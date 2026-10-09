אצטדיון טדי משתדרג

דשא היברידי, חיישני קרקע ומערכות תאורה חכמות מצטרפים לקריית הספורט

עיריית ירושלים, באמצעות החברה העירונית "אריאל", השלימה שורת שדרוגים באצטדיון טדי לרגל חזרת הקבוצות העירוניות למשחקי הבית. במסגרת העבודות הותקן דשא היברידי, המשלב דשא טבעי וסיבים סינתטיים, ולראשונה בישראל הוטמעה מערכת חיישני קרקע, שמנטרת באופן רציף לחות, טמפרטורה ומליחות. הנתונים מאפשרים לצוותי התחזוקה להתאים את ההשקיה והדישון למצב הדשא ולייעל את התחזוקה במתקן.

לצד זאת נרכשו מערכות תאורה וחימום מתקדמות לתחזוקת אזורים החשופים פחות לשמש, ונפרסו יריעות חום המסייעות לצמיחת הדשא בחודשי החורף. גם אזורי הישיבה של הקבוצות חודשו והותקנו בהם מושבים העומדים בתקני אופ"א.

השדרוגים מתרחבים גם אל סביבת האצטדיון: מתחת ליציע הצפוני נבנית שדרת מסחר, ובמקביל לכל אלה החל לפעול קו L3 של הרכבת הקלה, המחבר את תחנת יצחק נבון לקריית הספורט במלחה.

גלריה תאורה מתקדמת לתחזוקת כר הדשא ( צילום: אצטדיון טדי חברת אריאל )





גן החמישה עשר נחנך ברמת אשכול

הגן מנציח 15 לוחמים שנפלו במארב מצרי בתעלת סואץ בשנת 1970

עיריית ירושלים חנכה את גן החמישה עשר ברחוב רמת הגולן 9 ברמת אשכול, בטקס בהשתתפות נציגי העירייה, המינהל הקהילתי, תושבי השכונה ומשפחות הנופלים. הגן נקרא על שם 15 צנחנים, שריונאים ותותחנים שנפלו בשנת 1970 במארב שהניחו המצרים לסיור משוריין של צה"ל על גדות תעלת סואץ. שמותיהם חקוקים באנדרטה שהוקמה ביוזמת המשפחות, על שטח שהקצתה העירייה. בימים אלה מתבצעות עבודות לשימור וחידוש המצפה בחלקו התחתון של הגן, לזכר אבי לימואי ז"ל, שנפל בלבנון בשנת 1998.

במסגרת פרויקט השדרוג התבצע בפארק תהליך מקיף של פיתוח והתחדשות, ובכלל זאת חידוש ופיתוח תשתיות, החלפת עמודי תאורה, בניית קירות ומדרגות, סלילת שבילי אספלט וריצוף שבילים, עבודות גינון נרחבות, הקמה של שביל הליכה מושקע, משחקי רצפה, פרגולות ומערכות ישיבה.

גן החמישה עשר ( צילום: ארנון בוסאני )





רחוב חדש ע"ש פרופ' יעקב נאמן

הרחוב שבמורדות ארנונה מנציח את איש ירושלים, שר המשפטים והאוצר לשעבר ומבכירי המשפטנים

לאחרונה חנכה העירייה רחוב על שמו של פרופ' יעקב נאמן ז"ל בשכונת מורדות ארנונה, בטקס במעמד ראש העיר משה ליאון, חברי מועצת העיר ובני משפחת נאמן.

פרופ' נאמן, איש ירושלים ונצר למשפחתו של הרצל, היה מבכירי עורכי הדין בישראל, ממייסדי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן וממייסדי משרד עורכי הדין "הרצוג, פוקס, נאמן". לצד פעילותו המשפטית מילא שורה של תפקידים ציבוריים, בהם מנכ"ל משרד האוצר, שר האוצר ושר המשפטים, וכן עמד בראש ועדות ציבוריות.

ראובן ריבלין, נשיא המדינה לשעבר, אמר עליו, כי היה "איש של חיבורים, אדם של פשרה ומעש", ושילב בין תורה ודרך ארץ, אקדמיה ופעילות ציבורית. ראש העיר משה ליאון הוסיף: "פרופ' נאמן ז"ל היה איש ירושלים ברמ"ח אבריו, משרת ציבור מסור ומשפטן מבריק שהטביע חותם עמוק על מדינת ישראל ועל עירנו".

( צילום: ארנון בוסאני )





הנצחה לנרצחי הפיגוע ברמות

ששת נרצחי הפיגוע בצומת רמות הונצחו במקום האירוע

ב־8 בספטמבר 2025 אירע בצומת רמות בעיר פיגוע קשה, שבו נרצחו שישה אזרחים בעת שהמתינו בתחנות האוטובוס בצומת. המחבלים חוסלו במקום בידי לוחם ואזרח.

לאחרונה הוסר הלוט מלוח ההנצחה לזכר נרצחי הפיגוע בטקס מרגש שנערך בשדרות גולדה מאיר, במעמד ראש העיר משה ליאון, חברי מועצת העיר ובני משפחות הנרצחים.

לוח הזיכרון מנציח את יעקב פינטו ז"ל, בן 25, שעלה מספרד; יוסף דוד ז"ל, בן 43, תושב רמות; אלטר ישראל מצנר ז"ל, בן 31, אף הוא תושב השכונה; ד"ר מרדכי (מרק) שטיינצג ז"ל, בן 79, קרדיולוג ויזם בתחום המזון הבריאותי; שריתה (שרה מייטא) מנדלסון ז"ל, בת 57, שפעלה בתנועת "בני עקיבא"; ולוי יצחק פש ז"ל, תושב תל ציון ועובד ישיבת "קול תורה".

לוח הזיכרון לנרצחי הפיגוע ( צילום: ארנון בוסאני )





מרכז מסחרי משודרג בארנונה

המתחם ברחוב לייב יפה שודרג, עם חזיתות חדשות, חנייה מוסדרת, תאורה ופיתוח סביבתי

המרכז המסחרי ברחוב לייב יפה 9 בשכונת ארנונה עבר שדרוג מקיף, שנועד לחדש את המרחב ולהפוך אותו למזמין ונגיש יותר לתושבים ולעסקים. העבודות כללו חידוש חזיתות, הסדרת חנייה, ריצוף חדש, התקנת תאורה מתקדמת, גינון ופיתוח סביבתי. הפרויקט בוצע בהובלת עיריית ירושלים ובאמצעות חברת "עדן", בשיתוף המינהל הקהילתי בקעה ובהובלת האגף לקידום עסקים בעירייה. במסגרת התכנון, ניתן דגש לצורכי התושבים ולסביבה הקהילתית, ובכלל זאת בית הכנסת והספרייה הציבורית הסמוכים. המרכז הוא חלק מהמאמץ להתחדשות המרחב הציבורי בעיר, ושדרוגו נחנך בטקס במעמד ראש העיר, בכירים בעירייה, תושבי השכונה ואורחים.