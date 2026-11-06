



גלריה חניון בייט ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





עיריית ירושלים מקדמת מהלך תחבורתי רחב היקף, שנועד לשנות את הדרך שבה תושבים ומבקרים מגיעים לעיר ומתניידים בתוכה. במסגרת המהלך מתרחבת רשת חניוני "חנה וסע", המאפשרים לנהגים להשאיר את רכבם הפרטי בחניון ולהמשיך ליעדם באמצעות הרכבת הקלה, רכבת ישראל וקווי אוטובוסים מהירים.

התפיסה העירונית היא שההתמודדות עם עומסי התנועה מתחילה כבר בכניסות לירושלים. במקום שכלי הרכב הפרטיים ימשיכו אל הרחובות העמוסים ואל מוקדי התעסוקה, המסחר והשירותים, החניונים מציעים חלופה: חניה בסמוך לצירי הכניסה לעיר ולמערכת התחבורה הציבורית, והמשך נסיעה באמצעי תחבורה יעילים. המהלך מיועד לתושבי ירושלים ולמבקרים המגיעים אליה מכל רחבי הארץ, והוא משלב חניונים קיימים, הרחבות ומתחמים חדשים.

יואל אבן, מהנדס העיר ירושלים וראש מינהל תכנון ותשתיות: "בהובלת ראש העיר משה ליאון, ירושלים מקדמת תפיסה תכנונית רחבה, שמבקשת לחבר בין הרכב הפרטי למערך התחבורה הציבורית כבר בכניסות לעיר. באמצעות שילוב חניוני 'חנה וסע' ברשת הרכבות ובמוקדי התחבורה המרכזיים, אנחנו מבקשים לשפר את הנגישות לעיר ולמוקדיה, לצמצם תנועה של כלי רכב פרטיים ברחובות העמוסים ולייצר חלופות נוחות להגעה לעיר ולהתניידות בתוכה״.

חניון שז"ר ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





החניונים הקיימים וההרחבות המתוכננות

נחל צופים: החניון ממוקם באזור צומת גבעת המבתר והגבעה הצרפתית, בסמוך לכביש 1 ולתוואי הקו האדום של הרכבת הקלה. החניון הקיים כולל כ־1,000 מקומות חניה, ומשרת את הבאים מכיוון צפון ומזרח.

הר הרצל: החניון כולל כ־550 מקומות חניה ומחובר ישירות לקו האדום של הרכבת הקלה. הוא מספק אפשרות חניה למגיעים מכיוון מערב, המעוניינים להמשיך למרכז העיר וליעדים נוספים לאורך הקו.

פסגת זאב: בחניון הקיים כ־250 מקומות חניה, ומתוכננת הרחבה שתעלה את הקיבולת הכוללת לכ־1,150 מקומות, מהם כ־600 המיועדים ל"חנה וסע". ההרחבה נועדה לתת מענה לתושבי השכונה והסביבה ולאפשר למגיעים לאזור להשאיר את רכבם ולהמשיך ברכבת הקלה.

חניון נחל צופים ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





חניונים חדשים בכניסות לעיר

קמפוס החניה בצומת בייט הוא אחד הפרויקטים המרכזיים בכניסה המערבית לירושלים, בסמוך לכביש 16. המתחם מתוכנן לכלול 2,275 מקומות חניה, מהם 1,500 המיועדים ל"חנה וסע". הוא נועד לאפשר למגיעים מכביש 16 להחנות את רכבם ולעבור לקו הירוק של הרכבת הקלה, שכבר מחבר בין מוקדים מרכזיים ובהם קניון מלחה, אצטדיון טדי והארנה, קמפוס גבעת רם, קריית הממשלה ורובע הכניסה לעיר, לצד חיבורים לרשת הרכבת הקלה ולרכבת ישראל. זאת ועוד, כ־30% ממקומות החניה במתחם מיועדים לכלול עמדות טעינה לרכב חשמלי, ובהן עמדות טעינה מהירות. כמו כן יוקצו מקומות חניה ייעודיים לכלי רכב דו־גלגליים ויוסדרו פתרונות נגישות לאנשים עם מוגבלות.

