יוצרת הסדרה "רק לא זה", ארין פוסטר, הגיבה לדבריו של אדם ברודי, כוכב הסדרה, שאמר בריאיון למגזין GQ כי הוא תומך ב"פלסטין חופשית". ברודי, שמגלם בסדרה רב, אמר גם שהוא סבור שמתרחש בעזה רצח עם.
בריאיון שעתיד להתפרסם בפודקאסט Not Skinny But Not Fat, ושקטעים ממנו פורסמו ב"אינטרטיינמנט וויקלי", נשאלה פוסטר מה דעתה על דבריו של ברודי בנוגע למלחמה בין ישראל לעזה.
"אתם יודעים, זה מורכב. אני חושבת שסביבת העבודה שלנו, הסט שלנו, דומים לשולחנות ארוחת ערב משפחתית ברחבי העולם, שבהם אנשים מתווכחים, דנים בדברים ולא מסכימים זה עם זה", אמרה פוסטר. "אני אוהבת את אדם, אבל אני גם לא מסכימה איתו, וזה בסדר".
פוסטר הוסיפה: "אני חושבת שכיוצרת הסדרה, כל מה שאני יכולה לומר הוא שאני רוצה שהמעריצים היהודים שלנו יידעו שאני רואה אתכם, שומעת אתכם ומבינה איך אתם מרגישים. הסדרה תמיד הייתה ותמיד תהיה מכתב אהבה ליהדות. זו הסיבה שיצרתי אותה: בגלל כמה שהחוויה שלי כשהפכתי ליהודייה וכאדם יהודי היא יפה. כשאנחנו יושבים כאן עכשיו, בתקופה הזאת בעולם, שבה כמעט אין ייצוג חיובי ליהודים, אני חושבת שזה חשוב כל כך".
"עם זאת, כל אחד זכאי להחזיק בדעה שונה משלי. אני יכולה רק לספר לשם מה יצרתי את הסדרה ומה הכוונה שמאחוריה", סיכמה.
הדברים מגיעים לאחר שבריאיון ל־GQ, שפורסם בספטמבר, ברודי נשאל אם לדעתו הוליווד נעשתה שמרנית יותר. "אני מניח שאנשים מבטאים את זה בקול רם יותר, כן. הקורונה, כהונה שנייה של טראמפ, ישראל-עזה - הדברים האלה באמת חשפו אותי לאמונות אחרות, שלא הכרתי, ואז גם אכזבו אותי", אמר.
כשנשאל כיצד המלחמה בין ישראל לעזה באה לידי ביטוי במסרים שלו, השיב: "למען האמת, היא לא. דיברתי עליה הרבה בפרטיות. לא דיברתי עליה הרבה בפומבי". כשנשאל אם ירצה לדבר על הנושא, אמר: "תרשמו שאני חושב שזה רצח עם. תרשמו שאני רוצה פלסטין חופשית".
"נורא שזה הצריך כל כך הרבה מוות וסבל, אבל נדמה שזה מגיע לנקודת שבירה שהייתה צריכה להגיע כבר מזמן", הוסיף. "אני מקווה שממשל אחר יוכל באמת לעשות טוב ולתקן חלק מהמדיניות שתורמת לכך שהמצב נורא כל כך".
בריאיון ל"הוליווד ריפורטר" באוגוסט 2025 אמרה פוסטר על הסדרה: "היה לי חשוב מאוד, ועדיין חשוב לי מאוד, לספר סיפורים חיוביים על יהודים. אני יודעת שזה יכול לעורר מחלוקת, אבל זה לא אמור. זו לא סדרה שתעסוק בסכסוך בין ישראל לפלסטין".
"אני לא האדם שצריך לספר את הסיפור הזה", הוסיפה. "אחרי 7 באוקטובר היו שיחות על האפשרות שנצלול לנושא, והאמת היא שהדרך הטובה ביותר שבה אני יכולה להעביר את המסר שלי היא להציג באור חיובי דמויות יהודיות ומסורות יהודיות. אני לא חושבת שמישהו שצופה רוצה לשמוע עוד קול שמציג את דעתו על מה שקורה".
העונה השלישית של "רק לא זה" עלתה אתמול (חמישי) בנטפליקס. ברודי היה מועמד ב-2025 לפרס אמי על תפקידו בסדרה, ובאותה שנה זכה בפרס בחירת המבקרים לשחקן הקומי הטוב ביותר.