השחקנית ג'ודי טרנר-סמית ("קווין וסלים", "טרון: ארס") ואחיה, ריצ'רד מארק אנתוני סמית, עומדים במרכזה של תביעה אזרחית שהגישו שלוש נשים, הטוענות כי סמית היה מעורב בסחר בסמים וכפה עליהן פעילות מינית בניגוד לרצונן. טרנר-סמית עצמה אינה מואשמת בביצוע המעשים המיניים הנטענים, אולם התובעות טוענות כי סיפקה לאחיה מגורים, כלי רכב ותמיכה כספית שאפשרו לו להמשיך בהתנהלותו - אף שלטענתן ידעה על מעשיו. נציג מטעמה של השחקנית דחה את הטענות בתוקף וכינה את התביעה "בדיונית" וחסרת בסיס.

גלריה ג'ודי טרנר סמית' בטקס פרסי אינדפנדנט ספיריט, 2023 ( צילום: AP Photo/Chris Pizzello )

התביעה הוגשה ביום חמישי לבית המשפט העליון של מחוז לוס אנג'לס בידי שלוש נשים המזוהות במסמכים כג'יין דו 1, 2 ו-3. לפי כתב התביעה, שלוש הנשים מאשימות את ריצ'רד סמית בשורה של מעשים, בהם תקיפה מינית, כליאת שווא וגרימת מצוקה נפשית. בתביעה נטען כי הנשים הגיעו, בנפרד, לבתים ולמסיבות שבהם היו סמים, כלי נשק ופעילות מינית, וכי סמית לחץ עליהן להשתמש בסמים ולקיים פעילות מינית שלא בהסכמתן.

אחת התובעות טוענת כי ביוני 2024 הגיעה לבית בלוס אנג'לס בהזמנתו של סמית, שם נתקלה בקוקאין, כלי נשק ופעילות מינית. לדבריה, בהמשך הוא בודד אותה בחדר, הגביל את יכולתה לעזוב ולחץ עליה לצרוך סמים, לפני שהוא וגבר נוסף ניסו לערב אותה בפעילות מינית בניגוד לרצונה.

תובעת אחרת טוענת כי מערכת היחסים שלה עם סמית הפכה בהדרגה לכפייתית ולא-בריאה, וכי הוא ניסה לשלוט בה. היא טוענת כי הייתה עדה גם היא לשימוש ולמכירת סמים, ולמסיבות מין ולנוכחות של כלי נשק, כשלדבריה הופעל עליה לחץ להשתתף במכירת סמים או בהעברתם, ולקיים יחסי מין עם סמית וגברים אחרים. התובעת השלישית טוענת כי סמית הציע לה מקום מגורים בתמורה למין, וכי בהמשך כפה עליה פעילות מינית ולחץ עליה להשתמש בסמים ולמכור אותם.

ג'ודי טרנר סמית' וג'ושוע ג'קסון ( צילום: Evan Agostini/Invision/AP )

הטענות נגד טרנר-סמית שונות מאלה שמופנות כלפי אחיה. לפי התביעה, השחקנית בת ה-40 סיפקה או מימנה עבורו בתים, כלי רכב וסיוע כספי, בזמן שלטענת התובעות היא ידעה על התנהלותו. במסמכים אף מודגש כי התובעות אינן מבקשות להטיל עליה אחריות רק בשל היותה אחותו של סמית, אלא בשל מה שהן מגדירות כ"מעשים, מחדלים, ידע, סיוע, משאבים והתנהלות הקשורה לנכסים", שאפשרו לכאורה את המשך מעשיו.

אחת הנשים טוענת כי סמית עצמו אמר לה שאחותו ידעה על פעילות הסמים שלו, השתמשה עימו בקוקאין ואף סייעה לממן רכישת סמים. אותה אישה טוענת כי סמית סיפר לה גם שטרנר-סמית שילמה את חשבונותיו ומימנה את אורח חייו, וכי העניקה לו מכונית אאודי שבה השתמש לכאורה להעברת חבילות שהכילו סמים. עם זאת, בכתב התביעה עצמו מצוין כי הטענות הללו מבוססות על דברים שסמית לכאורה אמר לתובעת ואינן מהוות ראיה עצמאית לכך שטרנר-סמית אכן ידעה על המעשים המיוחסים לו.

ג'ודי טרנר סמית' ( צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP )

התובעות טוענות בנוסף כי סמית השתמש בשמה ובפרסומה של אחותו כדי לעורר אמון בקרב נשים ולהפחית את חששותיהן. בין היתר, לפי כתב התביעה, הוא נהג לומר כי בעבר הוא היה זה שדאג לאחותו וכעת "היא דואגת לו" ו"משלמת את החשבונות שלו".

טרנר-סמית נתבעת בין היתר בעילות של רשלנות וסיוע למעשים המיוחסים לאחיה. היא אינה מואשמת בכך שהשתתפה בעצמה בתקיפות המיניות הנטענות.

נציג מטעמה של השחקנית הכחיש את הדברים באופן גורף. "זוהי תביעה בדיונית שהוגשה על ידי מישהי שמטרידה את ג'ודי תוך שהיא מסתתרת מאחורי הכינוי 'ג'יין דו'", מסר. "הטענות אינן נכונות. זהו ניצול לרעה של מערכת המשפט, שמאפשר למישהו להמציא עובדות ולהגיש מסמכים משפטיים חסרי בסיס". אנשיה של טרנר-סמית טוענים בנוסף כי למרות שהתביעה הוגשה לכאורה בידי שלוש נשים אנונימיות, למעשה מדובר באישה אחת שמציגה את עצמה כשלוש תובעות שונות - טענה שגם היא טרם הוכרעה.

מתוך "קווין וסלים" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

שלוש התובעות מבקשות פיצויים, לרבות פיצויים עונשיים, וכן סעדים נוספים והוצאות משפט, וביקשו לקיים משפט בפני חבר מושבעים. בשלב זה מדובר בטענות במסגרת תביעה אזרחית, והן טרם הוכחו בבית המשפט.