השחקן טים קארי ("מופע הקולנוע של רוקי") הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 80. סיבת המוות טרם נמסרה, אף שקארי סבל מבעיות בריאותיות לאחר שלקה בשבץ בשנת 2012.
קארי האנגלי זכה לתהילה בינלאומית בשנות ה-70 בזכות תפקידו של ד"ר פרנק נ. פורטר הטרנסווסטיט במחזמר האימה הקאמפי "מופע האימים של רוקי", תפקיד אשר שחזר בגרסה הקולנועית המצליחה "מופע הקולנוע של רוקי" משנת 1975.
השחקן, הזמר והמדבב נחשב לאמן מוכשר ורב-תחומי. במהלך הקריירה שלו זכה בפרס הדיי-טיים אמי ובמועמדויות לטוני ולאוליבייה על תפקידים שונים - אך מעל כל תפקידיו והפרסים אליהם היה מועמד, התפקיד המזוהה ביותר היה כמובן זה שגילם במחזמר הלא-שגרתי שיצר ריצ'רד אובריאן.
קארי היה הראשון שגילם את דמותו של ד"ר פרנק נ. פורטר על הבמה בהפקה בלונדון, בבימויו של ג'ים שרמן, הביא אותה לתיאטראות בלוס אנג'לס וניו יורק, ואז לסרט של שרמן מ-1975 - שנכשל בהתחלה, אבל הפך במרוצת השנים לסרט פולחן.
בריאיון שקיים באותה השנה שבה יצא הסרט, שיתף קארי בהתלבטויות שהיו לו לפני שהסכים לגלם את התפקיד. "היססתי, כי אם זה יצליח - אולי יהיה קשה להיפטר מהתדמית הזאת. אבל האמת היא שתמיד חשבתי שלא שווה לעשות משהו אם אתה לא לוקח סיכון", אמר.
בזכות ההצלחה האדירה שחווה בעקבות "מופע הקולנוע של רוקי" בסוף שנות ה-70, קארי הוציא שלושה אלבומי רוק שהתברגו במצעדים.
קארי נולד בשנת 1946 והתחיל את דרכו כשחקן תיאטרון ב-1968, כשהופיע בהפקה הלונדונית של "שיער". עד אמצע שנות ה-70 הוא כבר בלט בתפקידים בתיאטרון שונים עוד לפני שהפך לכוכב. תפקידיו זיכו אותו בשבחים: כשגילם את מוצרט בהפקה הניו-יורקית של "אמדאוס" ב-1981 קיבל מועמדות לטוני, וההופעה שלו כמלך הפיראטים בהפקת "הפיראטים מפנזאנס" ב-1982 הביאה לו מועמדות לפרס אוליבייה.
במהלך הקריירה שלו השתתף במחזמר "אנני" (1982), שיחק בסרט הפנטזיה של רידלי סקוט "אגדה" מ-1985) וגם שיחק בעיבוד הקולנועי למשחק הקופסה "הרמז". בנוסף, הוא גילם את פנייווייז הליצן ב"זה", מיני סדרה בת שני חלקים המבוססת על ספרו המצליח של סטיבן קינג.
קארי גילם גם תפקידים שונים בטלוויזיה, וגם התנסה בתפקידים דרמטיים, אך מעל לכל הצטיין בתפקידים קומיים. הוא הופיע בתפקיד בלתי-נשכח כקונסיירז' של מלון פלאזה, מר הקטור, ב"שכחו אותי בבית 2" (1992); כנבל ג'יגסו בפרודיה על "נשק קטלני" בשם Loaded Weapon 1 (1993) ועוד. בשנות ה-2000 גילם בעיקר תפקידי משנה בסרטים שונים ודיבב סרטי אנימציה רבים.