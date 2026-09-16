תנועת "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר מפרסמות היום (רביעי) את רשימת האמנים שישתתפו בטקס הזיכרון הלאומי לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. הטקס יתקיים ב-7 באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב, בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, ויחל בשעה 21:15. במקביל, נפתחת היום ההרשמה לכרטיסים לקהל הרחב.
בין האמנים שישתתפו בטקס: שלמה ארצי, גלי עטרי, מירי מסיקה, עברי לידר, רן דנקר, הראל סקעת, אושר כהן, אמיר דדון, ארקדי דוכין, ואלרי חמאתי, יובל דיין, ליהי טולדנו, משי קלינשטיין, נונו, נועם בתן, עדן גולן, עילי בוטנר, רוני דלומי ותמיר גרינברג.
טקס הזיכרון, שצמח מיוזמת המשפחות שנפגעו ב-7 באוקטובר, ייערך השנה בפעם השלישית. בדומה לשנתיים הקודמות, הוא צפוי להיות משודר בערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל, בהם כאן 11, קשת 12, רשת 13 ו-i24 בעברית, וכן בתחנות הרדיו, בשידורי סטרימינג, ברשתות שידור זרות ובהקרנות קהילתיות בארץ ובעולם.
הטקס ממומן במלואו באמצעות הציבור, ובימים אלה ממשיכים המארגנים בקמפיין גיוס ההמונים. לדברי המשפחות, הגעה ליעד הגיוס תאפשר לקיים את האירוע במתכונת של פארק פתוח ולהכניס אליו רבבות משתתפים.
במקביל לטקס משיקות היום המשפחות קמפיין זיכרון ארצי תחת הכותרת "ישראל לא שוכחת", שמטרתו להחזיר למרחב הציבורי את המראות, הקולות והסיפורים מ-7 באוקטובר. במסגרת הקמפיין יפורסמו בין היתר סרטונים ובהם הקלטות מרגעיהם האחרונים של סמ"ר ראם מאיר בטיטו ז"ל, לוחם גולני שנפל בקרב במוצב כיסופים; ליאל חצרוני ז"ל, שנרצחה עם אחיה התאום ינאי ודודתם איילה בבית של פסי בקיבוץ בארי; וניצן רחום ז"ל, שנרצחה כשהייתה בחודש הרביעי להריונה יחד עם בן זוגה לידור לוי ז"ל במיגונית ברעים.
יונתן שמריז, מייסד תנועת "קומו" ואחיו של אלון שמריז ז"ל, אמר: "הטקס השנה הולך להיות אירוע קשה וכואב, אבל אסור לנו לשכוח את הטבח שעברנו, אסור לתת לזיכרון להתעמעם. מחובתנו המוסרית והקיומית להמשיך ולהנציח את היקירים שאיבדנו. אני קורא לכל עם ישראל להמשיך ולתמוך במימון ההמונים של הטקס עד להגעה ליעד, כדי שנוכל לפתוח את הפארק ולהפוך אותו לאירוע הזיכרון הגדול בתולדות המדינה, עם רבבות ישראלים בקהל. כמו בכל שנה, אחי הקטן, אלון הגיבור, ילווה אותי במחשבות ובזיכרונות וכל דבר שאני עושה הוא בזכותו ולאורו".