הזדקנות מיטיבה מתחילה ביצירת התנאים לחיים עצמאיים, פעילים ומשמעותיים, לצד שמירה על קשרים חברתיים ותחושת שייכות. עיריית ירושלים מציעה לאזרחיה הוותיקים מגוון מיזמים, המותאמים לצורכיהם המשתנים: מהתאמת הבית לבטיחות ולמניעת נפילות, דרך רכישת מיומנויות דיגיטליות והשתתפות במסגרות קהילתיות, ועד ליוזמות של התנדבות ויצירה משותפת. התוכניות פועלות בשכונות הבירה, ומאפשרות לתושבים הוותיקים להמשיך להיות חלק פעיל ומשפיע בקהילה, לתרום מניסיונם וליהנות מחיים עשירים בקשרים, בעשייה ובעצמאות.

גלריה פרלמנטים לתושבים ותיקים ( צילום: שלום פרלמנט )





מרכז הכוון לפורשים UP60: פעילים, מעורבים ומחוברים

תוכנית עירונית לאזרחים ותיקים הפורשים מעבודה ויוצאים לפרק חיים חדש, פעיל ומשמעותי. המרכז מציע הכוונה וליווי בהתמודדות עם השינויים שמביאה עימה הפרישה, באמצעות ייעוץ אישי, סדנאות וקורסים, המקנים תובנות וכלים לחיזוק תחושת השייכות, העשייה, התרומה לקהילה והרחבת המעגלים החברתיים.

הפעילויות והמפגשים מאפשרים לפורשים להמשיך להיות חלק פעיל מהמרחב הקהילתי, תוך מיצוי הניסיון, הידע והיכולות שצברו לאורך השנים. כתובת: רח' הפלמ"ח 53.

פעילות במסגרת מיזם up60 ( צילום: נגה זיו )





הפרלמנטים הקהילתיים: בית חם לשיח, שותפות והשפעה

ברחבי העיר פועלים פרלמנטים קהילתיים לאזרחים ותיקים - מסגרות מפגש קבועות בשכונות, המשלבות שיח, תוכן ופעילות חברתית. הפרלמנטים הם מרחב קהילתי משמעותי לחיזוק קשרים, שיתוף ידע וניסיון חיים והובלת יוזמות מקומיות. לצד פעילות חברתית, הם מהווים גם פלטפורמה לזיהוי צרכים מהשטח וחיבור לשירותים עירוניים. המפגשים תורמים להפגת בדידות, מחזקים תחושת שייכות ומאפשרים לאזרחים ותיקים ליטול חלק פעיל בעיצוב חיי הקהילה. המיזם פועל בשיתוף ובמימון משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

פרלמנטים לתושבים ותיקים ( צילום: שלום פרלמנט )





מחוברים לעתיד: אוריינות דיגיטלית שמצמצמת פערים

מיזם עירוני רחב־היקף בשיתוף המטה הלאומי לדיגיטל, שמטרתו לצמצם פערים ולהנגיש שירותים מקוונים לאזרחים ותיקים. במסגרת המיזם, נרשמו מעל 6,000 משתתפים והוזמנו מאות סדנאות ביותר מ־60 שכונות בעיר. ההדרכות עוסקות בשימוש בסמארטפון, אפליקציות ושירותים, כמו קופות חולים, בנקים ושירותים עירוניים. התוכנית מאפשרת עצמאות יומיומית, נגישות למידע ושמירה על קשר עם המשפחה והקהילה.

אוריינות דיגיטלית תורמת לעצמאות ( צילום: shutterstock, Halfpoint )





בטוח בבית: הופכים את הבית למרחב בטוח ועצמאי

תוכנית עירונית שנועדה לאפשר לאזרחים ותיקים להמשיך לחיות בביתם בבטחה ובעצמאות. במסגרת התוכנית, שאותה יזם ראש העיר משה ליאון, מתקיימים ביקורי בית לאיתור מפגעים, התאמת סביבת המגורים והתקנת אביזרי בטיחות, בד בבד עם מתן הדרכה לבני המשפחה והמטפלים. התוכנית משתלבת במדיניות עירונית רחבה של הזדקנות מיטיבה, ומבוססת על הבנה שנפילות הן גורם מרכזי לאובדן עצמאות. המיזם מקודם בשיתוף קרנות ביטוח לאומי, קרן ידידות ומשה גרינברג, ועד כה הותקנו אביזרי בטיחות ונבדקו כ־30,000 ברחבי הבירה. השירות ניתן ללא עלות ומאפשר איכות חיים גבוהה יותר בבית, תוך הפחתת הצורך במעבר למסגרות חוץ־ביתיות.

