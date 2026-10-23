ברודי אמר שבעזה מתבצע "רצח עם"; יוצרת "רק לא זה": "זה מורכב. הסדרה תמיד תהיה מכתב אהבה ליהדות"

אחרי שכוכב הסדרה אמר כי הוא חושב שבעזה מתרחש רצח עם ותומך ב"פלסטין חופשית", היוצרת היהודייה ארין פוסטר הגיבה לדברים בריאיון: "אני אוהבת את אדם, אבל אני גם לא מסכימה איתו", אמרה, "אני רוצה שהמעריצים היהודים שלנו ידעו שאני רואה אתכם ומבינה אתכם"