימור מאוד מוקפד, היא יכולה להיות הדבר שממנו מתחילים. פתאום מוצר חשמלי משפיע על בחירת האבן, העץ, גוון החזיתות ואפילו התאורה. הוא כבר לא רק פונקציה שאנחנו צריכים למצוא לה מקום".

"אנחנו פוגשים לקוחות שמצפים מהמטבח להרבה יותר", מסבירה יעל מוסקוביץ', מבעלי ניגא שף FOR HOME. "הם רוצים יכולות גבוהות, נוחות ודיוק, במיוחד כשהם מבשלים ומארחים הרבה, אבל באותה נשימה המטבח הוא חלק מרכזי מהבית, ולכן האסתטיקה שלו חשובה לא פחות. כבר אין סיבה לבחור בין ביצועים מקצועיים ובין עיצוב".

מערכת בישול ניידת מזכוכית נינג'ה קריספי ( צילום: יח"צ )





כשהמכשיר הופך לחלק מהעיצוב

בשנים האחרונות אפשר לראות שינוי גם באופן שבו מותגי החשמל מתייחסים לעיצוב המוצר. מכשירים שבעבר נבחרו בעיקר על בסיס פונקציונליות וביצועים, מקבלים היום מקום קבוע ובולט על השיש. בהתאם, הצבע, הגימור והיכולת להשתלב בעיצוב המטבח הופכים לחלק משמעותי מתהליך הבחירה.

המגמה הזו באה לידי ביטוי גם בחברת Shark Ninja, שמרחיבה בשנים האחרונות את השפה העיצובית שלה מעבר לצבעי השחור והנירוסטה המזוהים עם הקטגוריה, ומשלבת גוונים מיוחדים ולעיתים גם שילובי צבעים באותו מוצר. בישראל המהלך מקבל ביטוי בקולקציית Shark Ninja SPECIALS – מהדורות מוגבלות של דגמים מוכרים של המותגים בגרסאות צבע ועיצוב מיוחדות, המשווקת אצל שריג, היבואן הרשמי.

"אנחנו רואים שהעיצוב הפך לחלק בלתי נפרד מהבחירה במכשירי חשמל למטבח", אומר גיא קמחי, סמנכ"ל השיווק של שריג אלקטריק, היבואנית הרשמית של Shark Ninja בישראל. "אם בעבר השאלה המרכזית הייתה מה המכשיר יודע לעשות, היום הצרכן שואל גם איך הוא נראה ואיך הוא משתלב בבית. המטבח הפך לחלל מרכזי וחשוף, והמכשירים שנשארים על השיש הם חלק מהשפה העיצובית שלו. זו גם הסיבה שאנחנו רואים יותר צבע, גימורים מיוחדים ומהדורות מוגבלות, בלי לוותר כמובן על הביצועים והטכנולוגיה".

שייקרים חדשים של נינג'ה ( צילום: יח"צ שריג )





היוקרה החדשה: לא להסתיר, אלא להציג

"יש גם שינוי בתפיסה של מהי יוקרה", אומרת מנטש. "יוקרה, בעיניי, כבר לא נמדדת בכמה דברים הצלחנו להסתיר. היא נמצאת באיכות, בפרטים ובחיבור הנכון בין חומר, טכנולוגיה ועיצוב. האפשרות לקבל יכולות שמגיעות מעולם המטבח המקצועי בתוך מוצר שנראה מספיק טוב כדי להיות הכוכב של החלל, זו מבחינתי יוקרה עכשווית".

תנור של המותג UNOX CASA שיודע לזהות את האוכל ( צילום: יח"צ )





והמגמה הזאת מספרת משהו רחב יותר על המטבח שאנחנו מתכננים היום. הגבולות בין רהיט, מכשיר חשמלי ומערכת מקצועית הולכים ומיטשטשים. אחרי שנים שבהן המטבח ביקש להעלים את הפונקציה מאחורי חזיתות מושלמות, מתברר שאפשר לבחור גם בדרך אחרת: לקחת דווקא את המוצר שעובד הכי קשה בחלל – ולתת לו להיות הדבר שכולם מסתכלים עליו.

מכשיר מקצועי לקירור ולהקפאה מהירים. להשיג בניגא שף FOR HOME ( צילום: יח"צ )





אחת הדוגמאות הבולטות למגמה שבה מוצרי החשמל הופכים לפריטי עיצוב, היא LG MoodUP. המקרר משנה את התפיסה המסורתית שלו כמכשיר פונקציונלי בלבד, והופך אותו לאלמנט עיצובי דינמי, שמכניס צבע, תאורה ואפילו מוזיקה למטבח. באמצעות אפליקציית LG ThinQ, ניתן לבחור צבעים שונים לחזיתות ה־LED של המקרר, לצד שינוי הצבעים, המקרר כולל רמקול Bluetooth מובנה, שמאפשר לנגן מוזיקה ולסנכרן בין המוזיקה לתאורה.