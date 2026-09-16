הפריצה שלו הגיעה ב-2010, בעונה הראשונה של The Voice of Holland - התוכנית המקורית שממנה נולד בהמשך פורמט בינלאומי עם יותר מ-150 גרסאות ברחבי העולם. באודישן העיוור שלו ביצע סאונדרס את Use Somebody של קינגס אוף ליאון, והרשים את המאמנים. בגמר, שנערך בינואר 2011, הוא גבר על פרל ג'וזפזון וזכה ב-59% מקולות הצופים. הוא היה בנבחרת של המאמן רול ואן פלזן.