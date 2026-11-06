איך ייראה בית הספר של העתיד? בירושלים מבקשים לתת לשאלה הזאת מענה כבר היום, באמצעות תוכניות שמרחיבות את גבולות הלמידה המסורתית ומחברות בין ידע עיוני, התנסות מעשית ועולמות הטכנולוגיה המשתנים.

שלוש יוזמות חינוכיות בעיר מציעות דרכים שונות לעשות זאת: האחת להפוך את חצר בית הספר לסביבת למידה פעילה, השנייה להכניס את התלמידים לעולם ההנדסה והמכטרוניקה, והשלישית לפתח אצלם חשיבה ביקורתית ואחריות בשימוש בבינה מלאכותית. המשותף לכולן הוא הניסיון להכין את התלמידים לעולם המחר ולצייד אותם במיומנויות שיידרשו מהם כדי להתמודד עם האתגרים שהוא מזמן.

לומדים גם בחצר: משחק, תנועה וטכנולוגיה

מי אמר שלומדים רק בכיתה? בשנת הלימודים תשפ"ז משיקה עיריית ירושלים, באמצעות מינהל החינוך העירוני (מנח"י), פיילוט להטמעת מערכת הלמידה MEMO בארבעה בתי ספר יסודיים בעיר: נתיבותיה, הנרייטה סאלד, חמד תירוש ומדעים ואומנויות בשכונת פסגת זאב. בעירייה מציינים כי מדובר במהלך ראשון מסוגו בישראל, שנועד לקדם חדשנות פדגוגית ולהרחיב את אפשרויות הלמידה מעבר לכיתה.

גלריה מערכת הלמידה MEMO ( צילום: באדיבות עיריית ירושלים )





מערכת MEMO היא סביבת למידה חוץ־כיתתית המשלבת תנועה, משחק מונחה, תוכן לימודי וטכנולוגיה חכמה. היא מותקנת במרחב הפתוח של בית הספר והופכת את החצר למקום שאפשר ללמוד בו באמצעות פעילות והתנסות, תוך שילוב בין פדגוגיה, עיצוב וטכנולוגיה.

המערכת כוללת יותר מ־60 משחקי למידה אינטראקטיביים, שאפשר לשלב במקצועות לימוד שונים ובמערכי שיעור מגוונים. השיטה נועדה לעודד השתתפות פעילה, להגביר את העניין וההנאה מהלמידה, לפתח יכולות ריכוז וזיכרון, לחזק את המוטיבציה ולטפח מיומנויות חברתיות ועבודת צוות. היא גם מאפשרת להתאים את הפעילות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולתלמידים בעלי יכולות לימודיות שונות.

ייחודה של MEMO הוא בהיותה תשתית פדגוגית קבועה, ולא פעילות משחקית חד־פעמית. היא נועדה להשתלב לאורך זמן בשגרת בית הספר ולאפשר לצוותי החינוך לבנות רצף של פעילויות למידה. אפליקציה ייעודית מאפשרת למורים לעקוב אחר התקדמות התלמידים, לבחון נתוני למידה ולהתאים את הפעילות לצורכיהם.

הטמעת המערכת תלווה בהכשרות לצוותי החינוך ולתלמידים, בהדרכת נציגי MEMO. באמצעות הפיילוט הייחודי, שלא קיים בשום רשות מקומית אחרת בארץ, מבקשת עיריית ירושלים לבחון כיצד אפשר לנצל טוב יותר את מרחבי בית הספר ללמידה, להרחיב את ההזדמנויות החינוכיות לתלמידים מרקעים שונים ולבחון את האפשרות להפוך את סביבת הלמידה לפעילה גם מעבר לשעות הלימודים, תוך חיזוק הקשר בין בית הספר לקהילה ולמרחב שסביבו.

מהכיתה לתעשייה: בונים כלי טיס

בבית הספר הניסויי ארגנטינה בירושלים נפתחת מגמת מכטרוניקה חדשה, שתפגיש את התלמידים עם עולמות ההנדסה, הטכנולוגיה והמערכות האוטונומיות. במסגרת הלימודים ישלבו התלמידים והתלמידות ידע הנדסי עם התנסות מעשית, כאשר שיאה של התוכנית יהיה בתכנון ובבנייה של כלי טיס בלתי מאויש (כטב"מ).

מכטרוניקה היא תחום הנדסי בין־תחומי המשלב הנדסת מכונות, אלקטרוניקה, מחשבים ובקרה, לצורך פיתוח מערכות חכמות. המגמה שואפת להפוך את העקרונות הנלמדים בכיתה לתהליך עבודה מעשי, שבו התלמידים יידרשו ליישם ידע, לפתור בעיות ולהתמודד עם אתגרים הנדסיים. הלימודים יעניקו לבוגרים בגרות טכנולוגית מורחבת בהיקף של עשר יחידות לימוד.

