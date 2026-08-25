אגדת מוזיקת הקאנטרי, השחקנית והיוצרת דולי פרטון הלכה הערב (שלישי) לעולמה בגיל 80 - כך הודיע אחיינה, בריאן סיבר, בסרטון שפורסם בחשבון האינסטגרם הרשמי שלה בשם משפחת פרטון. "דולי פתחה דלתות לזמרים, לכותבי שירים, למוזיקאים ולחולמים מכל שכבות החברה. בזכות הדוגמה שהציבה - האמנו שהכול אפשרי", אמר סיבר. "היא תמיד הייתה שם - בטלוויזיה שלכם, על הפטיפון, בדיסק ובפלייליסט שבטלפון - והפכה לחלק מהמשפחה המורחבת שלכם, בין שאהבתם זאת ובין שלא", הוסיף. "המשפחה שלנו והצוות שבידיו הפקידה את מורשתה יפעלו במסירות כדי להבטיח שרוחה תישאר איתנו לנצח".

גלריה דולי פרטון ( צילום: AP )

דונלד טראמפ הורה להוריד למשך שבוע את הדגלים לחצי התורן במבני ציבור ברחבי ארצות הברית, כמחווה לזמרת בעקבות מותה, שאותו כינה "אובדן של ממש עבור מיליוני בני אדם. מעולם לא הייתה מישהי כמוה, ולעולם לא תהיה שוב", כתב הנשיאברשת החברתית שלו, Truth Social.

פרטון, שנודעה בקולה הייחודי ובדמותה הבימתית הססגונית, רשמה במהלך הקריירה 25 שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הקאנטרי. היא כתבה רבים מלהיטיה בעצמה, ונחשבה לאחת הכוכבות הגדולות הראשונות בז'אנר שעשו זאת. בין להיטיה הגדולים נמנים Jolene, שהפך לאחד משירי הקאנטרי המזוהים ביותר בכל הזמנים, Nine to Five - שיר הנושא של הסרט בכיכובה ("9 עד 5"), I Will Always Love You שבהמשך גם בוצע על ידי וויטני יוסטון, ו-Islands in the Stream, הדואט המצליח שהקליטה עם קני רוג'רס.

ארבעה ימים בלבד לפני מותה התייחסה פרטון למצבה הבריאותי בריאיון למגזין People, וסיפרה כי היא עדיין מתמודדת עם בעיות רפואיות שמהן התעלמה בעת שטיפלה בבעלה המנוח, קארל דין. "למרות שאני עדיין מחלימה, אני עוד עובדת", אמרה, והוסיפה כי יש עוד דברים רבים שהיא רוצה להגשים. שבוע קודם לכן נעדרה מאירוע בפארק השעשועים שלה, דוליווד, והסבירה בסרטון כי היא סובלת מסחרחורת ומהתייבשות וכי הרופא אסר עליה לנסוע. עם זאת, בשלב זה לא נמסר אם הבעיות הרפואיות שמהן סבלה קשורות למותה.

מצבה הבריאותי של הזמרת החל לעלות לכותרות בשנה שעברה, כאשר בספטמבר 2025 היא הודיעה כי לא תוכל לקיים סדרת הופעות שתוכננה לדצמבר של אותה שנה בסיזרס פאלאס בלאס וגאס. "כפי שרבים מכם יודעים, אני מתמודדת עם כמה אתגרים בריאותיים, והרופאים שלי אומרים שעליי לעבור מספר הליכים", כתבה אז. "כפי שהתבדחתי איתם, כנראה שהגיע הזמן לטיפול 100 אלף הקילומטרים שלי, אף שזה לא הביקור הרגיל אצל המנתח הפלסטי שלי! אבל ברצינות, לאור זאת, לא אוכל לערוך חזרות ולהפיק את המופע שאני רוצה שתראו, ואת המופע שמגיע לכם לראות. אתם משלמים כסף טוב כדי לראות אותי מופיעה, ואני רוצה להיות במיטבי בשבילכם".

דולי פרטון ( צילום: Emma McIntyre/GettyImagesIL )

בחודשים האחרונים פרטון המשיכה בעבודתה. היא השתתפה בתהליך היצירה ונכחה במספר הופעות של Dolly: An Original Musical, המחזמר האוטוביוגרפי על חייה שהוצג ביולי ובאוגוסט באוניברסיטת בלמונט בנאשוויל, לקראת עלייה אפשרית בברודוויי. היא גם הייתה שותפה ליצירת המופע הנודד Dolly Parton’s Threads: My Songs in Symphony, שבו זמרים אחרים ביצעו את שיריה בליווי תזמורות סימפוניות מקומיות, בעוד היא הופיעה על מסך גדול, וכמו כן, נכחה בבכורת המופע בנאשוויל בחודש מרץ.

