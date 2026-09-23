לאחר שהחרימה את התחרות השנה במחאה על השתתפותה של ישראל - היום (רביעי) נודע כי הולנד תשתתף באירוויזיון 2027, כך הודיע NPO, תאגיד השידור הציבורי במדינה.
ההחלטה מגיעה לאחר שאיגוד השידור האירופי (EBU) ביצע שינויים בכללי התחרות, ובעקבות שיחות שקיימה רשות השידור ההולנדית עם האיגוד.
בחודש שעבר הודיעה AVROTROS, רשת השידור שהייתה אחראית על השתתפותה של הולנד באירוויזיון, כי היא פורשת מתפקידה ומחזירה את האחריות על הנציגות ההולנדית ל-NPO, גוף השידור הציבורי ההולנדי. ב-AVROTROS הסבירו כי השתתפות בתחרות "בנסיבות הנוכחיות" אינה עולה בקנה אחד עם ערכי הארגון. כעת הודיע ה-NPO כי החל מ-2027 הולנד תשוב לשלוח נציג לתחרות.
בהודעתו מסר ה-NPO כי ה-EBU "נקט צעדים משמעותיים" בנוגע לכללי האירוויזיון, וכי השינויים הגיעו בין היתר בעקבות גופי שידור ציבוריים שהעלו ביקורת וקיימו דיון בנושא. במסגרת השיחות בין ה-NPO ל-EBU הוסכם, לדבריו, להחזיר למרכז את עקרון היסוד המקורי של התחרות – החיבור בין מדינות ועמים באירופה.
"אנחנו מבינים שההשתתפות באירוויזיון מעוררת רגשות מעורבים בהולנד", נמסר מיו"ר מועצת המנהלים של NPO. "ביקשנו במפורש מה-EBU להפוך שוב את אופיו המאחד של האירוויזיון לחלק מרכזי באירוע, מתוך הכרה בתקופה של אי-שקט גיאו-פוליטי, מלחמות וקיטוב. האירוויזיון נוסד כדי לאחד בין עמי אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. כעת אנחנו מבקשים למצוא מחדש את החיבור הזה, תוך מתן תשומת לב למה שמתרחש בעולם ומתן מקום לשיח על כך". עוד הוסיפו כי החזרה לתחרות תאפשר להולנד "לממש יחד" את הסיסמה של התחרות "מאוחדים בידי המוזיקה".
לצד החזרה לתחרות, השידור הציבורי ההולנדי הודיע על שינוי באופן שבו תנוהל ההשתתפות. החל מ-2027 יופרדו האחריות על בחירת הנציג ההולנדי והאחריות על סיקור התחרות. צוות מומחים עצמאי יוקם כדי לבחור את הנציג וללוות אותו, בעוד NOS, גוף השידור הציבורי שהיה אחראי על סיקור האירוויזיון, תמשיך לשדר את חצאי הגמר והגמר באופן עצמאי וניטרלי.
השינויים שהחזירו למעשה את הולנד לתחרות - בוצעו באופן מכוון על השתתפות ישראל באירוויזיון. כך למשל - הוכנס חוק חדש לפיה אם תזכה מדינה שיש בה משבר גיאו-פוליטי, זה כלל לא מבטיח באופן אוטומטי שתארח את התחרות.
גם בשנה שעברה, לפני האירוויזיון בווינה, שינה ה-EBU שורה של חוקים - כשרבים ראו בשינויים תגובה להצבעות הרבות לישראל. בין היתר נוספה הצבעת שופטים לשני חצאי הגמר, ובקרב הקהל הוגבלו ההצבעות ל-10 הצבעות פר אדם בודד, לעומת 20 ההצבעות שהיו לפני כן.
בנוסף, אחרי הסערה שהתעוררה בשל טענות נגד ההצבעה לישראל מ"שאר העולם" (מכלול ההצבעות ממדינות שאינן מתחרות), באיגוד השידור האירופי הודיעו אז - בלי התייחסות ישירה לישראל כמובן - כי במידה ויזהו הצבעה "חריגה" ממקום מסויים או למדינה מסויימת, היא תיפסל.
חוק נוסף שנקבע אז קבע כי מותר לקדם שיר, אבל תיאסר "התערבות חריגה מצד ג'". אפשר לפרש זאת גם כהחלטה הקשורה לטענות שהיו נגד ישראל לכאורה, כי הממשלה קידמה סרטונים ביוטיוב להצביע ליובל רפאל ב-2024.
למרות כל השינויים הללו יש מי שהחליטה להחרים את התחרות שוב - אירלנד, שהודיעה בשבוע שעבר על החלטתה באופן רשמי. הבאה בתור שצפויה להודיעה על החלטה היא ספרד, שכן רק בימים האחרונים הודיעו שימליצו לדירקוטוריון איגוד השידור המקומי להחרים את התחרות בגלל ישראל, אולם כאמור טרם התקבלה החלטה סופית.
הולנד משתתפת באירוויזיון עוד משנתו הראשונה וזכתה בו חמש פעמים, לאחרונה ב-2019 בישראל עם Arcade של דאנקן לורנס. בהשתתפותה האחרונה, ב-2025, הגיע קלוד עם C'est La Vie למקום ה-12, שנה אחרי שנציג המדינה יוסט קליין נפסל מהגמר בעקבות תלונה של אחת מעובדות ההפקה. ב-2026 הייתה הולנד אחת מחמש המדינות שפרשו מהתחרות, לצד איסלנד, אירלנד, סלובניה וספרד.
חצאי גמר האירוויזיון יתקיימו ב-11 וב-13 במאי 2027, והגמר ייערך ב-15 במאי.