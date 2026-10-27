נציב ה-NFL רוג'ר גודל סיפר כי כשנחתם לראשונה ההסכם עם רוק ניישן, הוא ביקש שהראפר זוכה הגראמי יופיע בסופרבול "כשהרגע ירגיש נכון עבורו". לפי AP, בתחילת הדרך ג'יי זי דווקא הסתייג מהאפשרות, ואף אמר לגודל: "אם זה קשור לכך שאופיע בסופרבול, אפשר לסיים את השיחה כאן". כעת, יותר משבע שנים אחר כך, ובתום שבוע של דיווחים לא-רשמיים על ההחלטה שהתקבלה, ג'יי זי כתב בהודעה: "מאלבום הבכורה שלי, Reasonable Doubt, ועד לעמידה על במת מופע המחצית של הסופרבול, זה היה מסע. 30 שנים של מוזיקה, עשייה ותרבות על הבמה הגדולה בעולם. הדרך הזאת ממשיכה להיות חלום שמתגשם".