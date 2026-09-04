



גלריה סליחות על החומות ( צילום: יוליה ברזון )





עם כניסתו של חודש אלול הסמטאות מתמלאות בקולות הפיוט העולים מבתי הכנסת, ואלפי מבקרים - ירושלמים ואורחים - יוצאים אל הלילה כדי להתפלל, לשיר ופשוט להיות שם.

בשנים האחרונות הפך הצירוף של רוחניות עמוקה וחוויה תיירותית לאחד המאפיינים המובהקים של העיר בתקופה שבין ראש חודש אלול לערב יום כיפור, וגם השנה היא מציעה תפריט עשיר של סיורים, מופעים ומעמדי סליחות, ממערות מסתוריות ועד טיילת החומות וממופעי זמר גדולים ועד סיורים אישיים.

ירושלים, בירת העם היהודי ומושא כמיהה של דורות, הופכת בעונה הזאת לבירת הסליחות, מקום של נחמה, עיר שנותנת כתף - להניח עליה את הראש והנפש, התוצאה: מגוון אפשרויות כמעט בכל סגנון וטעם.

סליחות ופיוטים

מי שמחפש את הסליחות דרך המוזיקה, ימצא השנה תפריט עשיר במיוחד. במערת צדקיהו המסתורית, שבין העיר העתיקה למאה שערים, יתקיימו שני מופעים מרכזיים. הראשון של האחים גיא ורועי זו־ארץ, עם שירי לאדינו ופיוטי סליחות מהמסורת הספרדית, לצד יצירות מקוריות (יום ג' 8.9.26, 21:00, 120 שקל). והשני של שולי רנד, מהיוצרים המשפיעים בתרבות היהודית־ישראלית בעשור האחרון. במופע ישיר רנד ממיטב שיריו, לצד ביצועים מיוחדים לפיוטי הימים הנוראים (יום ה' 10.9.26, 21:00, 120 שקל). לפני כל מופע במערה אפשר להצטרף (בתוספת 10 שקלים) לסיור לילי קצר על החומה הצפונית וטעימה מהשער הקדום.

שולי רנד. מופע סליחות במערת צדקיהו ( צילום: תמר חנן )





מי שמעדיף לשלב מוזיקה עם הליכה על החומות עצמן יכול לצאת לסיור "ניגונים וסליחות על טיילת החומות", שיתקיים בשבעה מועדים במהלך ספטמבר (3, 8, 9, 10, 14, 16, 17.9, 21:00, 85/75 שקל). מדריך־נגן מלווה את הקבוצה בעלייה לטיילת החומות הדרומית, בין תצפיות ליליות על העיר לסיפורים ומנהגי אלול, וממשיך משם אל קבר דוד ואל סמטאות הרובע היהודי עד לכותל עצמו.

גם בבית העם תישמע השנה מוזיקת סליחות: תזמורת חיבה תארח את הזמר שי צברי, שמשלב בהופעותיו, יחד עם התזמורת, מסורת מוזיקלית עשירה - והפעם במופע שיחבר בין שירים שלו לפיוטי הסליחות המוכרים (יום ה' 17.9, 20:30, 60 שקל).

גיא ורועי זו־ארץ מופע סליחות במערת צדקיהו ( צילום: באדיבות גיא זו־ארץ )





סליחות נגישות

לצד המופעים הגדולים, מקדישה ירושלים תשומת לב מיוחדת גם לנגישות. שישה קילומטרים של סמטאות בעיר העתיקה עברו התאמות עבור אנשים עם מוגבלויות, וכל מי שמעוניין לתכנן בעצמו מסלול סליחות עצמאי יכול להיעזר באפליקציה החינמית "נגישות ירושלים - העיר העתיקה" (Accessible JLM Old City), הפועלת בתשע שפות, וכן במערכת ההכוונה לעיוורים STEP HEAR.

