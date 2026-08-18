השקת אלבומים מצליחים של אמנים פופולריים כמו הארי סטיילס, טיילור סוויפט באד באני ואחרים עשויה להיות קשורה לעלייה במספר ההרוגים בתאונות דרכים, כך טוען מחקר חדש של חוקרים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד. לפי המחקר, בימים שבהם יוצאים אלבומים פופולריים נרשמו בממוצע 18 הרוגים נוספים בכבישי ארצות הברית.
המחקר, שפורסם בכתב העת JAMA Network Open, בחן את נתוני ההרוגים בתאונות דרכים בארצות הברית סביב מועדי יציאתם של עשרה מהאלבומים המוזרמים ביותר בספוטיפיי בין השנים 2017 ל-2022. החוקרים חישבו כי עשר ההשקות שנבדקו היו קשורות לכ-182 מקרי מוות נוספים בכבישים. לצורך המחקר השתמשו החוקרים בנתוני המאגר האמריקני לתאונות דרכים קטלניות (FARS), ובחנו את מספר ההרוגים בעשרת הימים שלפני ואחרי כל השקת אלבום.
צוות החוקרים מעריך כי העומס הקוגניטיבי שנגרם מהאזנה למוזיקה לא מוכרת, בשילוב עם גלילה ברשימות השמעה בטלפונים חכמים, עלול להסיח את דעתם של נהגים באופן מסוכן. לפי הממצאים, מספר ההרוגים בתאונות דרכים עולה ב-15% בימים שבהם יוצאים אלבומים חדשים.
המחקר הראה כי היקף הזרמות המוזיקה עלה ב-43% - מממוצע של 86.1 מיליון ל-123.3 מיליון השמעות - בימים שבהם יצאו אלבומים מתוקשרים, ולאחר מכן ירד בכ-30% במהלך עשרת הימים שלאחר ההשקה. האלבום Midnights של טיילור סוויפט עמד בראש הרשימה, עם כמעט 185 מיליון השמעות ביום הראשון לצאתו ב-21 באוקטובר 2022, ואילו Harry's House של הארי סטיילס הושמע כמעט 100 מיליון פעמים עם צאתו.
הרעיון למחקר, מתברר, נולד בעקבות כמעט-תאונה שחווה החוקר הראשי, ד"ר וישאל פאטל, בעצמו. לדבריו, לאחר יציאת אלבום של טיילור סוויפט אשתו שלחה לו הודעה ובה המלצות לשירים חדשים. "נהגתי, התחלתי לגלול בספוטיפיי כדי למצוא אותם, וכשהרמתי את המבט גיליתי שאני סוטה מהנתיב", סיפר. פאטל, שכבר עבד עם המאגר הפדרלי של תאונות דרכים קטלניות, הבין שאיש לא בדק עד אז את ימי השקת האלבומים, "אחד הרגעים הבודדים שבהם מיליוני אנשים שולחים יד לטלפונים שלהם בו-זמנית מסיבה שאינה שליחת הודעות".
פאטל, חוקר בבית הספר לרפואה של הרווארד, הסביר: "החלק הידני - לפתוח את נעילת הטלפון, לפתוח את האפליקציה, לגלול ברשימת השירים ולבחור שיר - גורם לנהג להסיר את העיניים מהכביש ויד אחת מההגה, וזה המרכיב המסוכן באופן הברור יותר. אבל יש גם רובד קוגניטיבי, מוזיקה לא מוכרת דורשת יותר תשומת לב ממשהו ששמעת מאה פעמים, ומחקרים שנערכו באמצעות סימולטורים מראים שמוזיקה חדשה ואנרגטית פוגעת באופן מדיד בביצועי הנהיגה. סביר להניח ששני הגורמים משחקים כאן תפקיד".
עם זאת, המחקר אינו מוכיח כי יציאתו של אלבום חדש של סוויפט, דרייק או כל אמן אחר גורמת לתאונות דרכים. החוקרים גם הבהירו כי אינם יכולים לקבוע בוודאות שהשימוש בטלפונים חכמים היה גורם בתאונות, אך הם מצאו כי דפוס מקרי המוות בימים שבהם הושקו אלבומים תאם יותר להסחת דעת מאשר לגורמים אחרים. בימים אלה נרשמו יותר מקרי מוות בקרב נהגים שנסעו לבדם במכונית, נהגים צעירים, נהגים שלא היו תחת השפעת אלכוהול ונהגים שנסעו בשעות היום בימים עם מזג אוויר בהיר - נתונים שלדברי החוקרים מצביעים על כך שאלכוהול, סמים או עייפות אינם מסבירים את העלייה.
"זו טביעת האצבע שהיית מצפה לראות במקרה של הסחת דעת, ובערך ההפך ממה שהיית מצפה לראות במקרה של נהיגה תחת השפעה או עייפות", הוסיף פאטל. צוות המחקר התחשב גם בימי השבוע שבהם יצאו האלבומים. אלבומים רבים יוצאים בימי שישי, שבהם ממילא חלה בדרך כלל עלייה בתאונות הדרכים לקראת סוף השבוע. אולם גם לאחר שהחוקרים הביאו בחשבון את העלייה הרגילה של ימי שישי, הם עדיין מצאו עלייה במספר ההרוגים.
בין האלבומים הבולטים הנוספים שנכללו במחקר ושייתכן כי יציאתם לוותה בעלייה במספר ההרוגים בכבישים היו Certified Lover Boy ו-Scorpion של דרייק, Un Verano Sin Ti של באד באני ו-Mr. Morale & The Big Steppers של קנדריק למאר. גם ההוצאה המחודשת של Red של סוויפט מ-2021 והאלבום שלה Folklore מ-2020 נכללו ברשימה.
מבין האלבומים שנבדקו, Her Loss של דרייק ו-21 סאבאג' נקשר לעלייה הגדולה ביותר במספר ההרוגים, ואחריו Mr. Morale של קנדריק ו-Un Verano Sin Ti של באד באני. Donda של קניה ווסט שנבדק היה האלבום היחיד מבין העשרה שנקשר דווקא לירידה במספר ההרוגים.
החוקרים טענו כי פלטפורמות מוזיקה יכולות לעשות יותר כדי להעלות את מודעות הנהגים לסכנות. הם גם קראו לנהגים לבחור ולהפעיל את המוזיקה לפני תחילת הנסיעה, או לאפשר לנוסעים האחרים ברכב לטפל בבחירת המוזיקה, כדי להימנע מהסחת דעת.