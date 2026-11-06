נובמבר כבר כאן, והסתיו הירושלמי מביא איתו הזדמנות מעולה לצאת אל הסמטאות, להיכנס למרחבים שפחות מוכרים ולספוג קצת תרבות. מסיורי עומק בפינות נסתרות, דרך אירוח לקראת החג וסדנאות אמנות, ועד מחול, אופרה וארכיאולוגיה - האירועים הבולטים של החודש, ששווה לשלב בלו"ז

מופעים, מחול ואופרה

עידן חביב במערת צדקיהו

הופעה אינטימית עם להיטיו הגדולים במתחם המופעים הייחודי של ירושלים.

• מתי? יום חמישי, 5.11, 21:00

• לפני המופע מומלץ להצטרף לסיור מודרך על טיילת החומות, מכיכר צה"ל ועד מערת צדקיהו, הכולל כניסה לאתרים מרהיבים הנפתחים במיוחד: טיילת החומות עם תצפיות על העיר העתיקה והחדשה והשער הקדום והמסתורי.

גלריה עידן חביב במערת צדקיהו ( צילום: שי פרנקו )





פסטיבל "פלורסנט, ורטיגו ירושלים"

חמישה ימים של מחול עכשווי, קרקס, מופעי חוץ ומוזיקה.

• מתי? שני עד שישי, 9-13.11

• הפסטיבל מתקיים בשלושה מוקדים: כפר האומנות האקולוגי בנתיב הל"ה, תיאטרון הקרון וסטודיו ורטיגו בירושלים. התוכנית כוללת סדנאות תנועה לקהל הרחב, ערבי בכורות של יוצרים צעירים, מופע ג'אגלינג אבסורדי לרחובה של עיר, דואטים מעופפים על חבל וחישוק אווירי, מופע לייב אלקטרוני של MAIKY, והרקדת סלסה ססגונית לסיום.

כרטיסים: באתר עמותת ורטיגו, www.vertogo.org.il

סדנת המחול ורטיגו עם קטעים מתוך "מאנא"ו"לילא" ( צילום: Anna Shmitko )





האופרה "פליאס ומליסנד"

יצירת המופת של קלוד דביסי בהפקה חדשנית.

• מתי? יום שני, 23.11, 20:00

• בית שמואל מארח את האופרה הלירית ירושלים בהפקה אינטימית ומזוקקת עם טכנולוגיה בימתית חדשנית. עלילת האופרה עוקבת אחר משולש אהבה יצרי, מסתורי וטרגי ביער, וזוכה לפרשנות ויזואלית נועזת של הבמאית אלינה אמרומינה, המשלבת מסכי הקרנה ומסכי לד ליצירת אפקט חלומי. המופע מבוצע בשפה הצרפתית בליווי תזמורת וסולנים מובילים.

כרטיסים: באתר האופרה הלירית, www.lyric-opera.org

פליאס ומליסנד ( צילום: פאבל מזר )





סיורים, תערוכות, ספרים וארכיאולוגיה

מרתון "פתיחת דלתות" במגדל דוד

סדרת סיורים מודרכים אל הקהילות, המתחמים והפינות הנסתרות בעיר.

• מתי? שישי ושבת, 6-7.11

• הזדמנות פנטסטית לעבור בדלתות שבדרך כלל נעולות לקהל הרחב, ולראות את ירושלים מבעד לעיניהם של מורי דרך מעולים מוזיאון מגדל דוד מקיים סופ"ש של סיורים ייחודיים, בין היתר: ירידה אל מעבר הסתרים במצודה וטיפוס לצריח הנעול, הצצה לכספת ולמחסנים הסודיים של המוזיאון לאומנות האסלאם בעקבות "הברדלסים של ימי הביניים", סיורים אדריכליים בקתדרלת סנט ג'ורג' הניאו־גותית ובמתחם ימק"א, מפגש עם הקהילה הסיריאנית הדוברת ארמית במנזר סנט מרק וסיור בלשי "בהפתעה" שהמסלול שלו נשמר בסוד עד רגע היציאה.

