במקביל לטקס משיקות היום המשפחות קמפיין זיכרון ארצי תחת הכותרת "ישראל לא שוכחת", שמטרתו להחזיר למרחב הציבורי את המראות, הקולות והסיפורים מ-7 באוקטובר. במסגרת הקמפיין יפורסמו בין היתר סרטונים ובהם הקלטות מרגעיהם האחרונים של סמ"ר ראם מאיר בטיטו ז"ל, לוחם גולני שנפל בקרב במוצב כיסופים; ליאל חצרוני ז"ל, שנרצחה עם אחיה התאום ינאי ודודתם איילה בבית של פסי בקיבוץ בארי; וניצן רחום ז"ל, שנרצחה כשהייתה בחודש הרביעי להריונה יחד עם בן זוגה לידור לוי ז"ל במיגונית ברעים.

במקביל לטקס משיקות היום המשפחות קמפיין זיכרון ארצי תחת הכותרת "ישראל לא שוכחת", שמטרתו להחזיר למרחב הציבורי את המראות, הקולות והסיפורים מ-7 באוקטובר. במסגרת הקמפיין יפורסמו בין היתר סרטונים ובהם הקלטות מרגעיהם האחרונים של סמ"ר ראם מאיר בטיטו ז"ל, לוחם גולני שנפל בקרב במוצב כיסופים; ליאל חצרוני ז"ל, שנרצחה עם אחיה התאום ינאי ודודתם איילה בבית של פסי בקיבוץ בארי; וניצן רחום ז"ל, שנרצחה כשהייתה בחודש הרביעי להריונה יחד עם בן זוגה לידור לוי ז"ל במיגונית ברעים.

במקביל לטקס משיקות היום המשפחות קמפיין זיכרון ארצי תחת הכותרת "ישראל לא שוכחת", שמטרתו להחזיר למרחב הציבורי את המראות, הקולות והסיפורים מ-7 באוקטובר. במסגרת הקמפיין יפורסמו בין היתר סרטונים ובהם הקלטות מרגעיהם האחרונים של סמ"ר ראם מאיר בטיטו ז"ל, לוחם גולני שנפל בקרב במוצב כיסופים; ליאל חצרוני ז"ל, שנרצחה עם אחיה התאום ינאי ודודתם איילה בבית של פסי בקיבוץ בארי; וניצן רחום ז"ל, שנרצחה כשהייתה בחודש הרביעי להריונה יחד עם בן זוגה לידור לוי ז"ל במיגונית ברעים.