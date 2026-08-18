הרעיון למחקר, מתברר, נולד בעקבות כמעט-תאונה שחווה החוקר הראשי, ד"ר וישאל פאטל, בעצמו. לדבריו, לאחר יציאת אלבום של טיילור סוויפט אשתו שלחה לו הודעה ובה המלצות לשירים חדשים. "נהגתי, התחלתי לגלול בספוטיפיי כדי למצוא אותם, וכשהרמתי את המבט גיליתי שאני סוטה מהנתיב", סיפר. פאטל, שכבר עבד עם המאגר הפדרלי של תאונות דרכים קטלניות, הבין שאיש לא בדק עד אז את ימי השקת האלבומים, "אחד הרגעים הבודדים שבהם מיליוני אנשים שולחים יד לטלפונים שלהם בו-זמנית מסיבה שאינה שליחת הודעות".

הרעיון למחקר, מתברר, נולד בעקבות כמעט-תאונה שחווה החוקר הראשי, ד"ר וישאל פאטל, בעצמו. לדבריו, לאחר יציאת אלבום של טיילור סוויפט אשתו שלחה לו הודעה ובה המלצות לשירים חדשים. "נהגתי, התחלתי לגלול בספוטיפיי כדי למצוא אותם, וכשהרמתי את המבט גיליתי שאני סוטה מהנתיב", סיפר. פאטל, שכבר עבד עם המאגר הפדרלי של תאונות דרכים קטלניות, הבין שאיש לא בדק עד אז את ימי השקת האלבומים, "אחד הרגעים הבודדים שבהם מיליוני אנשים שולחים יד לטלפונים שלהם בו-זמנית מסיבה שאינה שליחת הודעות".

הרעיון למחקר, מתברר, נולד בעקבות כמעט-תאונה שחווה החוקר הראשי, ד"ר וישאל פאטל, בעצמו. לדבריו, לאחר יציאת אלבום של טיילור סוויפט אשתו שלחה לו הודעה ובה המלצות לשירים חדשים. "נהגתי, התחלתי לגלול בספוטיפיי כדי למצוא אותם, וכשהרמתי את המבט גיליתי שאני סוטה מהנתיב", סיפר. פאטל, שכבר עבד עם המאגר הפדרלי של תאונות דרכים קטלניות, הבין שאיש לא בדק עד אז את ימי השקת האלבומים, "אחד הרגעים הבודדים שבהם מיליוני אנשים שולחים יד לטלפונים שלהם בו-זמנית מסיבה שאינה שליחת הודעות".

פאטל, חוקר בבית הספר לרפואה של הרווארד, הסביר: "החלק הידני - לפתוח את נעילת הטלפון, לפתוח את האפליקציה, לגלול ברשימת השירים ולבחור שיר - גורם לנהג להסיר את העיניים מהכביש ויד אחת מההגה, וזה המרכיב המסוכן באופן הברור יותר. אבל יש גם רובד קוגניטיבי, מוזיקה לא מוכרת דורשת יותר תשומת לב ממשהו ששמעת מאה פעמים, ומחקרים שנערכו באמצעות סימולטורים מראים שמוזיקה חדשה ואנרגטית פוגעת באופן מדיד בביצועי הנהיגה. סביר להניח ששני הגורמים משחקים כאן תפקיד".

פאטל, חוקר בבית הספר לרפואה של הרווארד, הסביר: "החלק הידני - לפתוח את נעילת הטלפון, לפתוח את האפליקציה, לגלול ברשימת השירים ולבחור שיר - גורם לנהג להסיר את העיניים מהכביש ויד אחת מההגה, וזה המרכיב המסוכן באופן הברור יותר. אבל יש גם רובד קוגניטיבי, מוזיקה לא מוכרת דורשת יותר תשומת לב ממשהו ששמעת מאה פעמים, ומחקרים שנערכו באמצעות סימולטורים מראים שמוזיקה חדשה ואנרגטית פוגעת באופן מדיד בביצועי הנהיגה. סביר להניח ששני הגורמים משחקים כאן תפקיד".

פאטל, חוקר בבית הספר לרפואה של הרווארד, הסביר: "החלק הידני - לפתוח את נעילת הטלפון, לפתוח את האפליקציה, לגלול ברשימת השירים ולבחור שיר - גורם לנהג להסיר את העיניים מהכביש ויד אחת מההגה, וזה המרכיב המסוכן באופן הברור יותר. אבל יש גם רובד קוגניטיבי, מוזיקה לא מוכרת דורשת יותר תשומת לב ממשהו ששמעת מאה פעמים, ומחקרים שנערכו באמצעות סימולטורים מראים שמוזיקה חדשה ואנרגטית פוגעת באופן מדיד בביצועי הנהיגה. סביר להניח ששני הגורמים משחקים כאן תפקיד".