מרתון פתיחת דלתות במגדל דוד, אוקספורד פינת שכם ( צילום: Deror avi )





סיור בספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של א"י

סיור באוסף ספרי המסע הנדירים ע"ש ג'וזף ומורטון מנדל.

• מתי? בימי חמישי (בתיאום מראש באתר הכרטיסים של רשות העתיקות).

• סיור מודרך וייחודי בספרייה הלאומית לארכיאולוגיה של א"י, שבקריה הלאומית לארכיאולוגיה, לוקח את המבקרים למסע בזמן בעקבות אוסף נדיר של ספרי מסע עתיקים, מפות ואיורים של מי שהגיעו לארץ וראו את ירושלים בעיניים זרות לפני מאות שנים.

כרטיסים: באתר רשות העתיקות, www.iaa.org.il





עונת המסיק במוזיאון ארצות המקרא

סיור עצמאי בעקבות עץ הזית והמסיק בעת העתיקה.

• מתי? בתצוגת הקבע (פתוח א'-ו'; סיורים מודרכים כלליים מתקיימים מדי יום בעברית בשעה 11:30, כלול במחיר הכניסה).

• בימים אלה, כשמוסקים זיתים בכל פינה ירוקה, כדאי לקפוץ למוזיאון ארצות המקרא ולסייר באופן עצמאי בין מוצגי הקבע. כלי אגירה, נרות חרס ופכי שמן מהעת העתיקה מספרים איך הזית היה מקור לאור, למזון ולפרנסה במזרח הקדום, הרבה לפני שהפך לנוף מוכר. פך השמן, שיופיע עוד מעט בכל סיפור חנוכה, מקבל כאן את ההקשר הארכיאולוגי וההיסטורי המלא שלו.

מנורת שמן עם עיטור יונה ועלי זית, תערוכת "שש אחרי המלחמה" במוזיאון ארצות המקרא ( צילום: גורה ברגר )





הצצה ראשונה לחנוכה

טיזר לקראת חודש כסלו והדלקת הנרות שכבר מעבר לפינה, רק למקומות שכדאי לתכנן או להזמין מראש, בין שאתם מחפשים חנוכייה ייחודית בעבודת יד ובין אם בא לכם להבטיח מראש מקום באירוח בוטיק ירושלמי באווירת החג.

מפגשים והכנות לחנוכה בחוצות היוצר

מפגשים פתוחים עם אומנים בגלריות היודאיקה.

• מתי? לקראת חנוכה (המתחם פתוח דרך קבע).

• חוצות היוצר, ממתחמי היצירה הראשונים לאומנים בישראל, פותח דלתות. בשדרה הציורית פועלים כ-20 אומנים ומעצבים, העוסקים בצורפות, טקסטיל, קליגרפיה, ציור וצילום, ומציעים סיור ושיחה בגובה העיניים ללא תשלום. אפשר לצפות בתהליכי היצירה ולרכוש פריטי יודאיקה ייחודיים לחג. בין היתר, תוכלו לגלות שם את סיפורן המרתק של החנוכייה (בעיצוב יצחק לובטון) והסביבון (בעיצוב גדעון חי) שטסו לחלל בשנת 1993 עם האסטרונאוט ג'פרי הופמן במשימת מעבורת החלל "אנדוור".

מפגשים עם אומני חוצות היוצר, ללא תשלום, פתוח בימים א-ה 10:00-17:00, ושישי 10:00-14:00, בפייסבוק: חוצות היוצר Artists Colony

האסטרונאוט ג'פרי והחנוכיה בחלל ( צילום: באדיבות איציק לובטון )





אירוח חג ואוספים נדירים במלון צפניה

אירוח ירושלמי חם וסיור באוסף החנוכיות הגדול בירושלים

• מתי? חג החנוכה (אירוח קבוצות מומלץ להזמין מראש).

