השחקן טים קארי ("מופע הקולנוע של רוקי") הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 80. סיבת המוות טרם נמסרה, אף שקארי סבל מבעיות בריאותיות לאחר שלקה בשבץ בשנת 2012.

גלריה טים קארי ( צילום: gettyimages )

קארי האנגלי זכה לתהילה בינלאומית בשנות ה-70 בזכות תפקידו של ד"ר פרנק נ. פורטר הטרנסווסטיט במחזמר האימה הקאמפי "מופע האימים של רוקי", תפקיד אשר שחזר בגרסה הקולנועית המצליחה "מופע הקולנוע של רוקי" משנת 1975.

השחקן, הזמר והמדבב נחשב לאמן מוכשר ורב-תחומי. במהלך הקריירה שלו זכה בפרס הדיי-טיים אמי ובמועמדויות לטוני ולאוליבייה על תפקידים שונים - אך מעל כל תפקידיו והפרסים אליהם היה מועמד, התפקיד המזוהה ביותר היה כמובן זה שגילם במחזמר הלא-שגרתי שיצר ריצ'רד אובריאן.

טים קארי, מתוך "מופע הקולנוע של רוקי" ( צילום: יחסי ציבור )

קארי היה הראשון שגילם את דמותו של ד"ר פרנק נ. פורטר על הבמה בהפקה בלונדון, בבימויו של ג'ים שרמן, הביא אותה לתיאטראות בלוס אנג'לס וניו יורק, ואז לסרט של שרמן מ-1975 - שנכשל בהתחלה, אבל הפך במרוצת השנים לסרט פולחן.

בריאיון שקיים באותה השנה שבה יצא הסרט, שיתף קארי בהתלבטויות שהיו לו לפני שהסכים לגלם את התפקיד. "היססתי, כי אם זה יצליח - אולי יהיה קשה להיפטר מהתדמית הזאת. אבל האמת היא שתמיד חשבתי שלא שווה לעשות משהו אם אתה לא לוקח סיכון", אמר.

טים קארי, מתוך "מופע הקולנוע של רוקי" ( צילום מתוך הסרט )

בזכות ההצלחה האדירה שחווה בעקבות "מופע הקולנוע של רוקי" בסוף שנות ה-70, קארי הוציא שלושה אלבומי רוק שהתברגו במצעדים.

קארי נולד בשנת 1946 והתחיל את דרכו כשחקן תיאטרון ב-1968, כשהופיע בהפקה הלונדונית של "שיער". עד אמצע שנות ה-70 הוא כבר בלט בתפקידים בתיאטרון שונים עוד לפני שהפך לכוכב. תפקידיו זיכו אותו בשבחים: כשגילם את מוצרט בהפקה הניו-יורקית של "אמדאוס" ב-1981 קיבל מועמדות לטוני, וההופעה שלו כמלך הפיראטים בהפקת "הפיראטים מפנזאנס" ב-1982 הביאה לו מועמדות לפרס אוליבייה.

טים קארי, פניווייז הליצן ב"זה" ( צילום מתוך הסרט )

במהלך הקריירה שלו השתתף במחזמר "אנני" (1982), שיחק בסרט הפנטזיה של רידלי סקוט "אגדה" מ-1985) וגם שיחק בעיבוד הקולנועי למשחק הקופסה "הרמז". בנוסף, הוא גילם את פנייווייז הליצן ב"זה", מיני סדרה בת שני חלקים המבוססת על ספרו המצליח של סטיבן קינג.

טים קארי ( צילום: Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording Academy )