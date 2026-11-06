הבמאי והתסריטאי הצ'יליאני סבסטיאן לליו, זוכה פרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר על "אישה פנטסטית" (2017), הלך לעולמו היום (שישי) בגיל 52.

גלריה סבסטיאן לליו ( צילום: Joel C Ryan/Invision/AP )

לפי דיווחים בתקשורת בצ'ילה, לליו נמצא ללא רוח חיים בביתו בשכונת לאס קונדס שבסנטיאגו. משפחתו אישרה את דבר מותו בהודעה שפרסמה, ובה נמסר כי נפטר "מסיבות בריאותיות", מבלי לפרט את נסיבות מותו.

"אנחנו עוברים רגע של כאב גדול, וזכרו יישאר איתנו לעד. הוא היה אדם נפלא שתרם רבות לתרבות הצ'יליאנית ברגעים משמעותיים בהיסטוריה שלה", מסרה המשפחה בהודעה.

לליו נולד במנדוסה שבארגנטינה, לאב ארגנטינאי ולאם צ'יליאנית. כשהיה בן שנתיים עברה משפחתו לצ'ילה, והוא גדל במדינה ובהמשך למד בבית הספר לקולנוע של אוניברסיטת צ'ילה. את דרכו החל ביצירת סרטים קצרים, ובהמשך עבר לבימוי סרטים עלילתיים. סרטו הראשון באורך מלא, La Sagrada Familia, הוצג בפסטיבל סן סבסטיאן ב-2005 וזכה להכרה בפסטיבלים ברחבי העולם.

פריצת הדרך הבינלאומית שלו הגיעה עם "גלוריה" (2013), בכיכובה של פאולינה גרסיה, שגילמה אישה בשנות ה-50 לחייה המבקשת לפתוח מחדש את חייה הרומנטיים. הסרט זכה לשבחים בפסטיבל ברלין, וגרסיה קטפה את פרס דוב הכסף לשחקנית הטובה ביותר. ההצלחה סימנה את תחילתה של קריירה בינלאומית עבור לליו, שהרבה לעסוק בסרטיו בדמויות המתמודדות עם מוסכמות חברתיות, בדידות, תשוקה וחיפוש אחר חופש אישי.

שיא הקריירה שלו הגיע עם "אישה פנטסטית", בכיכובה של דניאלה וגה, שיצא ב-2017. הסרט מספר את סיפורה של מרינה, אישה טרנסג'נדרית הנאלצת להתמודד עם אפליה ועם יחס עוין מצד סביבתה לאחר מות בן זוגה. היצירה זכתה בפרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר בטקס שנערך ב-2018, והייתה לסרט הצ'יליאני הראשון שזכה בפרס בקטגוריה.

סבסטיאן לליו בטקס האוסקר ( צילום: Handout, Gettyimages IL )

בעקבות ההצלחה בהוליווד ביים לליו את "שאהבה נפשי" (Disobedience), דרמה בכיכובן של רייצ'ל וייס ורייצ'ל מקאדמס, העוסקת בשתי נשים הנפגשות מחדש בקהילה יהודית אורתודוקסית בלונדון; את "גלוריה בל", עיבוד אמריקני לסרטו "גלוריה" בכיכובה של ג'וליאן מור; ואת "הפלא" (2022), דרמה תקופתית של נטפליקס בכיכובה של פלורנס פיו, על אחות הנשלחת לכפר באירלנד כדי לחקור את סיפורה של ילדה שלכאורה אינה זקוקה למזון.

מתוך "גלוריה בל" ( צילום: יחסי ציבור )