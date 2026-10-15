משפטו של הקומיקאי והשחקן הבריטי ראסל ברנד נפתח השבוע בבית המשפט בלונדון, וביום רביעי הציגה התביעה את גרסתה לפרשה. בנאום הפתיחה תיארה התובעת ריאל קארמי-ג'ונס את ברנד כמי שפעל באופן "חסר רחמים, מחושב ומניפולטיבי", וטענה כי תקף מינית נשים כדי לספק את תאבונו המיני. ברנד, בן 51, כופר בכל האישומים נגדו.

גלריה ראסל ברנד, לצד אשתו לורה, מגיע לבית המשפט בלונדון ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )

ברנד עומד לדין בגין שלושה סעיפי אונס, שלושה סעיפי תקיפה מינית וסעיף אחד של תקיפה מגונה, הנוגעים לשש נשים ולאירועים שלפי האישומים התרחשו בין 1999 ל-2009. העבירות הנטענות התרחשו במקומות שונים, ובהם חדר במלון, מקומות עבודה, תא שירותים בבר בלונדון וביתו של ברנד. לפי התביעה, המתלוננות לא הכירו זו את זו והגיעו עם תלונותיהן באופן עצמאי.

"נשים היו פשוט אמצעי להשגת מטרה", אמרה קארמי-ג'ונס, לפי דיווחי ה"גרדיאן" וסוכנות הידיעות AP. לדבריה, ברנד היה מסוגל להיות מצחיק, מקסים וחביב כשחפץ בכך, אך גם תובעני ובעל תחושת זכאות, כאילו כל רצון שלו אמור להתמלא. היא טענה כי חלק מהנשים הביעו התנגדות למעשיו, ואחרות לא הצליחו להגיב בזמן, אך הדבר לא הרתיע אותו.

בין האירועים שהציגה התביעה נמצא מקרה מ-1999, שבו נטען כי ברנד אנס אישה בחדר במלון בבורנמות', לאחר שהשניים נפגשו באירוע שנערך בשולי ועידת מפלגת הלייבור. לפי התביעה, ברנד סיפר בהמשך לחברו מארק פיניירו כי קיים יחסי מין עם אישה במהלך אותו אירוע וכי הדברים "יצאו קצת משליטה". פיניירו, שהיה חברו של ברנד באותה תקופה, העיד ביום הראשון למשפט. בחקירה הנגדית ערער פרקליטו של ברנד על העקביות בעדותו.

במקרה אחר, מ-2001, נטען כי ברנד ניסה למשוך עובדת MTV לתוך תא שירותים, אך היא הצליחה להשתחרר ממנו. ב-2004, לפי התביעה, הוא משך אישה לתא שירותים בבר בסוהו וכפה עליה מין אוראלי, לאחר שאמר לה, לפי הנטען, "נו, אל תהיי כבדה". אירוע נוסף שהוצג בפני חבר המושבעים נוגע לעובדת בתחנת רדיו, שטענה כי ברנד נישק אותה בכוח ונגע בה בניגוד לרצונה.

נשים היו "אמצעי להשגת מטרה". ראסל ברנד ( צילום: Joel Ryan/Invision/AP )

בטענה נוספת הנוגעת לאירוע מ-2009, התביעה טוענת כי אישה שפגשה את ברנד לאחר הופעה שלו הגיעה לביתו, שם קיימו תחילה יחסי מין בהסכמה, אך בהמשך הוא אנס אותה וכפה עליה מין אנאלי. לפי עדות שהוצגה לבית המשפט, היא ביקשה ממנו להפסיק שוב ושוב, אך הוא לא חדל. במקרה אחר מאותה שנה, נטען כי ברנד דרש מעובדת שהייתה מעורבת בפרויקט של ערוץ 4 לעסות אותו, ובהמשך הצמיד את ראשו לאזור המפשעה שלה.

ברנד מצדו מכחיש את כל האישומים וטוען כי מעולם לא קיים יחסי מין ללא הסכמה. לפי הדיווחים התביעה הציגה בפני חבר המושבעים גם את תגובותיו הכתובות לחוקרים, שבהן מסר כי אינו זוכר את האירועים הנטענים והעלה את האפשרות שהמתלוננות פירשו מחדש את המפגשים בדיעבד.

עם הגעתו לבית המשפט ביום רביעי אמר ברנד לעיתונאים כי הוא "מודאג, כמובן, אך מלא תקווה שהתהליך הזה יוביל לתוצאות טובות עבור כל המעורבים". הוא הגיע לדיונים לצד אשתו, לורה. המשפט צפוי להימשך כשישה שבועות. בשלב הנוכחי מדובר בטענות התביעה, והכרעת הדין תתקבל רק לאחר שמיעת הראיות והצגת הגנתו של ברנד.

ההליך הפלילי הנוכחי מגיע בעקבות פרסומים משנת 2023, אז פרסמו ה"סאנדיי טיימס" וערוץ 4 הבריטי תחקיר שבו ארבע נשים טענו כי ברנד אנס או תקף אותן מינית בשנים 2006–2013. אחת מהן טענה כי תקף אותה כשהייתה בת 16. ברנד דחה אז את ההאשמות, ובסרטון שפרסם ביוטיוב טען כי כל מערכות היחסים המיניות שלו היו בהסכמה.