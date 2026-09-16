הזוכה הראשון בתולדות הפורמט "דה וויס" ("The Voice") נמצא מת באגם בגיל 43.
גופתו של בן סאונדרס, הזוכה הראשון בתולדות The Voice of Holland, נמצאה באגם נופש בהולנד. הזמר דווח כנעדר ביום שלישי, וגופתו אותרה במהלך חיפושים נרחבים באזור ארנהם. המשטרה מסרה כי אין חשד שמדובר באירוע פלילי, אולם נסיבות מותו וסיבת המוות טרם נמסרו.
סאונדרס נולד בלונדון ב-9 ביולי 1983, ועבר עם הוריו להולנד בילדותו. הוא גדל בעיר הורן, ולפני הפריצה הגדולה שלו עבד כמקעקע והופיע לצד אחיו דין במסגרת להקת Follow That Dream.
הפריצה שלו הגיעה ב-2010, בעונה הראשונה של The Voice of Holland - התוכנית המקורית שממנה נולד בהמשך פורמט בינלאומי עם יותר מ-150 גרסאות ברחבי העולם. באודישן העיוור שלו ביצע סאונדרס את Use Somebody של קינגס אוף ליאון, והרשים את המאמנים. בגמר, שנערך בינואר 2011, הוא גבר על פרל ג'וזפזון וזכה ב-59% מקולות הצופים. הוא היה בנבחרת של המאמן רול ואן פלזן.
הניצחון הפך אותו במהירות לאחד מכוכבי המוזיקה הבולטים בהולנד. השיר שלו Kill For A Broken Heart הגיע למקום הראשון במצעד ההולנדי, ואלבום הבכורה שלו, You Thought You Knew Me By Now, שיצא ב-2011, הגיע אף הוא לפסגת המצעד. שנה לאחר מכן הוציא את האלבום Heart & Soul.
אלא שההצלחה לא נמשכה לאורך זמן באותה עוצמה. סאונדרס התרחק בהדרגה מאור הזרקורים, וב-2023 השתתף בתוכנית הכישרונות ההולנדית Avastars. בשנים האחרונות התגורר בארנהם, שם הפעיל גם סטודיו לקעקועים.
ביום שלישי דווח על היעדרותו של סאונדרס, ובעקבות זאת יצאו כוחות גדולים לחיפושים באזור Rijkerswoerdse Plassen, אגם נופש מדרום לארנהם. החיפושים נערכו הן ביבשה והן במים, ובמהלכם אותרה גופתו.
אחיו דין, שזכה בעצמו בתוכנית המוזיקה Popstars בהולנד ב-2011, אישר את מותו של בן בפוסט באינסטגרם. "אחי הקטן והיקר מת היום", כתב, והוסיף כי מעולם לא חש כאב כזה וכי המשפחה תצטרך ללמוד לחיות עם האובדן. גם מרקו בורסאטו, שהיה אחד מהמנטורים ב-The Voice of Holland, ספד לו ברשתות החברתיות.
למרות שהמשטרה שללה חשד לפלילים, נכון לעכשיו לא נמסר מה גרם למותו של סאונדרס.