וולטר קניג, מי שגילם את דמותו של הנווט הרוסי פאבל צ'כוב בסדרת המדע-בדיוני האיקונית "מסע בין כוכבים", הלך לעולמו בגיל 90.
על פי דברי נציגו של השחקן, קניג מת ביום ראשון בביתו שבצפון הוליווד, מסיבות טבעיות, כשבתו ואחייניתו לצדו.
קניג נולד בשיקגו, בן למשפחת מהגרים יהודית מברה"מ, ואת את פרסומו הגדול קנה ב-1967, כשהצטרף בעונה השנייה של "מסע בין כוכבים" המקורית לתפקיד הנווט פאבל צ'כוב - קצין צעיר ממוצא רוסי המשרת על סיפון ספינת החלל אנטרפרייז. הוא המשיך לגלם את הדמות עד לסיום הסדרה, ששודרה בין 1966 ל-1969, ושב אליה גם בסרטי הקולנוע של הזיכיון.
צ'כוב היה אחת הדמויות המזוהות עם צוות האנטרפרייז, לצד קפטן ג'יימס טי. קירק (וויליאם שאטנר), הקצין המדעי ספוק (לאונרד נימוי) וקצין הרפואה לאונרד מק'קוי (דפורסט קלי). הסדרה, שנוצרה בידי ג'ין רודנברי, הפכה עם השנים לתופעה תרבותית שהולידה סרטים, סדרות המשך ודורות של מעריצים.
בשנות ה-90 הצטרף קניג לצוות השחקנים של "בבילון 5", סדרת מד"ב נוספת, שעסקה בתחנת חלל המשמשת מוקד למפגשים ולמאבקים בין תרבויות שונות. הוא גילם בה את אלפרד בסטר, קצין בכיר בחיל הפסיון - דמות שהפכה לאחד מתפקידיו הבולטים מחוץ ליקום "מסע בין כוכבים".
בין יתר הופעותיו בטלוויזיה היו תפקידים בסדרות "קולומבו" ו"פיוצ'רמה". הוא עסק גם בכתיבה, בין היתר לסדרות טלוויזיה מונפשות (כולל "מסע בין כוכבים: סדרת האנימציה"), וכתב קומיקס. ב-2012 קיבל כוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד.
קניג הותיר אחריו את בתו, דניאל.