ערב השנה האזרחית החדשה ייפתח במופע סולו של אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר. בהמשך יעלו שלומי שבת, שיחגוג 40 שנות יצירה ויארח את לאה שבת, ורוקפור, שיציינו 30 שנה לאלבום המחווה "בחזרה לשבלול", ישיקו מיני-אלבום "בחזרה לשבלול – צד נוסף" ויארחו את מאור כהן. נונו תארח לראשונה את עלמה גוב, ובחצות יופיעו במקביל שלום חנוך בקונצרט רוק מיוחד לסילבסטר ואתניקס שייחתמו את השנה במסיבה.

ערב השנה האזרחית החדשה ייפתח במופע סולו של אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר. בהמשך יעלו שלומי שבת, שיחגוג 40 שנות יצירה ויארח את לאה שבת, ורוקפור, שיציינו 30 שנה לאלבום המחווה "בחזרה לשבלול", ישיקו מיני-אלבום "בחזרה לשבלול – צד נוסף" ויארחו את מאור כהן. נונו תארח לראשונה את עלמה גוב, ובחצות יופיעו במקביל שלום חנוך בקונצרט רוק מיוחד לסילבסטר ואתניקס שייחתמו את השנה במסיבה.

ערב השנה האזרחית החדשה ייפתח במופע סולו של אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר. בהמשך יעלו שלומי שבת, שיחגוג 40 שנות יצירה ויארח את לאה שבת, ורוקפור, שיציינו 30 שנה לאלבום המחווה "בחזרה לשבלול", ישיקו מיני-אלבום "בחזרה לשבלול – צד נוסף" ויארחו את מאור כהן. נונו תארח לראשונה את עלמה גוב, ובחצות יופיעו במקביל שלום חנוך בקונצרט רוק מיוחד לסילבסטר ואתניקס שייחתמו את השנה במסיבה.