חניון בייט ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





מתחם החניה התת־קרקעי בשדרות שז"ר מוקם ברובע הכניסה לעיר, בסמוך לבנייני האומה, לתחנה המרכזית ולתחנת הרכבת הכבדה יצחק נבון. המתחם, שצפוי להיפתח בחודשים הקרובים, יכלול כ־1,380 מקומות חניה, ויציע נקודת מעבר בין הרכב הפרטי ובין רכבת ישראל והרכבת הקלה, לרבות הקווים האדום והירוק. מיקומו נועד לאפשר לנהגים להשאיר את רכבם ולהמשיך ליעדים בירושלים או לנסיעות בינעירוניות ברכבת.

חניון שז"ר ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





חניון הר חוצבים משרת את קריית התעסוקה והמדע בצפון העיר ואת המגיעים מכיוון השפלה, מודיעין, מבשרת ציון והשכונות רמות ורמת שלמה. הפרויקט כולל כ־1,000 מקומות חניה חדשים, ומתוכנן להתחבר בעתיד לקו הכחול של הרכבת הקלה.

חניון הר חוצבים ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





חניון צומת אורה, הממוקם בדרך למרכז הרפואי הדסה עין כרם, נפתח בתחילת השנה ומציע כ־80 מקומות חניה במודל יומי מוזל. מיקומו לצד תוואי הקו האדום של הרכבת הקלה מאפשר לנהגים להשאיר את הרכב ולהמשיך בתחבורה הציבורית לכיוון הדסה עין כרם, מרכז העיר ומוקדים נוספים. החניון מספק מענה באזור הדרומי, ומצמצם את הצורך להמשיך ברכב הפרטי לאורך הדרך.

צבי דקל, מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות בעיריית ירושלים: "חניון בייט, הממוקם בקצה כביש 16 ובכניסה מרכזית לירושלים, הוא חניון 'חנה וסע' משמעותי, המתחבר לרשת הרכבות הקלות ומאפשר גישה למוקדי מסחר, השכלה, בריאות ותעסוקה ולשכונות העיר. חניון שז"ר, הממוקם ברובע הכניסה לעיר ובצמוד למערכות התחבורה הציבורית, מאפשר למגיעים למרכז העיר ברכב פרטי, להחנות בו ולהמשיך בתחבורה הציבורית או ברגל, במקום להמשיך בנסיעות שאינן הכרחיות ברחבי העיר. ריכוז החניה בחניונים גדולים, לצד ההנחה למשתמשי התחבורה הציבורית, מאפשר לצמצם את הצורך בחניה ברחובות ולפנות מרחב להרחבת מדרכות ושבילי אופניים, לאזורי פריקה וטעינה ולמרחבים להעלאה ולהורדה של נוסעים. כך ניתן לתרום לבטיחות, להליכתיות ולאיכות המרחב הציבורי".

חניון אורה ( צילום: באדיבות חברת מוריה )





הרחבת המענה בדרום הבירה

מתחם רוזמרין בגילה מתוכנן להיפתח במהלך 2027 ולכלול כ־1,000 מקומות חניה מוסדרים, שישרתו את תושבי גילה ואת המגיעים מגוש עציון. המתחם עתיד להתחבר ישירות לקו הכחול של הרכבת הקלה. עם השלמת החיבור התחבורתי, הוא צפוי לאפשר לנהגים להשאיר את הרכב באזור הדרומי ולהמשיך בנסיעה בתחבורה הציבורית.

חניון הר חומה מתוכנן לכלול כ־600 מקומות חניה, עם חיבור עתידי לקו הכחול של הרכבת הקלה. הוא מיועד לשרת את תושבי השכונה ואת המגיעים לירושלים מכיוון דרום, ולאפשר להם להמשיך בתחבורה הציבורית אל מרכז העיר.