וולטר קניג, מי שגילם את דמותו של הנווט הרוסי פאבל צ'כוב בסדרת המדע-בדיוני האיקונית "מסע בין כוכבים", הלך לעולמו בגיל 90.

וולטר קניג, מי שגילם את דמותו של הנווט הרוסי פאבל צ'כוב בסדרת המדע-בדיוני האיקונית "מסע בין כוכבים", הלך לעולמו בגיל 90.

וולטר קניג, מי שגילם את דמותו של הנווט הרוסי פאבל צ'כוב בסדרת המדע-בדיוני האיקונית "מסע בין כוכבים", הלך לעולמו בגיל 90.