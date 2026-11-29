מייק לאב, זמר וכותב שירים ממייסדי להקת הביץ' בויז, הלך לעולמו אמש (שבת) והוא בן 85.

גלריה מייק לאב ( צילום: Alison Buck/Getty Images for The Recording Academy )

נציגתו, קייטי אלטמן, מסרה כי הוא מת מוקף במשפחתו. סיבת המוות ומקום מותו לא נמסרו. לפי דיווח של NBC, צוותי חירום הוזעקו בסביבות השעה 17:00 לאירוע רפואי במאליבו, שלפי הדיווח נחשב קשור ללאב.

"בכבוד רב, אני משתפת שמייק לאב מת הערב, מוקף במשפחתו", נמסר בהצהרה של אלטמן. "הוא ייזכר כאייקון תרבות אמריקני, בזכות כישרונו הייחודי וההשראה שהעניק לדורות של מוזיקאים. אנו חוגגים את תרומתו יוצאת הדופן למוזיקה האמריקנית ואת השמחה שמצא בהופעות בפני מעריציו האהובים."

מצבו הבריאותי של לאב עורר דאגה בחודשים האחרונים, לאחר שהופעותיו נחלשו. ביולי הופיע במשך שלושה ערבים בהוליווד בול, ובשבועות שלאחר מכן בוטלו תאריכי הופעות רבים, בנימוק שעליו "לאגור כוחות מחדש". הוא חזר לבמה לשתי הופעות בלבד, שבהן ישב לאורך כל הערב. הופעתו האחרונה עם הביץ' בויז התקיימה ב-10 באוקטובר באולם ריימן בנאשוויל.

לאב המשיך לקוות שישוב להופיע. במייל ל"ניו יורק טיימס" לאחר ההופעה בנאשוויל כתב: "ההופעה על הבמה בסוף השבוע האחרון מילאה את נשמתי והעניקה לי זריקת מרץ אדירה. אני משקיע את כל כוחותיי בשיקום, כדי שאוכל לחזור למוזיקה ואל המעריצים הטובים ביותר בעולם".

The Beach Boys have returned to the road after months away, and the presence and health of 85-year-old Mike Love is causing quite a stir https://t.co/SMDXpqOsMt — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) October 11, 2026

לאב נולד ב-15 במרץ 1941 בשכונת בולדווין הילס בלוס אנג'לס. אימו הייתה אחותו של מארי ווילסון, אביהם של בני דודיו, האחים בראיין, דניס וקארל ווילסון. ב-1962 הקימו לאב, האחים ווילסון וחברו לספסל הלימודים אל ג'רדין את הביץ' בויז בהות'ורן שבקליפורניה. תחילה נקראה הלהקה הפנדלטונס, ובהמשך הוחתמה בקפיטול רקורדס.

השירים הקצביים ושטופי השמש של הלהקה, שהתחברו לתרבות הגלישה והמכוניות של קליפורניה, זכו להצלחה מהירה. לאב כתב עם בראיין וילסון כמה מלהיטיה המוקדמים, בהם Surfin’ Safari, Be True to Your School, California Girls, Fun, Fun, Fun, I Get Around, ו-Good Vibrations. בין 1962 ל-1966 רשמה הלהקה 13 להיטים בעשירייה הראשונה במצעדים בארצות הברית.

ב-1966 חל שינוי בכיוון המוזיקלי של הלהקה. ווילסון, המלחין והמפיק המרכזי שלה, התרחק משירי הגלישה והבילויים ופנה לכתיבה אישית וניסיונית יותר. האלבום Pet Sounds, שנכתב והופק ברובו על ידו, סימן מפנה ביחס לצליל המוקדם של הלהקה והעמיק את המתח בין חבריה. לאב תואר לאורך השנים כמי שהתנגד לוויתור על הצליל המסחרי, אך הכחיש שהתנגד לאלבום.

