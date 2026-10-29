מאות סופרים, משוררים, אמנים ואנשי תרבות מכל תחומי היצירה פנו אמש (רביעי) לגדי איזנקוט ולראשי המפלגות היהודיות המתנגדות לממשלת נתניהו, בקריאה לחבור למפלגות הערביות ולפעול יחד להחלפת הממשלה.

בין החותמים על המכתב נמנים השחקנים איתי טיראן, אסתי זקהיים ושרון אלכסנדר, המחזאי יהושוע סובול, הסופרת צרויה שלו והסופרת והמאיירת דניאלה לונדון דקל. "המפלגות הערביות מושיטות יד לתיקון, ואל לנו להתעלם מהיד המושטת", כתבו היוצרים, וקראו למפלגות היהודיות והערביות להתאחד לגוש משותף.

גלריה איתי טיראן, אסתי זקהיים ויהושוע סובול ( צילום: שאול גולן, עוז מועלם, אלי דסה )

"אנחנו, סופרות וסופרים, משוררות ומשוררים, אנשי ונשות תיאטרון, אומניות ואמנים בכל תחומי היצירה, קוראים לגוש השינוי כולו, על אגפיו היהודים והערבים, להתאחד לגוש אחד ולחבור למעשה אמיץ, פורץ דרך והיסטורי כדי ליצור מציאות טובה יותר, שוויונית, סובלנית ומשותפת", נכתב במכתב.

"אנו מבקשים לדלג מעל מהמורות הדעות הקדומות, הגזענות, ההסתה אליהן הורגלנו, ולפעול מתוך אינטרס משותף כדי לבלום את המשכה של מציאות הכאוס של ממשלת הימין-קיצוני על מלא, ושל נתניהו".

עוד הוסיפו החותמים: "שיתופי פעולה פוליטיים לא מתקיימים מתוך חיבה או שנאה אלא מתוך מטרה משותפת. בימים הקריטיים האלה, נוכח סכנה אמיתית להמשך קיומה של הדמוקרטיה והמדינה כגוף המגן על אזרחיו, אחרי ההרס הפנימי, המלחמות הממושכות, הבידוד ההולך וגובר בעולם והאלימות המתפשטת שזרעה כאן ממשלת הימין, אנו מבקשים לשנס מותניים ולהציל יחד את ביתנו המשותף מהרס מוחלט".

קלפי ביום הבחירות ( צילום: דנה קופל )