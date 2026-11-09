רבקה מיכאלי לא קיבלה פרס ישראל. אחרי ערב כזה, היא כבר לא צריכה אותו

40 שנה אחרי ש"סיבה למסיבה" עלתה לאוויר, מיכאלי בת ה-88 החזירה אותה לערב אחד, והזכירה לכולם למה היא אחת הדמויות החשובות בתרבות הישראלית. היו שם געגועים ליוסי בנאי, יאיר ניצני שחזר ל"האשם תמיד" ושלל אורחים שהצחיקו וריגשו, אבל דווקא ברגעים שבהם העניקה את הבמה לדור החדש, התברר שסוד הקסם שלה לא טמון רק בעבר - אלא גם ביכולת שלה לזהות את הקולות שמעצבים את ההווה