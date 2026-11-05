האפיפיור ליאו ה-14 אירח אתמול (רביעי) בארמון האפוסטולי בוותיקן את בוב דילן לפגישה פרטית, בהפסקה בין הופעותיו באיטליה. ביום שני דילן הופיע במילאנו, והערב הוא מופיע ברומא. עיתון הוותיקן דיווח כי האפיפיור קיבל את "מר רוברט אלן צימרמן", השם שאיתו נולד דילן.

גלריה האפיפיור ובוב דילן ( צילום: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA )

דילן, בן 85 וחתן פרס נובל לספרות, הגיע במעיל, בכפפות ובסווטשירט שחורים ובעניבה רפויה, ובתמונות שפרסם הוותיקן הקפוצ'ון מורם על ראשו. ברשתות החברתיות השתעשעו מהתמונות המשותפות של דילן והאפיפיור - בשחור ולבן, וגם התייחסו לבחירה האופנתית ה"מעניינת" של המוזיקאי.

לפי "חדשות הוותיקן" הפגישה הייתה קצרה, וכללה ברכות וחילופי דברים קלילים. האפיפיור העניק לדילן מחרוזת תפילה, ודילן נתן לו עותק של האוטוביוגרפיה שלו, Chronicles: Volume One. האב אנטוניו ספאדארו, בכיר במשרד התרבות של הוותיקן שליווה את דילן, סיפר שהזמר רצה לשוחח עם האפיפיור ושהשניים נפגשו ביחידות למשך כמה דקות.

ביולי ציטט ליאו, בהקדמה לאסופת דבריו על שלום Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift, שורה מ-Go Away You Bomb, שיר נגד נשק גרעיני שדילן כתב ב-1963 ומעולם לא הקליט. ספאדארו כתב בעיתון הוותיקן שהאפיפיור, יליד שיקגו, גדל על המוזיקה של דילן, וציין שדילן הקדיש שיר ב-1967 לאוגוסטינוס הקדוש, שמסדרו של ליאו נקרא על שמו.

האפיפיור ובוב דילן ( צילום: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA )

דילן נולד למשפחה יהודית בדולות', מינסוטה, וב-1979 התנצר, מהלך שהרחיק חלק ממעריציו הוותיקים. בשנים האחרונות הוא זהיר יותר בנושא: ב-2022 אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" שהוא אדם דתי, שקורא בכתבי הקודש, מודט ומתפלל.