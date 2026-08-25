עשור אחרי שכיכב בגיל 7 ב-Baby Shark Dance, הסרטון הנצפה ביותר בתולדות יוטיוב, פארק ג'ון-רונג חוזר לאור הזרקורים - הפעם כזמר קיי פופ. בשבוע שעבר (חמישי) הוא הוציא את הסינגל הראשון שלו, ופתח רשמית בקריירת סולו תחת שם הבמה Baby Shark Boy.

פארק ג'ון-רונג בקליפ ( צילום: מתוך היוטיוב )

הסינגל החדש, WAVE, נפתח במנגינה המוכרת של Baby Shark, כשג'ון-רונג היה שותף גם לכתיבת המילים. בשיר מתארח גם ג'והאני מלהקת Monsta X, והוא עוסק בילד שזוכה להצלחה מול המצלמה.

ג'ון-רונג סיפר שהוא רואה בשיר נקודת פתיחה לקריירה מוזיקלית רחבה יותר: "WAVE מרגיש יותר כמו התחלה חדשה מאשר פרויקט חד-פעמי. אני מקווה להמשיך ולהראות צדדים שונים שלי דרך המוזיקה וגם באמצעות תוכן מסוג אחר".

בדרכו החדשה עדיין מלווה אותו חברת פינקפונג, המחזיקה בזכויות על Baby Shark. "הסרטון שלנו הביא שמחה לאנשים ברחבי העולם, ואני אסיר תודה על כך שכל כך הרבה אנשים עדיין זוכרים אותי גם אחרי 10 שנים", אמר ג'ון-רונג בהודעה לתקשורת. "זה גרם לי לרצות לחזור ולהתחבר שוב לאנשים דרך המוזיקה".

"אני רוצה למצוא בהדרגה את הסגנון שלי כאמן", אמר הצעיר בריאיון ל"הגארדיאן" על צאת שירו החדש. "אבל מבחינתי, להיות הילד של Baby Shark זה לא עבר שאני רוצה להשאיר מאחור".

באותו ריאיון סיפר גם שלמרות שהפך לאחד הפרצופים המזוהים ביותר ברשת, הילדות שלו הייתה בסך הכול רגילה למדי. החברים בבית הספר ידעו על הסרטון וחשבו שזה "מגניב", אבל מעבר לכך התייחסו אליו פחות או יותר כמו לכל אחד אחר.

עוד תיאר שאחרי הצילומים השיר נתקע לו בראש במשך זמן מה, והוא מצא את עצמו מזמזם אותו "אפילו בלי לשים לב". הסיטואציה הזו מצחיקה גם כי את קטעי השירה בסרטון ביצע בכלל ילד אחר, וכעת, בגיל 17, הוא רוצה שישמעו אותו סוף-סוף: "עכשיו אני רוצה להשמיע את הקול שלי ואת הסיפורים שאני כתבתי בעצמי".