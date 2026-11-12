הבמאית הישראלית עלמה הראל ממשיכה לעורר עניין בהוליווד, כאשר הלילה (בין רביעי לחמישי) נחשפה רשימת הליהוקים הנוצצת לסרטה החדש והמסקרן Wet.

גלריה עלמה הראל איגוד הבמאים ( צילום: gettyimages )

בסרט, שאותו היא כתבה עם כריסטיאן סטנגבי, תככב סוללה מרשימה של שחקנים איכותיים ומפורסמים. בין השמות אפשר למצוא את חוויאר בארדם, קונור סטורי - אחד השמות הכי לוהטים וסקסיים כעת בזכות הסדרה הלהט"בית "יריבות לוהטת"; רבקה פרגוסון שמוכרת מסרטי "משימה בלתי אפשרית" ו"חולית"; אודסה א'זיון, שפרצה עם "מרטי סופרים" ובקרוב נראה אותה ב"ליבריישן", סרט של ישראלי נוסף שעושה חיל בהוליווד - גיא נתיב. עוד ברשימה: הזמרת הספרדייה זוכת הגראמי רוסליה ולוקאס האס ("ספיידר נואר").

מסתבר שלבארדם, הידוע בפעילותו הפרו-פלסטינית ובהצהרות אנטי-ישראליות נוקבות ונוהג להסתובב על שטיחים אדומים עם כאפיה לצווארו כאות הזדהות עם תושבי עזה, אין שום בעיה לשתף פעולה עם הראל, ילידת רחובות. כזכור השחקן אף חתם על עצומה של אנשי ונשות קולנוע הקוראים להחרים עבודה עם מוסדות וחברות קולנוע ישראליות ש"מעורבות בפשעי מלחמה, רצח עם ואפרטהייד נגד העם הפלסטיני".

רוסליה, קונור סטורי, חאווייר בארדם ( צילום: AP /Rebecca Blackwell, Mike Coppola/Getty Images, REUTERS/Daniel Cole )

Wet הוא אחד הפרויקטים המסקרנים שמתגבשים עכשיו בהוליווד. עדיין חל איפול על העלילה, אך ידוע שהיא מתרחשת על סיפונה של יאכטה מפוארת, והסרט, שעתיד להצטלם במהלך 2027, מתואר כ"הרפתקה ימית פרועה ומפתה". מדובר בדרמה משפחתית עם אלמנטים של קומדיה שחורה וסאטירה חברתית. וכבר משווים אותו לסדרה המוערכת "יורשים", בזכות העיסוק במשפחה, כוח, כסף ומאבקי שליטה, ולסרט "משולש של עצבות", הסאטירה על עשירים, מעמדות וכוח. אמש נודע כי חברת Lionsgate רכשה את זכויות ההפצה של הסרט בצפון אמריקה ובבריטניה.

עלמה הראל ( Getty Images )

הראל (51) הייתה אושייה תל אביבית מוכרת בתחילת שנות ה-90. תחילה עבדה כברמנית במועדון אלנבי 58, ואז הפכה למגישת טלוויזיה מרהיבה ואנרגטית, שבין היתר הנחתה את התוכנית "תוצרת הארץ". פרט לכך צילמה מופעים של זמרים ולהקות. בהמשך עברה להוליווד, והייתה נשואה לבמאי הישראלי בועז יכין ("פרש", "לזכור את הטיטאנים"). הראל ביימה קליפים עטורי פרסים, ובין היתר שיתפה פעולה עם להקת ביירות.

ב-2011, הגיעה הפריצה של הבמאית עם הסרט התיעודי החזק והפיוטי "בומבי ביץ'" על אתר נופש בקליפורניה שהיה פופולרי בשנות ה-50 והפך למקום מוזנח ומתפורר. הסרט סימן את הראל כהבטחה, כשבין היתר זכה בפרס הסרט התיעודי בפסטיבל טרייבקה. עוד התפרסמה בזכות שיתוף הפעולה עם שייה לה-באף, שכלל קליפים (בהם קליפ של הלהקה האיסלנדית סיגר רוס בכיכובו) וסרט עלילתי - הדרמה האוטוביוגרפית "האני בוי" (2019), שזכתה בפרסים רבים, והתבססה על דברים שחווה כילד פלא, ועל מערכת היחסים הבעייתית עם אביו - ליצן רודיאו לשעבר שהתעלל בו נפשית ופיזית. בסרטיה, הראל מרבה לעסוק בשבר של החלום האמריקאי.

ב-2021 ביימה הראל ביימה את - Shadow Kingdom: The Early Songs of Bob Dylan; ב-2024 יצרה את הסדרה "האישה באגם" באפל TV פלוס - סדרת הטלוויזיה הראשונה של נטלי פורטמן ולצידה הופיעו מוזס אינגרם וביירון באוורס, בן זוגה של הראל ואבי בנה.

נטלי פורטמן ( צילום: Evan Agostini/Invision/AP )