• בין סמטאות שכונת גאולה מסתתר מלון צפניה, מלון בוטיק אינטימי עם 18 חדרים מעוצבים. הבעלים, יצחק גלעדי, הוא אספן יודאיקה נלהב, ובמסדרונות המלון ועל הקירות מוצגים אוספים נדירים של חפצי יודאיקה ואומנות, כשהשיא הוא אוסף ייחודי של מאות חנוכיות מכל העולם. המלון מציע סיורים מודרכים בתשלום לקבוצות במהלך החג הכוללות גם קפה וסופגנייה, לצד חבילות לינה המשולבות עם קפה של בוקר בחצר ואווירת נרות מרצדים בחלונות (בודדים - יכולים להגיע להסתובב עצמאית).

פרטים: באתר המלון tzefania4.co.il





עוטפת אור – אירוח ביתי בחנוכה

• מתי? חג החנוכה (לקבוצות החל מ-10 אנשים, מומלץ להזמין מראש).

• האירוח הביתי הוא אחד הדברים הכי נחמדים שיש. יותר ויותר מבקרים מחפשים פעילות אותנטית ו"מחוץ למסלול", והאירוח הביתי מציע מפגש עם המנהגים, המאכלים, אורח החיים, הפולקלור ועוד. האירוח מיועד לקבוצות, לנשים ולגברים, בבתים הפרטיים של הנשים. בתוכנית לחנוכה: בנחלאות - הדלקת נרות ושירי אור, בסגנון צרפתי, לדינו, בליווי ספינג' לביבות עוגיות ושתיה חמה, הדלקת נרות משותפת, שיחה וסיפורים, ובעיר דוד - הדלקת נרות משפחתית שמחה עם שירים ומטעמי החג הביתיים אל מול החומות, לצד כיבוד ביתי מפנק ממעדני החג.

האירוח בתשלום, משתנה מבית לבית,

פרטים והזמנות במייל: gurapr@gmail.com

חנוכה באירוח ביתי ( צילום: מימי ביאזי )





כוחה ויופייה של תרבות

"כל מי שחי בתרבות מסוימת מעוצב על ידה ומעצב אותה", אמר הפסיכולוג ברוך כהנא וצודק. מאת: יעל ולצר

התרבות, לגווניה, מעצבת ומעשירה את חיינו. הנה כמה המלצות לפעילויות תרבותיות ומעניינות שיתרחשו בנובמבר ודצמבר הקרובים. אפשר ליהנות לבד, כזוג, וגם עם הנכדים.

תיאטרון גשר: "אחרית הימים", "האחים קרמזוב"

תיאטרון גשר מציע שני מחזות מיוחדים. "אחרית הימים" היא סאטירה מוזיקלית על חרדות קיומיות, אובססיות לאומיות ותחיית המתים, מאת מיכאל שטרן, אורי יניב ונטע וינר, בבימוי רוני ברודצקי. המחזה "האחים קרמוז" הוא עיבוד חדש של רועי חן לרומן של דוסטויבסקי, בבימוי איתי טיראן. במרכז העלילה הרצח של פיודור קרמזוב, אב הולל ומושחת. השאלה העומדת לדיון היא לא רק מי הרוצח אלא מי נושא באחריות המוסרית. לזה מתווספים הרהורים על סקס, כסף ורצח אב, אשמה, פיוס ואלימות שעוברת מדור לדור.

מרכז סוזן דלל: מריה חונקל, "מבט אחר" (Una Mirada)

רקדנית הפלמנקו הספרדייה מריה חונקל מגיעה לישראל לראשונה, במסגרת "פלמנקו טור 2026". המופע מפגיש בין מחול למוזיקה, בין אמנים מספרד ומישראל והקהל, בליווי ארבעה מוזיקאים בשירה, בגיטרה ובכלי הקשה.