לאב היה גם מעורב במחלוקת סביב Smile, אלבום שאפתני שווילסון פיתח עם ואן דייק פארקס. המתח סביב הפרויקט גבר, וב־1967 בוטלה הוצאתו כשהוא עדיין לא הושלם; ההקלטות ראו אור רק ב־2011. פארקס פרש מהעבודה לאחר ויכוח עם לאב על מילות השיר Cabin Essence, ויש מי שהטילו על לאב את האחריות לגניזת האלבום.

מייק לאב ( צילום: Theo Wargo/Getty Images for Songwriters Hall Of Fame )

עם השנים גדלה השפעתו של לאב בלהקה, בין היתר כשמצבו הנפשי של ווילסון וההתמודדות שלו עם שימוש בסמים צמצמו את הופעותיו ואת מעורבותו בכתיבה. לאב נעשה לזמר המוביל והוביל את ההרכב בסיבובי הופעות. ב-1988 כתב ושר עם הלהקה את Kokomo, שנכלל בפסקול הסרט "קוקטייל" בכיכובו של טום קרוז. השיר מכר יותר ממיליון עותקים והיה הראשון של הביץ' בויז שהגיע למקום הראשון במצעד מאז Good Vibrations ב-1966.

ב־1993 תבע לאב את ווילסון, וזכה בקרדיט כתיבה ביותר מ-30 משירי הביץ' בויז ובשני מיליון דולר בתמלוגים שלא שולמו. ב-1998, לאחר מותם של דניס וקארל ווילסון וכשבראיין החל בקריירת סולו, השיג לאב מ-Brother Records זכויות בלעדיות להופיע תחת שם הביץ' בויז. בהמשך תבע את ג'רדין בניסיון למנוע ממנו להשתמש בשם הלהקה בפרסומי הופעות.

ב-2012 התאחדו לאב וברוס ג'ונסטון עם בראיין ווילסון, ג'רדין ודיוויד מארקס, שהחליף את ג'רדין לזמן קצר בהרכב בשנות ה-60, לסיבוב הופעות ולאלבום לציון 50 שנה ללהקה. האיחוד לא החזיק מעמד: לאחר סדרת הופעות שנמכרו מראש, לאב חזר להופיע עם ההרכב שלו. בשנים שלאחר מכן הפך לדמות שנויה במחלוקת בקרב מעריצי הלהקה, בין היתר בעקבות מאבקים משפטיים ועמדתו, כפי שנתפסה בעיני חלקם, נגד הכיוונים הניסיוניים של וילסון. לאב וג'ונסטון המשיכו להופיע תחת שם הביץ' בויז, בעוד ווילסון הופיע עם ג'רדין ועם בלונדי צ'פלין. ג'ונסטון הודיע מוקדם יותר השנה על פרישתו, ולאב נותר החבר היחיד מהתקופה הקלאסית של הלהקה בהרכב המופיע.

להקת הביץ' בויז ב-1966. מייק לאב הראשון מימין ( צילום: Clive Limpkin/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images )

לאב הצטרף להיכל התהילה של הרוקנרול כחבר הביץ' בויז ב-1988. בטקס נשא נאום ארוך ולוחמני שבו תקף בגסות את מיק ג'אגר ופול מקרטני, שניהם חברי היכל קודמים. בוב דילן ואלטון ג'ון הודו לו בציניות מהבמה על כך שלא הזכיר אותם.

באוטוביוגרפיה שלו מ-2016, Good Vibrations: My Life as a Beach Boy, כתב לאב גם על תביעת הקרדיטים נגד ווילסון: "הדבר היחיד שמנחם אותי הוא שאני יודע מה תרמתי. אני יודע מה כתבתי... וגם בראיין יודע. אבל הוא נלע לעליות ומורדות נפשיים ורגשיים והיה נתון לאפוטרופסות, לכן הוא לא היה מסוגל להסדיר שום דבר. כל ההחלטות העסקיות שלו עברו לעורך דין שהיה אחראי על כל ענייניו. לכן לא נותרה לי ברירה אלא להגיש תביעה".