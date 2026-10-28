הזמרת מאיה דדון צפויה לעמוד לדין משמעתי בצה"ל, לאחר שפרסמה אתמול (שלישי), ביום הבחירות, תמונה שלה מהקלפי כשהיא לבושה במדי צה"ל ומחזיקה בפתק הצבעה של הליכוד.
דדון העלתה את התמונה לסטורי בחשבון האינסטגרם שלה, לצד הכיתוב "לצאת ולהצביע כל קול חשוב!!". כעבור דקות ספורות מחקה את הפרסום.
ההליך מול דדון יקרה לאור העובדה שבצבא דורשים מהחיילים בשירות להימנע מהבעת עמדה פוליטית, מוויכוחים או מכל ניסיון להשפעה פוליטית בתוך היחידות. גם בהתייחס לרשתות החברתיות, בצה"ל אוסרים על חיילים להביע כל עמדה. בכלל הפלטפורמות חל איסור מוחלט לסמן לייק, להגיב, לשתף או להפיץ פוסטים של מפלגות או פוליטיקאים. כמו כן, גם בצה"ל, כמו באזרחות, חל איסור מוחלט לצלם בתוך מתחם הקלפי.
מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "החיילת המתועדת צפויה להישפט על פי הפקודות. צה"ל הוא צבא ממלכתי וא-פוליטי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בצה"ל, במדיו או בסמליו לצרכים פוליטיים, לרבות ברשתות החברתיות ולהכנסת תכנים פוליטיים למסגרות השירות בו".
מטעם הזמרת בחרו שלא להגיב.