סאלי רוני, מהסופרות האיריות המצליחות בדורה, תפסיק לפרסם בבריטניה: הוצאת הספרים פייבר (Faber), המוציאה לאור את ספריה של רוני בבריטניה ובאירלנד, הודיעה כי תפסיק לספק את יצירותיה לשוק הבריטי, בכל פורמט, בעקבות תמיכתה הפומבית בארגון "פלסטיין אקשן" (Palestine Action). ההחלטה התקבלה בהסכמתה של רוני, לאחר שהחקיקה הבריטית נגד טרור יצרה, לטענת ההוצאה, מצב שבו היא אינה יכולה להעביר לסופרת את הכנסותיה ממכירות בבריטניה.

סאלי רוני ( צילום: Erik Voake/Getty Images for Hulu )

"למכור יצירות של סופר בלי להיות מסוגלים להעביר לו את ההכנסות זה מצב בלתי מתקבל על הדעת עבור הוצאה לאור", מסרה פייבר בהודעתה. עם זאת, ההוצאה הדגישה כי היא ממשיכה לתמוך ביצירתה של רוני ותוסיף למכור את ספריה בשווקים אחרים. לפי ה"אייריש טיימס", ספרים שכבר נמצאים בחנויות בבריטניה יוכלו להימכר עד שיאזלו מהמלאי.

רוני, בת 35, פרצה לתודעה הבינלאומית עם הרומנים "שיחות עם חברים" (Conversations with Friends) ו"אנשים נורמליים" (Normal People), שהפכו גם לסדרות טלוויזיה מצליחות, ואף תורגמו לעברית. ספרה "עולם יפה, איפה אתה" (Beautiful World, Where Are You) זכה אף הוא להצלחה מסחרית. לפי דיווח ה"גרדיאן", "אנשים נורמליים" מכר יותר ממיליון עותקים בבריטניה, ואילו "שיחות עם חברים" ו"עולם יפה, איפה אתה" מכרו כל אחד יותר מחצי מיליון עותקים.

העימות נולד בעקבות החלטת ממשלת בריטניה להכריז על "פלסטיין אקשן" כארגון טרור ביולי 2025, בהתאם לחוק הטרור הבריטי. הארגון, הדוגל בפעולה ישירה נגד התעשייה הצבאית, נקשר בין היתר לפעולות מחאה נגד חברות ביטחוניות. לאחר ההכרזה הודיעה רוני כי בכוונתה להעביר לארגון הכנסות ממכירת ספריה ומעיבודיהם לטלוויזיה. באוגוסט 2025 פרסמה ב"אייריש טיימס" מאמר שבו הצהירה על תמיכתה בארגון, והבהירה כי הוא אינו אסור לפי החוק ברפובליקה של אירלנד, שבה היא מתגוררת.

החוק הבריטי אוסר על תמיכה בארגון שהוכרז כארגון טרור, והפרת סעיף 15 לחוק הטרור, העוסק במתן כסף או רכוש בידיעה או בחשד סביר שישמשו למטרות טרור, עלולה לגרור עונש של עד 14 שנות מאסר. רוני טענה כי בנסיבות אלה, המשך קיום החוזים לפרסום יצירותיה בבריטניה עלול להיחשב לעבירה פלילית חמורה.

עוד לפני ההחלטה הנוכחית הזהירה רוני כי האיסור עלול להביא להיעלמות ספריה מחנויות הספרים בבריטניה ולמנוע ממנה לפרסם שם יצירות חדשות. היא אף ביטלה נסיעה למדינה לצורך קבלת פרס ספרותי, מחשש שתיעצר בשל תמיכתה בארגון.