מי שמעדיף ליווי אנושי, יכול להצטרף לסיור סליחות מונגש ומודרך עם מורה הדרך איקא ציפמן (יום ה' 3.9.26, 18:00, 90 שקל). "לפני שמבקשים מחילה, דואגים לכל הקהילה: סליחות אמיתיות הן כאלו שכולם יכולים לקחת בהן חלק, יחד, במסלול מותאם שמאפשר לכולם להשתתף, כי עבורי תיירות היא דרך לחבר בין אנשים", אומר ציפמן. הסיור, הנמשך כשעה וחצי עד שעתיים, פתוח לקהל ומתאים למבוגרים ולמשפחות, אם כי פחות מומלץ לילדים קטנים.

הנגשה של כל רחבת הכותל ( צילום: שמואל ברעם )





סיורים אישיים

מי שמחפש חוויה אישית, יכול לצאת לסיור מודרך בלב הסמטאות. מורת הדרך שלי אשכולי, למשל, יוצאת בשעות השקטות של הלילה לספר את סיפורה של "המלכה שהצילה את העיר ברוב חסד", לדבר על מי שביקשו התחלה חדשה, ולבדוק "מי עדיין ממתינים לכפרה" - סיור שמסתיים בטקס אישי לקראת השנה החדשה (יום ג' 15.9.26, 19:00, 90 שקל).

מדריך אחר, איציק סלוני, מתאר את המשמעות של התקופה במילים פשוטות: "חודש אלול, החודש האחרון בלוח השנה העברי, הוא זמן של התבוננות, חשבון נפש והכנה רוחנית לקראת ראש השנה ויום הכיפורים", הוא אומר, "אלול מתאפיין במנהגים עתיקים כמו תקיעת שופר, אמירת סליחות וקריאת פרקי תהילים". הסיורים שהוא מוביל מוקדשים לסיכום מעשי השנה החולפת מתוך רצון לתקן את הדרוש תיקון. סלוני מביא בהקשר זה גם משל: "רבי שניאור זלמן מליאדי המשיל את חודש אלול למלך הנמצא בשדה ופוגש את נתיניו. שם יכולים כולם לגשת אליו ולשטוח את בקשותיהם, והמלך מקבל את פניהם בסבר פנים יפות ומחייך אליהם. חודש אלול הוא זמן שבו מלך העולם נמצא ב'שדה' וניתן להגיע אליו בקלות", הוא מסכם (יום ג' 8.9.26, 19:30-24:00, 60 שקל).

סליחות בכותל ( צילום: גורה ברגר )





בין סיור למופע

אפשר לשלב את סיורי הסליחות עם קניית מתנות לקראת החג. הפעם אפשר לסטות מעט מהמסלול הרגיל של חנויות המזכרות, ולפקוד את שדרת האומנים והגלריות הקבועות של חוצות היוצר - בעיקר אם מחפשים אומנות יהודית מסורתית וחדשנית גם יחד, חפצי טקס עכשוויים ואופנתיים לצד עיצובים אייקוניים ומסוגננים.

לקראת החגים מחפשים רבים כלי לדבש, פמוטים, כלי למים אחרונים וגביעי יין, קופסאות אתרוגים, טליתות, קופסאות בשמים, אגרטלים, צלוחיות הגשה וציורים - וכל אלה נמצאים בשפע בשדרת "חוצות היוצר", הממוקמת בין שער יפו לשכונת ימין משה, ליד פארק טדי.

כלי הגשה יצירה של אושרית רפלד ( צילום: אושרית רפל )





השדרה היא ביתם של כ־20 אומני יודאיקה מוכרים, שרבים מהם מוצגים גם במוזיאונים ובאוספי אומנות בארץ ובעולם. הם משלבים בעבודתם שיטות ייצור מסורתיות עם טכנולוגיות מודרניות, ומייצרים תכשיטים אייקוניים, פריטי יודאיקה, אריגה, רקמה, קליגרפיה, ציור וצילום. מבקרים בשדרה יכולים לצפות באומנים בעבודתם, להתנסות בסדנאות ולרכוש עבודות בהתאמה אישית.

