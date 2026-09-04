חודש ספטמבר מאחד בתוכו שני מזלות: מזל בתולה, שאליו משתייכים ילידי 23 באוגוסט ועד 22 בספטמבר, ומזל מאזניים, שאליו משתייכים מי שנולדו בין 23 בספטמבר ל־22 באוקטובר.

בנות ובני מזל בתולה מאופיינים בפרפקציוניזם, מעשיות, דיוק בפרטים וביקורתיות כלפי עצמם וכלפי אחרים. ביהדות מזל בתולה משויך לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. לפי זה העבודה של בני המזל בחודש זה היא בדיקה מעמיקה ויסודית של מעשיהם, תוך חיבור לערכים רוחניים ולתשובה. ילידי מזל מאזניים אוהבים ליצור איזון בכל תחומי החיים, במיוחד ביחסים בין אנשים, ומחפשים הרמוניה וסביבה רגועה.

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על־פי האסטרולוגיה הקבלית, ילידי חודש ספטמבר מאחדים באופיים שתי תכונות חשובות: לראות כל פרט וליצור איזון ושלום. התפר שבין שני המזלות מהווה מעבר מרתק בין אנרגיית האדמה המעשית, המדויקת והמחושבת, לאנרגיית האוויר המחפשת הרמוניה, יופי וחיבור בין בני אדם. לא מקרי הדבר, ששני מזלות אלו נפגשים בחודש אחד, כי שניהם, למעשה, חולקים מסע רוחני משותף. המטרה היא להפוך את הדיוק לחוכמה, את האיזון לאמת פנימית ואת הרצון לתקן את העולם ליכולת שלהם לתקן את עצמם.

יש לזכור, שהקבלה מלמדת כי הנשמה בוחרת את זמן לידתה מתוך ידיעה מדויקת של התיקון שעליה לעבור. לכן כל מי שנולד בספטמבר, קיבל הזדמנות ייחודית ללמוד לשלב בין שכל ללב, בין עשייה להקשבה ובין אחריות לחמלה.

השנה הקרובה מזמינה את ילידי חודש זה לעצור לרגע את המרדף אחר השלמות, ולהתחבר למקום עמוק יותר של אמון, איזון וצמיחה. כשהם לומדים לסמוך על הדרך ולא רק על התוצאה, הם מגלים שהכוח האמיתי שלהם אינו נמצא בשליטה, אלא ביכולת ליצור הרמוניה בין העולם החיצוני ובין הקול הפנימי של הנשמה.

התיקון הקבלי: ללמוד לסמוך על הדרך

המתנה של ילידי ספטמבר היא היכולת לראות את מה שאחרים מפספסים, הן בפרטים הקטנים והן במערכות היחסים שבין בני האדם. התיקון המרכזי של ילידי חודש זה הוא למצוא את האיזון בין השכל ללב, בין עשייה לקבלה ובין הרצון לשלמות להבנה, ששלמות אמיתית קיימת דווקא בקבלה העצמית.

התיקון של בני מזל בתולה - שנוטים לבחון כל פרט, להציב לעצמם רף גבוה ולעיתים להיות ביקורתיים כלפי עצמם - הוא ללמוד לשחרר שליטה, לסמוך על ההשגחה ולהבין שלא הכול צריך להיות מושלם כדי להיות נכון. התיקון של בני מזל מאזניים, שהגיעו לעולם כדי ללמוד מהו איזון אמיתי, הוא לבחור באמת שלהם, גם כאשר היא אינה מרצה את כולם.

המכנה המשותף לשני מזלות אלו הוא ההבנה שהחיים אינם מבחן של שלמות, אלא מסע של התפתחות. ככל שהם ישחררו ביקורת, היסוס וצורך באישור חיצוני, כך יוכלו להתחבר לעוצמה הרוחנית הטמונה בהם.

אהבה וזוגיות: לפתוח את הלב בלי לחשוש

השנה הקרובה מביאה לילידי חודש זה הזדמנות לריפוי מערכות יחסים ולהעמקת הקשרים הקיימים. מי שנמצא בזוגיות, יגלה שהתקשורת הכנה תהיה המפתח לחיזוק הקשר. לפנויים ולפנויות צפויות היכרויות משמעותיות, בעיקר במחצית השנייה של השנה. אולם כדי למשוך קשר נכון, יהיה צורך לשחרר דפוסים ישנים של ביקורת, חשדנות או ריצוי, ולבחור באותנטיות.

קריירה ופרנסה: השנה שבה הכישרון הופך לשליחות

שנת תשפ"ז עשויה לפתוח דלתות מקצועיות חדשות עבור ילידי ספטמבר. כשמדובר בקריירה, הרי שבנות ובני מזל בתולה ידועים בחוכמתם, באינטליגנציה ובסדר הקפדני שלהם, נכס לכל מקום עבודה. השנה יוכלו בני המזל ליהנות מהכרה בזכות תכונות אלו, אבל במקביל יידרשו להפסיק לשאת הכול לבד וללמוד להאציל סמכויות.

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בני מזל מאזניים יצליחו במיוחד בשיתופי פעולה, במשא ומתן, בהוראה, בטיפול, ביצירה ובתחומים המחברים בין אנשים. דווקא שיתוף פעולה ולא מאבק יכול להוביל לפריצת הדרך שלהם אל ההצלחה.

התפתחות אישית: להפוך ידע לחוכמת חיים

לילידי ספטמבר יש נטייה טבעית ללמוד, לחקור ולהתפתח. השנה הם נקראים להפוך את כל הידע שצברו לניסיון חי. כשיפסיקו לחפש תשובות רק מחוץ לעצמם, הם יגלו שהאינטואיציה שלהם חזקה ומדויקת יותר ממה שחשבו.

בריאות: הגוף מבקש איזון

אצל ילידי בתולה חשוב במיוחד לשים לב למערכת העיכול, לתזונה, לשינה ולהשפעת המתח על הגוף. אצל ילידי מאזניים כדאי להקדיש תשומת לב לאיזון הורמונלי, לכליות, לגב התחתון ולצורך במנוחה ובאיזון שבין נתינה לאחרים לדאגה לעצמם. פעילות גופנית מתונה, נשימות, שהייה בטבע ושמירה על שגרת חיים מאוזנת יסייעו להם לשמור על חיוניות לאורך השנה.

המסר הקבלי לשנה הקרובה: לא מושלמים, שלמים