מודעת ליהוק למחזמר קומי על רצח ג'ורג' פלויד מחוללת סערה בברודווי, והביאה את מגזין התיאטרון הוותיק "פלייביל" להתנצל בפומבי, להסיר את המודעה - ולהודיע כי יחרים את החברה שמאחורי ההפקה.

גלריה מחאה בעקבות הרצח של ג'ורג' פלויד ( צילום: Shutterstock )

הפרויקט, הנושא את השם "ג'ורג' פלויד: המחזמר", עורר זעם בקרב שחקנים ואמנים, בהם זוכת האוסקר ויולה דיוויס וכוכבת "שלגיה", רייצ'ל זגלר, לאחר שנחשף כי יוצריו מחפשים זמרים קומיים להפקה חדשה המבוססת על סיפור מותו של פלויד בידי שוטר ב-2020. החברה מצדה טוענת כי מדובר בסאטירה על התרבות האמריקנית ולא בלעג לקורבן.

המודעה פורסמה בשבוע שעבר בלוח הדרושים של "פלייביל", אחד המוסדות המוכרים ביותר בתעשיית התיאטרון בניו יורק, שמפרסם חדשות, ביקורות ומודעות ליהוק, ומפיק את התוכניות המחולקות לצופים באולמות ברודוויי.

המודעה ביקשה לגייס "זמרים קומיים" וראפרים למחזמר חדש, והזהירה מראש כי החומרים יהיו אפלים, חתרניים ושנויים במחלוקת. "אם אינכם מרגישים בנוח לבצע חומרים פוגעניים, אנחנו מבקשים שלא תגישו מועמדות", נכתב בה. בכרזת הפרויקט נראה איור של פלויד כשהוא שוכב על בטנו ושוטרים מרתקים אותו לקרקע, תחת הכיתוב "שטר 20 הדולר ששינה את העולם".

ב-25 במאי 2020, נזכיר, הוזעקו שוטרים לחנות נוחות במיניאפוליס לאחר שעובד במקום חשד כי פלויד, גבר שחור בן 46, השתמש בשטר מזויף של 20 דולר כדי לקנות סיגריות. במהלך המעצר הצמיד השוטר דרק שובין את ברכו לצווארו במשך יותר מתשע דקות - למרות תחינותיו החוזרות של פלויד כי אינו מסוגל לנשום. מותו, שתועד בסרטון והופץ ברשתות החברתיות, הצית הפגנות ענק נגד גזענות ואלימות משטרתית ברחבי ארה"ב ובעשרות מדינות נוספות. הסיסמה "אני לא יכול לנשום" הפכה לאחד מסמלי תנועת Black Lives Matter, ושובין הורשע ברצח ונידון ל-22 וחצי שנות מאסר.

אמנות רחוב לזכר ג'ורג' פלויד ( צילום: AP )

הפרויקט המוזיקלי החדש עורר כאמור תגובות נזעמות כמעט מיד עם פרסום המודעה. השחקנית והזמרת מלינדה הייל פרסמה סרטון שבו תהתה: "בדרך כלל לא חסרות לי מילים, אבל זה מה שאנחנו עושים ב-2026?". לדבריה, מדובר בחוסר כבוד שערורייתי. ויולה דיוויס הגיבה בתדהמה וכתבה שהייתה רוצה להיות נוכחת בחדר שבו הוצע הרעיון לראשונה. רייצ'ל זגלר כינתה את המיזם "מזעזע בצורה בלתי נתפסת", ושחקנית ברודוויי הוותיקה דונה מרפי הגדירה אותו "דוחה ומטריד". מגיש CNN לשעבר דון למון פרסם סרטון בו הצהיר כי הוא "באמת מאמין גדול בחופש האמנות, בחופש הביטוי, בתיקון הראשון לחוקה, אבל אני גם זוכר שראיתי את ג'ורג' פלויד קורא לאמא שלו. אני זוכר אותו אומר 'אני לא יכול לנשום'. איפה בדיוק אני אמור לצחוק?".