העיר ערוכה לסליחות

עיריית ירושלים השלימה את ההיערכות לקראת עונת הסליחות, שבמהלכה צפויים להגיע לבירה יותר משני מיליון מבקרים. עד 20 בספטמבר יתקיימו בעיר מאות אירועי תרבות, מופעי מוזיקה וסיורי סליחות. בעירייה מציינים, שבשנים האחרונות רבים מהמבקרים משלבים את הסליחות עם בילוי במוקדי התרבות והפנאי בעיר, וכ־70% מהם מבקרים גם בעיר העתיקה ובכותל המערבי.

לקראת העומסים הצפויים תוגברו מערכי הניקיון, האכיפה, הביטחון והתחבורה הציבורית, וההמלצה היא להגיע בתחבורה ציבורית, ברכבת הקלה ובאמצעות חניוני "חנה וסע".

• מידע נוסף: באתר האירועים של עיריית ירושלים ובאתר אייטרוול ירושלים

חוצות היוצר ( צילום: משה בסון מסעדת אקליפטוס )





שנת ה־60 לאיחוד העיר: הלוגו הרשמי

עיריית ירושלים חושפת את הלוגו הרשמי לציון 60 שנה לאיחוד הבירה, שילווה את אירועי שנת החגיגות ויופיע לצד הלוגו הרשמי של העירייה בכל פרסומיה.

הלוגו, שעוצב בצבעי כחול־זהוב, משלב את סמליה הבולטים של העיר: החומות כסמל למורשת ולהיסטוריה, גשר המיתרים כסמל להתחדשות ולחדשנות והרכבת הקלה כסמל לתנופת הפיתוח התחבורתי והחיבור בין חלקי העיר, וזאת לקראת הרחבתה של רשת הרכבות הקלות בשנה הקרובה, עם השקתו של המקטע הראשון של קו L3 מקריית הספורט במלחה עד לתחנת הטורים.

( צילום: באדיבות עיריית ירושלים )





ירוק בפנים ובחוץ: הטבע הירושלמי חוגג

מאת: ענתי גילעד

חגיגת הטבע והקיימות הירושלמית חוזרת בפעם השישית עם עשרות סיורים, סדנאות, מופעים ואירועים לכל המשפחה ובחינם

בחול המועד סוכות, 28–29 בספטמבר, ירושלים חווה חגיגה ירוקה גדולה: פסטיבל "ירוק בפנים ובחוץ" חוזר זו השנה השישית ומזמין משפחות לגלות את הטבע העירוני, להכיר יוזמות סביבתיות מקומיות ולהשתתף בעשרות פעילויות ברחבי הבירה. האירוע מבטא את העשייה המשותפת של כלל מגזרי החברה האזרחית בעיר, הפועלים לאורך כל השנה כדי להפוך את ירושלים לנקייה, בריאה וירוקה יותר.

פסטיבל ירוק בפנים ובחוץ ( צילום: לטיציה פיאטל )





בין האירועים: סיורים מודרכים בעמק הצבאים, עמק לבן, עין חנדק, נחל רבידה ואתרי טבע נוספים; סדנאות להכנת קישוטים אקולוגיים לסוכה, תיקון אופניים, הדפס צמחים על בדים, הכנת והחלפת ייחורים, בנייה בעץ ותיבות קינון לציפורים; ירידי קיימות בגינות קהילתיות, שוק קהילתי, סיור בנושא בנייה ירוקה בספרייה הלאומית, סרט ירוק בסינמטק והצגה של תיאטרון הקרון.

הפסטיבל, יוזמה של קרן ירושלים ירוקה ועיריית ירושלים בשיתוף שדולת ירושלים בת־קיימא, נולד בהשראת מיזם "בתים מבפנים", ומעניק במה לתושבים, ארגונים, מיזמים, קהילות ומוסדות הפועלים לאורך השנה למען טבע עירוני, קיימות וסביבה.

פרטים באתר עיריית ירושלים, אתר קרן ירושלים ירוקה ובאתר הפסטיבל.