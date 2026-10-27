ה-NFL, אפל מיוזיק ורוק ניישן הודיעו הלילה (שלישי) כי ג'יי זי נבחר לעשות את מופע המחצית של הסופרבול ה-61, שייערך ב-14 בפברואר 2027 באצטדיון SoFi שבאינגלווד, קליפורניה. ההכרזה, שהגיעה במהלך שידור משחק פוטבול בארצות הברית, מסמנת תפנית עבור הראפר: מאז 2019 הוא וחברת רוק ניישן שותפים להפקת מופע המחצית ולבחירת האמנים שיעלו בו, והפעם הוא יהיה הכוכב שעל הבמה.
נציב ה-NFL רוג'ר גודל סיפר כי כשנחתם לראשונה ההסכם עם רוק ניישן, הוא ביקש שהראפר זוכה הגראמי יופיע בסופרבול "כשהרגע ירגיש נכון עבורו". לפי AP, בתחילת הדרך ג'יי זי דווקא הסתייג מהאפשרות, ואף אמר לגודל: "אם זה קשור לכך שאופיע בסופרבול, אפשר לסיים את השיחה כאן". כעת, יותר משבע שנים אחר כך, ובתום שבוע של דיווחים לא-רשמיים על ההחלטה שהתקבלה, ג'יי זי כתב בהודעה: "מאלבום הבכורה שלי, Reasonable Doubt, ועד לעמידה על במת מופע המחצית של הסופרבול, זה היה מסע. 30 שנים של מוזיקה, עשייה ותרבות על הבמה הגדולה בעולם. הדרך הזאת ממשיכה להיות חלום שמתגשם".
ואכן, ההופעה מגיעה בשנה שבה ג'יי זי מציין 30 שנה לאלבום הבכורה שלו, Reasonable Doubt, ו-25 שנה ל-The Blueprint. בסדרת הופעות שערך לאחרונה לרגל ציוני הדרך האלה התארחו בין היתר אשתו ביונסה, ריהאנה, אמינם, נאס, ד"ר דרה, סנופ דוג, ובתו בלו אייבי שניגנה איתו בפסנתר.
ומה באמת לגבי ביונסה? היא כבר עמדה במרכז מופע המחצית ב-2013 ואף הופיעה כאורחת במופע של קולדפליי ב-2016 - אולם לא ברור אם תיקח חלק גם במופע של בן זוגה, כשנכון להודעה הרשמית, טרם פורסמו שמות של משתתפים נוספים.
מאז שהחברה נכנסה לתמונה, מופע המחצית אירח שורה של כוכבים בולטים: ג'ניפר לופז ושאקירה ב-2020, דה וויקנד ב-2021, ד"ר דרה, סנופ דוג, אמינם, מרי ג'יי בלייג' וקנדריק למאר ב-2022, ריהאנה ב-2023, אשר ב-2024, קנדריק למאר ב-2025 ובאד באני השנה. בחירתו של באד באני עוררה ביקורת מצד שמרנים בארצות הברית, בין היתר בשל העובדה שהמופע הצפוי נועד להתנהל ברובו בספרדית, ובשל תמיכתו במהגרים על רקע מדיניות ההגירה של ממשל טראמפ. למרות זאת, המופע משך 128.2 מיליון צופים והיה הרביעי הנצפה ביותר בתולדות מופעי המחצית. לאחר השידור תקף טראמפ את ההופעה: הוא כינה אותה "אחת הגרועות אי פעם" ו"סטירה בפרצוף למדינה", והתלונן ש"אף אחד לא מבין מילה" ממה שבאד באני שר.