בטוח בבית ( צילום: אביגיל פיפרנו-באר )





סיפורים מבית: יוצרים אומנות, מחברים לבבות

הכירו את פרויקט ההתנדבות הגדול של המחלקה לתושבים ותיקים, בשיתוף תנועת תרבות ומינהל תרבות: בשנה האחרונה פועלות שלוש קבוצות גמלאים ייחודיות ברחבי העיר, המתמקדות בהתנדבות משמעותית בקרב מרותקי בית קשישים.

בכל קבוצה כ־25 משתתפים פעילים, הנפגשים אחת לשבוע עם אומנים ירושלמיים במרכזי השכונות: תלפיות מזרח, קריית יובל וואדי ג'וז. יחד הם יוצרים ומתנסים במגוון כלים אומנותיים, במטרה לעבד את חוויות החיים, וזאת באמצעות פיסול, ציור, רקמה, פסיפס, שירה, מחול, כתיבה ומוזיקה. נוסף על כך, כל משתתף בקבוצה נפגש אחת לשבוע עם מרותק בית המתגורר בשכנות לשם יצירה משותפת בכלים האומנותיים שרכשו.

החוויה האישית של המשתתפים, המתנדבים והמרותקים מרגשת מאוד, והקשרים שנוצרו חמים ומיטיבים. בקיץ יוצגו תוצרי התהליך האומנותי בגלריות ברחבי העיר.

סיפורים מבית ( צילום: אגף הרווחה )





כ־120 מסגרות חברתיות לוותיקים

מגוון פעילויות פנאי חברתיות ותרבותיות, לצד מענים המותאמים לצרכים שונים מוצעים לתושבים ולתושבות הוותיקים בירושלים, באמצעות כ־120 מסגרות ומועדונים לבני הגיל השלישי.

הפעילות מתקיימת בכל רחבי העיר, בשותפות מינהל קהילה ומינהל חברה, תרבות וספורט בעירייה, וכוללת מועדונים, פרלמנטים, הרצאות, חוגים, פעילות גופנית, טיולים ומפגשים חברתיים.

לצד מסגרות המיועדות לאזרחים ותיקים עצמאיים, פועלים מענים לוותיקים תשושים, לאנשים עם דמנציה ולניצולי שואה. חלק מהמועדונים מספקים גם מענה בתחום הביטחון התזונתי.

הפעילות מתרחבת גם למקומות שבהם הצורך במפגש חברתי לא מקבל תמיד מענה. אגף הרווחה במינהל קהילה, בשיתוף עמותת “שפר”, מקדם בימים אלה פיתוח מענים חברתיים במגדלי מגורים. במסגרת פיילוט במגדלי אשטרום, סמוך למפלצת בקריית היובל, התגבשה קבוצת נשים פעילה, ובעקבות הניסיון מתוכננת הרחבת הפעילות למקומות נוספים. עוד צפויה להיפתח קבוצת מנהיגות לתושבים ותיקים בוגרי מרכז ההכוון 60UP, במטרה לעודד מעורבות, יוזמה והובלה קהילתית גם בקרב הגיל השלישי.

כאמור, תושבים ותיקים שמרותקים לבתיהם זוכים אף הם למענה. בשיתוף עמותת “תרבות” מתקיימות במזרח העיר ובמערבה תוכניות המכשירות מתנדבים ותיקים בתחום האומנות, שמגיעים לבתיהם של חבריהם המרותקים לביתם. המפגשים מאפשרים חיבור אנושי ופעילות תרבותית גם למי שמתקשים לצאת מהבית, ומרחיבים את מעגלי המעורבות והנתינה בקרב האוכלוסייה הוותיקה.