1. ירושלים כמעט סגורה לתנועה לרגל עבודות, אבל הפעם אין תירוצים. חנוכת קו הרכבת הקלה החדש השני הייתה אמורה להביא עימה אנחת רווחה תחבורתית, אך המציאות ברחובות הבירה נותרה פקוקה, מייאשת ובלתי נסבלת. נדמה שכל פרויקט תשתיתי חדש, ובמיוחד המשך הקמתם של קווי הרכבת הנוספים, רק מעמיק את המצור הפנימי שבו נתונים התושבים מדי יום.

הפתרון למחנק התחבורתי הזה אינו טמון בהרחבת כבישים, אלא בשינוי תודעתי דרסטי שייאלץ את הציבור להיפרד מהרכב הפרטי. כדי שזה יקרה, עיריית ירושלים חייבת להשתמש לא רק ב"גזרים" של תחבורה ציבורית יעילה, אלא גם ב"מקלות" כלכליים כואבים ובלתי מתפשרים.

גלריה ( צילום: ImageBank4u, shutterstock )





הצעד ההכרחי והנכון ביותר כעת שנעשה כבר (כן – במקרה המיוחד הזה יש לעודד התייקרות!) הוא ייקור תעריפי החניה בעיר ל־22 שקל לשעה עבור מבקרים מבחוץ. ירושלים אינה מגרש חניה ענק, ומי שאינו תושב העיר צריך להבין שעל כניסה עם רכב פרטי למרכז האורבני הצפוף משלמים ביוקר. המטרה ברורה: לעודד את התיירים להגיע לעיר ברכבת ובאוטובוסים וכך גם לנוע בתוכה. לעתיד חייבים לבנות משהו חדש במבואות העיר ולעודד את המבקרים בה להשאיר את המכוניות בחניוני "חנה וסע", שיש להקים בפאתי העיר, להגיע לבירה ברכבת ישראל, ומשם לנוע ברשת הרכבות הקלות והאוטובוסים. הזרמת אלפי כלי רכב מחוץ לעיר אל תוך עורקי התחבורה הפצועים של ירושלים היא מחדל מתמשך. החלטה אמיצה שכבר התקבלה על העלאת מחירי החניה לתושבי חוץ, לא רק שתפחית את עומסי התנועה בצורה דרמטית, אלא גם תסמן את הדרך לעתיד ירוק, נגיש ונסבל יותר עבור מי שחיים בבירה וסובלים ממנה יומיום.

2. המאבק על הצביון הדמוגרפי של ירושלים עולה שלב, והנתונים על נטישת האוכלוסייה החילונית והליברלית אינם מאפשרים עוד התעלמות. כדי למנוע את הפיכת הבירה לעיר חד־גונית, על מקבלי ההחלטות לסמן יעד אסטרטגי חדש: משיכת אלפי עולים חדשים, בדגש על הציבור שאינו חרדי, שישמש משקל נגד מגמתי. החיזוק הזה לא יקרה מעצמו; ירושלים נדרשת להציע סל הטבות מפליג ואטרקטיבי במיוחד. הנחות משמעותיות בארנונה, לצד סבסוד והטבות ממוקדות במוקדי התרבות, הבילוי והבידור התוססים של העיר, יכולים להוות את התמריץ שישאיר את העולים בבירה ויפיח בה רוח פלורליסטית חיונית. בלעדי הצעד החשוב הזה – נראה שבירת הארץ, שהיא העיר הלא ציונית הגדולה בישראל, פשוט תלך ותדעך עוד ועוד.

3. הוועדה המחוזית ירושלים רשמה ניצחון עירוני חשוב עם אישור תוכנית ההתחדשות במתחם חסבון, תוך שהיא עומדת איתנה מול כ־200 התנגדויות. הפרויקט השאפתני ישנה את קו הרקיע של מרכז העיר עם שלושה מגדלים בני יותר מ־40 קומות ויספק פתרונות דיור מגוונים, הכוללים 950 יחידות דיור, מתוכן 200 לטובת השכרה ארוכת טווח ל־15 שנים. עירוב השימושים המתוחכם – הכולל אלפי מ"ר למסחר, תעסוקה, מלונאות ומעונות סטודנטים – יוצר מרחב אורבני חי ודינמי. ההחלטה המבורכת לשמר את מבנה "בית פיגמליון" ההיסטורי מוכיחה, כי ניתן להצעיד את ירושלים לעתיד מבלי למחוק את עברה המפואר.

מתחם חסבן ( הדמיה: MVRDV )





4. מילה טובה מגיעה לעיריית ירושלים על מהפכת הנגישות חסרת התקדים שהיא מקדמת ברחבי הבירה. במרחב הציבורי המורכב של ירושלים, שבו היסטוריה אדריכלית מורכבת פוגשת טופוגרפיה הררית מאתגרת, הנגשת הרחובות היא משימה כמעט בלתי אפשרית – אך הכרחית. הזכות הבסיסית של נכים, עיוורים וקשישים לנוע בחופשיות, להגיע לכל מוסד, חנות, מופע אומנותי והצגה או אתר תיירות בבירת המדינה, אינה יכולה להישאר בגדר פריבילגיה. הפיכת העיר לנגישה ושוויונית לכלל אזרחיה היא לא רק פרויקט תשתיתי מרשים, אלא בראש ובראשונה תעודת כבוד מוסרית וערכית להנהגת העיר.

5. צדק היסטורי מאוחר בבירה. במדור זה ביקרנו בעבר בחריפות את העובדה המקוממת שלאיש רב המעשים שמעון פרס המנוח לא נמצא מקום הנצחה ראוי אחד ברחובותיה של העיר, שבה פעל ועבד רוב חייו. כעת, אולי גם במעט בזכות הלחץ שהפעלנו כאן והלחץ של אחרים, כמו יוסף (ג'וחה) אנגל, שעבד שנים רבות לצד שמעון פרס, התקבלה ההחלטה הכל־כך מוצדקת לקרוא לקומפלקס בנייני האומה בירושלים על שמו של הנשיא התשיעי וראש הממשלה השמיני של ישראל.

במלאת עשור לפטירתו, קריאת מרכז הכנסים הלאומי - שנחנך במלאת גם כן עשור (!) למדינת ישראל - על שמו של המנהיג שחיבר את ירושלים לעולם כולו, היא סגירת מעגל ראויה ומכבדת עבור ירושלים ועבור מדינת ישראל.