את המגמה תוביל שירי כוכב, רכזת STEAM בבית הספר ומורה למגמות כימיה ומכטרוניקה בהתמחות כטב"מ, מהנדסת כימיה בעלת רקע מקצועי בתעשייה האווירית. הרקע המקצועי שלה נועד לחבר בין הלמידה הבית־ספרית ובין הניסיון המעשי מעולם התעשייה עתירת הידע. המעטפת המקצועית והכשרת הצוותים החינוכיים מתקיימות בשיתוף מרכז החדשנות "פריזמה".

תלמידי כיתה י' במגמת מכטרוניקה בהתמחות כטב"מ בבי"ס הניסויי ארגנטינה ( צילום: באדיבות עיריית ירושלים )





"אני מתרגשת לפתוח את השנה עם מגמת מכטרוניקה חדשה בהתמחות כטב"מ בבית הספר", אומרת כוכב. "זו מגמה שתחשוף בפני הילדים את חזית החדשנות והטכנולוגיה של נושא הכטב"מים/כטמ"מים בתחום הצבאי והאזרחי, ואולי אף תסלול עבור חלקם את הדרך לעסוק בתחום בעתידם המקצועי".

היוזמה משתלבת במאמצי העירייה לקדם תוכניות מצוינות וחדשנות במערכת החינוך, לחשוף את התלמידים לעולמות ידע וטכנולוגיה מתקדמים ולהעניק להם כלים ומיומנויות שיוכלו לשמש אותם בהמשך דרכם באקדמיה ובעולם התעסוקה.

לדברי ראש העיר משה ליאון, המגמה החדשה בבית הספר ארגנטינה היא בשורה חיובית וחיונית לתלמידים: "החיבור בין לימודים עיוניים ברמה הגבוהה ביותר, ניסיון מעשי מעולם ההייטק והתעשייה האווירית והכשרה בהיקף של 10 יחידות לבגרות, מעניק לדור העתיד שלנו את הכלים הטובים ביותר להוביל ולהצטיין. גאווה גדולה לראות את החינוך העירוני צועד בחזית החדשנות הטכנולוגית".

לומדים AI ובוחנים את ההשלכות

בבית הספר הניסויי שבמרכז ירושלים יוצא לדרך פיילוט חדשני למגמת אתיקה ובינה מלאכותית, המיועד לתלמידי שכבת י'. התוכנית, המתקיימת בשיתוף "ביתא מחנכים" ויחידת החדשנות העירונית, מבקשת להרחיב את העיסוק בבינה מלאכותית מעבר ללימוד הכלים הטכנולוגיים ולהתמקד גם בשאלות הערכיות, החברתיות והאנושיות שהיא מעוררת.

כיצד משנה הבינה המלאכותית את הדרך שבה אנחנו לומדים וחושבים? איך אפשר להשתמש בה באופן שמפתח את החשיבה האנושית ולא מחליף אותה? ומהן ההשלכות האתיות והרגשיות של הקשר ההולך ומתהדק בין אדם למכונה? אלה חלק מהשאלות שיעמדו במרכז התוכנית, המשלבת היכרות עם עולם הבינה המלאכותית, אתיקה וחשיבה ביקורתית.

הפיילוט צמח מתוך תוכנית המעבדה למורים מובילים ב"ביתא מחנכים", מו"פ החדשנות העירונית של מינהל החינוך העירוני ומיוזמה של צוות מורים בבית הספר הניסויי. בשלב זה מדובר במהלך הנמצא בחיתוליו, אך השאיפה היא לפתח את התוכנית בהדרגה למגמה תלת־שנתית בהיקף של 5 יחידות לימוד ובהמשך לבחון את הרחבתה כמגמה על־אזורית, שתהיה פתוחה לתלמידים מרחבי הבירה. היוזמה מבקשת להציב את מערכת החינוך לא רק כמגיבה למהפכה הטכנולוגית, אלא גם כמי שמכינה את התלמידים להבין את השלכותיה, לבחון את השימושים האפשריים בה ולקבל החלטות באופן ביקורתי, מושכל ואחראי.

ראש העיר משה ליאון: "ירושלים ממשיכה להוביל בחינוך בישראל. הפיילוט החדשני בבית הספר הניסויי מוכיח שמערכת החינוך העירונית לא רק צועדת בקצב אחד עם המהפכה הטכנולוגית, אלא שמה במרכז את הערכים, האתיקה והחשיבה האנושית. אנחנו מכינים את תלמידי העיר להיות מנהיגים סקרנים, ביקורתיים ואחראיים שיובילו את המחר".