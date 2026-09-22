ג'ניפר אקהרט, מפיקה לשעבר ברשת פוקס ביזנס שהפכה לדמות מוכרת בעקבות תביעה שהגישה נגד מגיש פוקס ניוז לשעבר אד הנרי, מתה בגיל 36. אקהרט נמצאה בביתה בפלורידה בשבת. לשכת השריף במחוז מרטין אישרה כי מותה נקבע כהתאבדות.

גלריה ג'ניפר אקהרט ( צילום: מתוך אינסטגרם )

אקהרט עבדה בפוקס במשך כשבע שנים, בין היתר כמפיקה בפוקס ביזנס, לאחר שהחלה את דרכה בתקשורת בפלורידה ועבדה גם בתחנות רדיו. בהמשך עבדה גם בפוקס ניוז ובפוקס ניישן. בשנים האחרונות ניסתה לבנות לעצמה קריירה חדשה כעיתונאית, מנחת פודקאסט ופעילה למען נפגעי טראומה. היא הנחתה את הפודקאסט REINVENTED, שעסק בסיפורים של אנשים שהתמודדו עם משברים ושינו את חייהם.

שמה של אקהרט עלה לכותרות ב-2020, כשהגישה תביעה נגד אד הנרי, אז מגיש בכיר בפוקס ניוז, וטענה כי הוא תקף אותה מינית ואנס אותה בתקופה שבה עבדו יחד ברשת. היא טענה בין היתר כי ניצל את מעמדו ואת פערי הכוחות ביניהם וכי ההתנהלות כלפיה נמשכה לאורך תקופה. הנרי הכחיש את הטענות וטען כי מערכת היחסים ביניהם הייתה בהסכמה.

הנרי פוטר מפוקס ביולי 2020, לאחר שהרשת קיבלה את תלונתה של אקהרט וערכה חקירה. הרשת מסרה אז כי לא היו לה תלונות קודמות על התנהלות מינית בלתי הולמת מצדו, וכי פעלה לאחר שנודע לה על טענותיה.

אד הנרי ( צילום: Carolyn Kaster/AP )

אקהרט תבעה גם את פוקס ניוז, בטענה שהרשת לא הגנה עליה ולא טיפלה כראוי בהתנהלותו של הנרי. במרץ 2025 קיבל בית המשפט הפדרלי את בקשת פוקס ניוז לדחות את התביעות נגדה. כמה חודשים לאחר מכן, ביוני 2025, הסתיים גם ההליך נגד הנרי בהסדר. מסמך בית המשפט קובע כי אקהרט והנרי הגיעו להסדר ב-15 ביוני, ולאחר מכן התביעה נגדו נמחקה.

עם סיום ההליך אמרה אקהרט כי מדובר היה במאבק משפטי מתיש וטראומטי שנמשך חמש שנים, וכי ההסדר הסיר לדבריה משקל משמעותי מעל כתפיה. היא סיפרה כי בכוונתה להקדיש את עצמה לסיוע לניצולי טראומה. בחודשים האחרונים לחייה המשיכה להפעיל את הפודקאסט שלה ולפעול במסגרת The Reinvented Project, ארגון שעסק בסיוע לניצולי טראומה באמצעות טיפול בעזרת בעלי חיים. הפרק האחרון של הפודקאסט פורסם במרץ השנה.

השריף של מחוז מרטין בפלורידדה, ג'ון בודנסיק, מסר במסיבת עיתונאים כי אקהרט אושפזה בכפייה שש פעמים במהלך 18 החודשים שקדמו למותה. "היא שהתה במשך שבעה שבועות במוסד לבריאות הנפש, בניסיון לקבל עזרה בשל המחשבות האובדניות שלה", אמר, "והיא השתחררה מהמוסד שבוע אחד בלבד קודם לכן".

בודנסיק הוסיף כי במסגרת החקירה התברר שאקהרט הפסיקה ליטול את התרופות שלה, ובמחברת האישית שלה כתבה: "אני צריכה להתאבד. זה הדבר האחרון שעליי לעשות". לפי בודנסיק, הוריה ובני משפחתה של אקהרט תיארו אותה כמי ש"מתפרקת", וכי הם עשו "הרבה" כדי לנסות לעזור לה.