בעקבות הסערה הסיר "פלייביל" את המודעה ופרסם התנצלות חריגה. "אנחנו מתנצלים ללא הסתייגות על כך שנתנו במה נוספת למודעה מלאת השנאה הזאת", נמסר מטעם המגזין, שהודיע כי יבחן מחדש את הליכי אישור המודעות. המגזין כינה את המודעה "מבישה וגרוטסקית", והודיע כי החברה שפרסמה אותה לא תוכל עוד להשתמש בלוח הדרושים או לקבל סיקור של הפרויקטים שלה. לדבריהם, העובדה שהמודעה עברה את מנגנוני הסינון היא כישלון שהנהלת החברה נושאת באחריות לו.

מאחורי היוזמה עומדת Busted Broadway, חברת תקליטים עצמאית מניו ג'רזי שנוסדה בשנה שעברה ומתמחה באלבומי מחזות זמר פרובוקטיביים. בין הפרויקטים שהיא מקדמת אפשר למצוא גם מחזמר על ג'ינגיס חאן ואחד המבוסס על סרט האימה "מרבה הרגליים האנושי". החברה הבהירה שנכון לעכשיו לא מדובר בהפקה שמתוכננת לעלות על במות ברודוויי, אלא באלבום קונספט שטרם הוקלט. "המחזמר שלנו אינו מקל ראש ברצח הנורא של ג'ורג' פלויד, אינו מצדיק אותו ואינו לועג לו", מסרו בתגובה. "זו סאטירה על התרבות, לא על האדם. אל תשפטו הצגה לפי הכותרת שלה, כפי שעושים רבים שלא ראו את התסריט או שמעו את המוזיקה".

מתוך המחזמר "סלאם פרנק" ( צילום: דניאל אדלסון )

אחד ממייסדי החברה, המלחין והמפיק קווין לינץ', כבר עמד בעבר במרכז מחלוקות סביב מדיניות הגיוון בתיאטרון האמריקני. בשנה שעברה תבע את תיאטרון האוף-ברודוויי Playwrights Horizons בטענה לאפליה גזעית, לאחר שגילה כי כרטיסים שהוצעו לצופים בני מיעוטים ב-39 דולר נמכרו לו ולבן זוגו ב-90 דולר. התביעה הסתיימה בפשרה מחוץ לבית המשפט. ביוני השנה היה שותף גם לתביעה נגד מפיקי המחזמר המצליח "מרשעת", בטענה שתוכנית התמחות מוזיקלית בתשלום מנעה ממנו הזדמנות להתמודד משום שהוא גבר לבן.

ברשתות החברתיות היו מי שהזכירו שהדרך ל"ג'ורג' פלויד: המחזמר" נסללה כבר לפני כן, על ידי מחזמר סאטירי אחר שמעורר סערה בניו יורק כבר יותר משנה: "סלאם פרנק" (Slam Frank), שהופך את סיפורה של אנה פרנק לפארודיה.

ההפקה מציגה את אנה פרנק כנערה פאנסקסואלית ממוצא לטיני בשם אניטה פרנקו, את אביה אוטו כגבר "נוירודיברגנטי" המשתמש באפליקציית ההיכרויות גריינדר, ואת אחותה מרגוט כיהודייה דתייה אדוקה. המחזמר, שעלה מחדש בספטמבר בתיאטרון באיסט וילג' זכה לביקורות מעורבות אך גם לביקוש שהביא להארכת ההרצה עד 4 בינואר 2027.

תוכניית המחזמר "סלאם פרנק" ( צילום: דניאל אדלסון )

יוצריו היהודים, אנדרו פוקס וג'ואל סיננסקי, טוענים כי מדובר בפארודיה על תרבות ה-Woke והאובססיה של התיאטרון האמריקני לייצוג מיעוטים. אולם המחזמר כולל גם סצנות שנויות במחלוקת במיוחד: באחת מהן אנה מחליטה לרצוח את משפחתה מחשש שאם ישרדו את השואה יהפכו לציונים וייקחו חלק בהקמת מדינת ישראל. בסצנה אחרת מופיעות דמויות של יהודים חרדים עם פאות ואף תותב ארוך, ששרות על כיבוש פלסטין, כסף ושליטה עולמית. כמה צופים כבר עזבו את האולם בזעם באמצע ההצגה, ואחרים האשימו את היוצרים בשימוש בסטריאוטיפים אנטישמיים. היוצרים מצדם עומדים על כך שהסאטירה מופנית נגד השיח הפוליטי שמאחורי הדימויים, ולא נגד היהודים.