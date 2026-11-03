פסטיבל הפסנתר ה-28 יתקיים זו השנה השלישית באילת וייפתח בערב ראש השנה האזרחית. הפסטיבל ייערך בין 31 בדצמבר 2026 ל-2 בינואר 2027, ומחירי הכרטיסים למופע יחיד נעים בין 149 שקלים ל-229 שקלים.
ערב השנה האזרחית החדשה ייפתח במופע סולו של אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר. בהמשך יעלו שלומי שבת, שיחגוג 40 שנות יצירה ויארח את לאה שבת, ורוקפור, שיציינו 30 שנה לאלבום המחווה "בחזרה לשבלול", ישיקו מיני-אלבום "בחזרה לשבלול – צד נוסף" ויארחו את מאור כהן. נונו תארח לראשונה את עלמה גוב, ובחצות יופיעו במקביל שלום חנוך בקונצרט רוק מיוחד לסילבסטר ואתניקס שייחתמו את השנה במסיבה.
בין האמנים שיופיעו ביום הראשון של 2027 נמצאים אהוד בנאי והלהקה, עם הקלידן והפסנתרן שאול עשת; אסף אבידן במופע להקה; ריקי גל שחוגגת 60 שנות קריירה ותארח את דנה ברגר, ויוני רכטר שיארח את רונה קינן. אסף אמדורסקי ישיר וינגן את שירי אביו, בני אמדורסקי, במופע "אני גיטרה ופסנתר"; שלומי שבן יארח את ג'ימבו ג'יי; ליילי יארחו את אלון עדר ומוניקה סקס יארחו את הפסנתרן גיא מינטוס. עוד באותו היום - הילה רוח במופע להקה אקוסטי, אניה בוקשטיין במופע פסנתר וליהי טולדנו במופע להקה.
ביום האחרון של הפסטיבל דני רובס יארח את נורית גלרון, אפרת גוש תעלה עם המופע "סוף סוף אושר" והראפר כהן יעלה עם מופע טריו ג'אז. את הפסטיבל תנעל תיסלם, שמציינת 46 שנה להיווסדה ומשתתפת בו לראשונה.