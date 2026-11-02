פסטיבל הטלוויזיה הבינלאומי Jerusalem Sessions יחזור השנה למהדורה שנייה בספרייה הלאומית בירושלים, עם אורחים מחו"ל, הקרנות בכורה ואירועים בהשתתפות יוצרים ושחקנים מהתעשייה.

גלריה מתוך "מלכת היופי של ירושלים" ( צילום: אסנת רום )

את הפסטיבל, שיתקיים בין 17-19 בנובמבר, תפתח בכורה עולמית של העונה השלישית של "מלכת היופי של ירושלים", בהשתתפות מיכאל אלוני, הילה סעדה, אלי סטין ודניאל סלומון. גם פרק מתוך העונה החדשה של "הטבח" יוקרן, ולאחר מכן תתקיים שיחה עם יעל אלקנה ויוצר הסדרה ארז קו-אל. במסעדת מונא תתקיים שיחה עם היועץ הקולינרי של הסדרה, השף מושיקו גמליאלי, ועם גורי אלפי וגל תורן. בין השמות הבולטים שיגיעו לפסטיבל נמצא טרנס ווינטר, יוצר "אימפריית הפשע", מתסריטאי "הסופרנוס" ו"הזאב מוול סטריט", ויקיים שיחה במסגרת האירוע.

אחד האירועים המסקרנים בתוכנית יהיה הקראה חד-פעמית של "חדר מיון", תסריט טלוויזיה גנוז של אסי דיין שנשמר בארכיון הספרייה הלאומית. ההקראה תתקיים בהשתתפות בנו ליאור דיין והשחקנים שלו גלבר, ליר כץ ואדם אבידן. לצד זאת תעלה לבמה גרסה חיה של "אתה חייב לקרוא את זה" של כאן, שבמסגרתה ימליצו המשתתפים על ספרים שלדעתם צריכים להפוך לסדרות.

ליאור ואסי דיין ( צילום: דנה קופל )

גם מספר שיחות בין יוצרים ישראלים נכללות בתוכנית: רותם סלע ונועה קולר יקיימו שיחה על יצירה, וגיתית פישר ושירלי מושיוף, יוצרות "בודקת" ו"לא קרה כלום", ישוחחו על הסדרות ה"ישראליות" של התקופה. בנוסף יתקיים ערב לזכרה של המפיקה דנה עדן ("טהרן"), עם כתב ynet לענייני תרבות ובידור רן בוקר, ובהשתתפות שולה שפיגל ואחרים.

מהצד הבינלאומי צפויים להגיע גם מינקי ספירו, שביימה בין היתר פרקים של "סמוך על סול", "אחוזת דאונטון" ו"בעיית שלושת הגופים"; דייויד האדה, יוצר "משפחת צוויפלר" זוכת הפרסים על חייה של משפחה יהודית בגרמניה; ננסי קוטון, בכירה בתחום הדרמה ב-Skydance ועוד.