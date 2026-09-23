לאחר שהחרימה את התחרות השנה במחאה על השתתפותה של ישראל - היום (רביעי) נודע כי הולנד תשתתף באירוויזיון 2027, כך הודיע NPO, תאגיד השידור הציבורי במדינה.

לאחר שהחרימה את התחרות השנה במחאה על השתתפותה של ישראל - היום (רביעי) נודע כי הולנד תשתתף באירוויזיון 2027, כך הודיע NPO, תאגיד השידור הציבורי במדינה.

לאחר שהחרימה את התחרות השנה במחאה על השתתפותה של ישראל - היום (רביעי) נודע כי הולנד תשתתף באירוויזיון 2027, כך הודיע NPO, תאגיד השידור הציבורי במדינה.

ומחזירה את האחריות על הנציגות ההולנדית ל-NPO, גוף השידור הציבורי ההולנדי. ב-AVROTROS הסבירו כי השתתפות בתחרות "בנסיבות הנוכחיות" אינה עולה בקנה אחד עם ערכי הארגון. כעת הודיע ה-NPO כי החל מ-2027 הולנד תשוב לשלוח נציג לתחרות.

ומחזירה את האחריות על הנציגות ההולנדית ל-NPO, גוף השידור הציבורי ההולנדי. ב-AVROTROS הסבירו כי השתתפות בתחרות "בנסיבות הנוכחיות" אינה עולה בקנה אחד עם ערכי הארגון. כעת הודיע ה-NPO כי החל מ-2027 הולנד תשוב לשלוח נציג לתחרות.

בהודעתו מסר ה-NPO כי ה-EBU "נקט צעדים משמעותיים" בנוגע לכללי האירוויזיון, וכי השינויים הגיעו בין היתר בעקבות גופי שידור ציבוריים שהעלו ביקורת וקיימו דיון בנושא. במסגרת השיחות בין ה-NPO ל-EBU הוסכם, לדבריו, להחזיר למרכז את עקרון היסוד המקורי של התחרות – החיבור בין מדינות ועמים באירופה.

בהודעתו מסר ה-NPO כי ה-EBU "נקט צעדים משמעותיים" בנוגע לכללי האירוויזיון, וכי השינויים הגיעו בין היתר בעקבות גופי שידור ציבוריים שהעלו ביקורת וקיימו דיון בנושא. במסגרת השיחות בין ה-NPO ל-EBU הוסכם, לדבריו, להחזיר למרכז את עקרון היסוד המקורי של התחרות – החיבור בין מדינות ועמים באירופה.

בהודעתו מסר ה-NPO כי ה-EBU "נקט צעדים משמעותיים" בנוגע לכללי האירוויזיון, וכי השינויים הגיעו בין היתר בעקבות גופי שידור ציבוריים שהעלו ביקורת וקיימו דיון בנושא. במסגרת השיחות בין ה-NPO ל-EBU הוסכם, לדבריו, להחזיר למרכז את עקרון היסוד המקורי של התחרות – החיבור בין מדינות ועמים באירופה.