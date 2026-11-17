הקליפ האלים והתגובות הכועסות: נועה קירל ונסרין קדרי חוטפות ביקורת חריפה ברשתות החברתיות בעקבות הקליפ לדואט החדש שלהן.
בקליפ לשיר שנקרא ״טרנטינו״ נראו השתיים מכניסות גופת אדם לפח זבל ושופכות עליו חומר שנראה כמו דלק - והתגובות הקשות לא איחרו לבוא, כשחלקן מתייחסות בביטול לאזהרת הצפייה שמופיעה בתחילת הקליפ.
״את יודעת ש-90 אחוז מהקהל שלך בטיקטוק עדיין בבית ספר יסודי נכון?״ נכתב בתגובה לנועה קירל באינסטגרם שלה. ״למה האלימות? יש לך אחריות״, הוסיפו העוקבים לתקוף את קירל וקדרי, ״תעבירי מסרים חינוכיים וחשובים, גם ככה האלימות בארץ על הפנים״.
עדי, עוקבת אחרת הגיבה: ״אני מאוד אוהבת את שתיכן, וחשוב לי להגיד את זה דווקא מהמקום שלי כשחקנית. ברור לי שהיום הרבה סרטים וסדרות עוסקים ברצח, באלימות ובתכנים קשים, אבל בעיניי יש הבדל בין יצירה קולנועית שמספרת סיפור לבין קליפ של שתיכן, שמייצגות בעיניי משהו אחר לגמרי. אין שום הצדקה לכך שקליפ כזה יתבסס כולו על רצח, דם ואלימות. זה פשוט לא מתחבר בעיניי למי שאתן ולמסר שאתן מייצגות, ולכן הבחירה הזאת צורמת לי״.
תגובה נוספת כתבה: ״שתיכן אלילות אבל זה אשכרה עושה האדרה לפשע״. התגובות המשיכו בקו התקיף: ״אבל למה שוב פעם אלימות״, כתב שמואל, ״זה מה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יראו?״. קירל המשיכה לספוג אש: ״תספרי לנו אם היית מסכימה לילדים שלך לראות קליפ כזה״.
יש לציין כי לצד התגובות הזועמות היו כאלה שנהנו מהתוכן והגיבו בפרגון לקליפ החדש.