פרטון נולדה בשנת 1946, הרביעית מבין 12 ילדים במשפחת חקלאים ענייה. אמה נאלצה להכין לילדיה בגדים מסמרטוטים, חוויה שפרטון הפכה לאחד משיריה המזוהים ביותר, Coat of Many Colors. את דרכה המוזיקלית החלה בגיל צעיר - בילדותה היא הופיעה בכנסייה, שרה ברדיו המקומי והוציאה בגיל 13 בלבד את הסינגל הראשון שלה, Puppy Love.

מיד לאחר שסיימה את לימודיה בתיכון ב-1964, עברה לנאשוויל והחלה לעבוד ככותבת שירים. פריצתה הגדולה הגיעה שלוש שנים לחר מכן, כשהפכה לשותפתו לדואטים של פורטר ואגונר. השניים הקליטו יחד 11 להיטים שהגיעו לעשירייה הראשונה במצעד, בהם Please Don’t Stop Loving Me, שכבש את הפסגה ב-1974. במקביל החלה פרטון לבסס גם קריירת סולו מצליחה.

דולי פרטון ( צילום: AP )

בסוף שנות ה-70 התרחבה הצלחתה של פרטון גם לעולם הפופ, לטלוויזיה ולקולנוע. בין סרטיה הבולטים נמנים כאמור "9 עד 5", שעליו הייתה מועמדת לגלובוס הזהב ושיר הנושא שלו הפך ללהיט פופ וקאנטרי, "בית הזונות הקטן הטוב ביותר בטקסס" ו"מגנוליות מפלדה". כמפיקה, פרטון הייתה שותפה להשקת סדרת הטלוויזיה "באפי קוטלת הערפדים" וסרטי "אבי הכלה", בכיכובם של סטיב מרטין ודיאן קיטון.

שיר הנושא של "9 עד 5" זיכה את פרטון בשני פרסי גראמי ובמועמדות לאוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר. ב-2006 קיבלה מועמדות נוספת לאוסקר על Travelin’ Thru, שכתבה והקליטה עבור הסרט "טרנסאמריקה". להיטה Here You Come Again, שהגיע למקום השלישי במצעד הפופ ב-1977, זיכה אותה בגראמי הראשון שלה.

ב-2022 צורפה פרטון להיכל התהילה של הרוקנרול. בתחילה ניסתה לדחות את הכבוד, בטענה שאינה באמת זמרת רוק, אך לבסוף נענתה ללחצים. שנה לאחר מכן הוציאה את אלבומה האחרון, Rockstar, שכלל דואטים עם שורה של כוכבים.

בקריירה ארוכת השנים שלה זכתה פרטון ב-11 פרסי גראמי, כולל אחד למפעל חיים. היא צורפה להיכל התהילה של מוזיקת הקאנטרי ב-1999, להיכל התהילה של כותבי השירים בנאשוויל ב-1986 ולהיכל התהילה של כותבי השירים ב-2001. ב-2005 הוענקה לה המדליה הלאומית לאמנויות, ושנה לאחר מכן זכתה בפרס מרכז קנדי.

דולי פרטון ( צילום: AP )

סיפור חייה והקריירה שלה זכו גם להנצחה בפארק השעשועים דוליווד בטנסי, לא רחוק מהמקום שבו גדלה. בשנותיה המאוחרות פרטון עסקה גם בפעילות פילנתרופית באמצעות קרן דוליווד, שפעלה לקידום אוריינות ולמאבק בהתפשטות HIV ואיידס.

פרטון המשיכה להופיע בקולנוע ובטלוויזיה עד שנותיה האחרונות. סרטי טלוויזיה שהפיקה זכו למועמדויות ולפרסי אמי, וב-2021 זכתה בפרס לסרט הטלוויזיה המצטיין עבור Dolly Parton’s Christmas on the Square. באותה שנה זכתה גם בגראמי האחרון שלה, בקטגוריית המוזיקה הנוצרית העכשווית, על השיר There Was Jesus שהקליטה עם זאק ויליאמס.