״את יודעת ש-90 אחוז מהקהל שלך בטיקטוק עדיין בבית ספר יסודי נכון?״ נכתב בתגובה לנועה קירל באינסטגרם שלה. ״למה האלימות? יש לך אחריות״, הוסיפו העוקבים לתקוף את קירל וקדרי, ״תעבירי מסרים חינוכיים וחשובים, גם ככה האלימות בארץ על הפנים״.

״את יודעת ש-90 אחוז מהקהל שלך בטיקטוק עדיין בבית ספר יסודי נכון?״ נכתב בתגובה לנועה קירל באינסטגרם שלה. ״למה האלימות? יש לך אחריות״, הוסיפו העוקבים לתקוף את קירל וקדרי, ״תעבירי מסרים חינוכיים וחשובים, גם ככה האלימות בארץ על הפנים״.

״את יודעת ש-90 אחוז מהקהל שלך בטיקטוק עדיין בבית ספר יסודי נכון?״ נכתב בתגובה לנועה קירל באינסטגרם שלה. ״למה האלימות? יש לך אחריות״, הוסיפו העוקבים לתקוף את קירל וקדרי, ״תעבירי מסרים חינוכיים וחשובים, גם ככה האלימות בארץ על הפנים״.