מריה חונקל במסגרת אירועי סוזן דלל MARIA JUNCAL PHOTO ANA ITURBIDE ( צילום: יח"צ )





ירושלים: תערוכה מוזהבת במגדל דוד

הזהב, ששימש לאורך ההיסטוריה בפולחן, במלוכה ובאמנות, והיווה מאז ומתמיד חומר טעון במשמעויות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות, עומד במרכז תערוכה במוזיאון מגדל דוד בירושלים. 16 אמנים ישראלים מובילים יציגו יצירות בנושא. אוצרת פריטי הארכיאולוגיה: רווית ננר־סוריאנו.

עם הנכדים: "ספר הג'ונגל" במרכז הקונגרסים חיפה, הצגות בתיאטרון הקרון בירושלים

30 שנה אחרי שעלה לראשונה, חוזר המחזמר "ספר הג'ונגל'', בבימוי חנוך רוזן, עם הקאסט המקורי שגם הוא קצת התבגר, אבל שומר על האנרגיה הצעירה. טוביה צפיר כבלו הדב, ששי קשת כבגירה, אלי דנקר כשירחאן ועוד. הזדמנות לסבים וסבתות להראות לנכדים את מה שאהבו בילדותם.

בירושלים יתקיימו במהלך נובמבר מגוון הצגות בתיאטרון הקרון, לילדים ומשפחות. לצפייה משותפת נעימה מוצעות ההצגות: "שן הדרקון", "מה קרה ללב שלי?", "חיה בספר", "ההצגה הכי משעממת בעולם" ו"אגדת סת"ם", ו"רכבת המתנות של סבא וסבתא".

נובמבר – דצמבר עם התזמורת הפילהרמונית: צ'ייקובסקי, רחמנינוב ומהלר

במהלך החודשים נובמבר ודצמבר תקיים הפילהרמונית הישראלית מספר קונצרטים, שיכולים להתאים במיוחד לקהל חובב מוזיקה קלאסית, עם יצירות אהובות מהרפרטואר הסימפוני, מנצחים וסולנים מובילים. הקונצרטים יתקיימו בתל אביב, ירושלים וחיפה.

המנצח גרגיי מודורוש יוביל תוכנית מוסיקלית צבעונית ורבת עוצמה, שתיפתח ב"מחולות גלנטה" מאת קודאי, מהיצירות התזמורתיות הסוחפות שלו. נגן הקרן, ראדק באבורק, יצטרף לביצוע "אפיזודות לקרן ולתזמורת" מאת המלחינה הישראלית נעמה תמיר קפלן. את הקונצרט תחתום הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, אחת הסימפוניות הדרמטיות והמוכרות ביותר שלו.

להב שני ( צילום: יח"צ )





המנצח וסילי פטרנקו חוזר אל הפילהרמונית עם תוכנית העוסקת בכוחם של אמנים ויוצרים להשפיע על העולם, ובה תשתתף המצו־סופרן קת'רין רודג' לצד המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני. בחלק השני יבוצעו "המחולות הסימפוניים" של רחמנינוב, יצירתו התזמורתית האחרונה ואחת היצירות העשירות ברפרטואר שלו.

בסוף דצמבר ינצח להב שני, המנהל המוזיקלי של הפילהרמונית הישראלית, על הסימפוניה השנייה של מהלר, "התחייה" - אחת היצירות הגדולות והמונומנטליות ברפרטואר הסימפוני. הסימפוניה, הנעה בין רגעים אינטימיים לעוצמות תזמורתיות ומקהלתיות, עוסקת בשאלות של חיים, מוות ותחייה, בהשתתפות סולניות ומקהלה.

מוזיאון הספורט היהודי העולמי בכפר המכביה ( צילום: רפי דלויה )





נובמבר בכפר המכביה: חודש הגמלאי